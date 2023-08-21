Акции производителя ракет и космической техники «Энергия» упали на 20% после крушения станции «Луна-25» Статьи редакции
Та должна была совершить посадку на поверхность Луны 21 августа.
- Стоимость акций ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» на открытии торгов упала на 20,4% — до 31 720 рублей, следует из данных Мосбиржи.
- После этого площадка запустила по акциям дискретный аукцион — специальный режим торгов, который позволяет снизить волатильность на рынке. По нему Мосбиржа отменяет торги в реальном времени и проводит их сериями по 30 минут, собирая заявки на покупку или продажу бумаг.
- Акции начали падать из-за сообщения «Роскосмоса», который объявил о крушении станции «Луна-25». По данным госкорпорации, «Луна-25» отклонилась от расчётных параметров и столкнулась с поверхностью Луны. Связь со станцией прервалась, миссии по её поиску результатов не дали.
- РКК «Энергия» — основной разработчик российских модулей для МКС, она обеспечивает их запуск на орбиту и эксплуатацию. Также компания собирает и запускает корабли серии «Союз» и «Прогресс». К проекту «Луна-25» она не имеет отношения, но акции производителя росли на фоне интереса к лунной программе, отмечали аналитики «БКС Мир инвестиций».
- Россия запустила миссию «Луна-25» к спутнику Земли 11 августа 2023-го — впервые с 1976 года. Космический аппарат должен был отработать процесс мягкой посадки в околополярной области Луны и провести исследования лунного грунта на наличие льда. 16 августа он вышел на искусственную орбиту Луны, а 17 августа «Роскосмос» показал первый снимок лунной поверхности, сделанный аппаратом.
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Акции производителей батутов так же упали на 30%
Наоборот, подросли.
Батуты оказались более надёжным средством доставки.
Чтобы прыгать высоко не нужен нам батут...
Зато акции производителей рогаток выросли
После этого комментарии выросли акции таких спортивных костюмчиков
Кстати«Роскосмос» показал первый снимок лунной поверхности
Первый или единственный?
Возможно если найдут осколки с картой памяти от фотоаппарата, то будут и другие снимки...
Уникальный!
Настоящее произведение искусства - никакой научной ценности, но очень дорогое.
что успели сфотографировать на подлете
Крайний
Сейчас NFT продадут — всё падение отобьют. Оба падения.
*BADUM-TSS*
Не понятно с чего акции то падают? Ту зе мун же всё таки случился!
Ну почему упали? Акции просто перешли на нерасчётную орбиту.
Кто-нибудь знает в лицо двоешников, покупающих эти акции?)
Уровень аналитики российских трейдеров - пампить акции компании на новости, которая не связана с компанией
Уровень американских трейдеров - скупать/продавать на панике акции компании, которая не просто слабо связана с нужной, а просто имеет похожее название. Проходили, знаем.
Российский рынок "мусорный", как минимум, после 2022 точно.
Щас бы комментатору учить трейдеров трейдить
Мин мум на 25 должны были упасть. Но и так рухнули изрядно.
Всё ещё впереди
Уж не знаю как Энергия, но прочие внутренние подрядчики РК, вроде Хруничева или Лавки на плаву исключительно за счет ежегодных, миллиардных вбросов из бюджета.
Так из Лавки (которая и делала Луна-25) вместо новостей об успешны проектах обычно только новости о кого посадили или еще какие-то дрязги о растратах.
Не надо было увольнять главного. Без него все посыпалось как карточный домик домик. При ничего не взелтало и не крушилось.
Что должно случиться в жизни человека, чтоб он начал покупать акции РКК Энергия и прочих подобных покойников?
Не трейдер, не поймёшь.
Акции обрушились.
*отрицательно выросли хотели сказать
Забавно конечно, казалась бы провалился проект соседнего бюро и казалось бы ты имеешь шансы занять их место, но твои акции почему-то падают
Это устроено совершенно иначе. Не идёт речи о передаче проекта другому подрядчику. Скорее есть опасения урезания будущих запусков, что скажется на всех предприятиях космической отрасли.
И да, та же Луна-26 уже в работе. Никто в здравом уме её передавать другому исполнителю не будет.
Теперь за то же количество денег граждане могут купить больше акций!
Все на пользу!
чего и следовало ожидать , неудачное приземление ,соответственно повлияет на будущее компании
Надо было не 11 августа запускать, это число в России всегда какая то дрянь происходит 😄
Тогда уж, вообще не в августе
Налетай! Подешевело!!!
Ёбушки воробушки налетай пока Маск всё не скупил
Это такой челлендж, вы нипанимаете
челлендж одни убытки приносит
Ну так купите по дешевке
Крушения не было т.к. не было никакого полёта, только мультики для лохов.
После таких заголовков неудивительно