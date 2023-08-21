Деньги
Евгения Евсеева

Акции производителя ракет и космической техники «Энергия» упали на 20% после крушения станции «Луна-25» Статьи редакции

Та должна была совершить посадку на поверхность Луны 21 августа.

  • Стоимость акций ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» на открытии торгов упала на 20,4% — до 31 720 рублей, следует из данных Мосбиржи.
  • После этого площадка запустила по акциям дискретный аукцион — специальный режим торгов, который позволяет снизить волатильность на рынке. По нему Мосбиржа отменяет торги в реальном времени и проводит их сериями по 30 минут, собирая заявки на покупку или продажу бумаг.
Котировки РКК «Энергия» на Мосбирже
  • Акции начали падать из-за сообщения «Роскосмоса», который объявил о крушении станции «Луна-25». По данным госкорпорации, «Луна-25» отклонилась от расчётных параметров и столкнулась с поверхностью Луны. Связь со станцией прервалась, миссии по её поиску результатов не дали.
  • РКК «Энергия» — основной разработчик российских модулей для МКС, она обеспечивает их запуск на орбиту и эксплуатацию. Также компания собирает и запускает корабли серии «Союз» и «Прогресс». К проекту «Луна-25» она не имеет отношения, но акции производителя росли на фоне интереса к лунной программе, отмечали аналитики «БКС Мир инвестиций».
  • Россия запустила миссию «Луна-25» к спутнику Земли 11 августа 2023-го — впервые с 1976 года. Космический аппарат должен был отработать процесс мягкой посадки в околополярной области Луны и провести исследования лунного грунта на наличие льда. 16 августа он вышел на искусственную орбиту Луны, а 17 августа «Роскосмос» показал первый снимок лунной поверхности, сделанный аппаратом.

#новость

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71 комментарий
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 Sokol

Акции производителей батутов так же упали на 30%

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Со всем уважением

Наоборот, подросли.
Батуты оказались более надёжным средством доставки.

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tbIkworez

Чтобы прыгать высоко не нужен нам батут...

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Лев Коптев

Зато акции производителей рогаток выросли

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Дмитрий Куприянов

После этого комментарии выросли акции таких спортивных костюмчиков

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Вадим Д.

Кстати

«Роскосмос» показал первый снимок лунной поверхности

Первый или единственный?

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Ale K

Возможно если найдут осколки с картой памяти от фотоаппарата, то будут и другие снимки...

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12 комментариев
Со всем уважением

Уникальный!
Настоящее произведение искусства - никакой научной ценности, но очень дорогое.

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1 комментарий
Lauris

что успели сфотографировать на подлете

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El Negro

Крайний

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Император Нолимоций

Сейчас NFT продадут — всё падение отобьют. Оба падения.
*BADUM-TSS*

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Киприан Лейн

Не понятно с чего акции то падают? Ту зе мун же всё таки случился!

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Alexey V

Ну почему упали? Акции просто перешли на нерасчётную орбиту.

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НаряднаяШайга

Кто-нибудь знает в лицо двоешников, покупающих эти акции?)

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Ale K

Уровень аналитики российских трейдеров - пампить акции компании на новости, которая не связана с компанией

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jonewayne

Уровень американских трейдеров - скупать/продавать на панике акции компании, которая не просто слабо связана с нужной, а просто имеет похожее название. Проходили, знаем.

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3 комментария
Alek Nikolskiy

Российский рынок "мусорный", как минимум, после 2022 точно.

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1 комментарий
Bames Jond

Щас бы комментатору учить трейдеров трейдить

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6 комментариев
Вадим Д.

Мин мум на 25 должны были упасть. Но и так рухнули изрядно.

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Ale K

Всё ещё впереди

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1 комментарий
Vladislav Kosinov

Уж не знаю как Энергия, но прочие внутренние подрядчики РК, вроде Хруничева или Лавки на плаву исключительно за счет ежегодных, миллиардных вбросов из бюджета.

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Васисуалий Лоханкин

Так из Лавки (которая и делала Луна-25) вместо новостей об успешны проектах обычно только новости о кого посадили или еще какие-то дрязги о растратах.

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1 комментарий
Ислам

Не надо было увольнять главного. Без него все посыпалось как карточный домик домик. При ничего не взелтало и не крушилось.

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Artem St

Что должно случиться в жизни человека, чтоб он начал покупать акции РКК Энергия и прочих подобных покойников?

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Александр Жариков

Не трейдер, не поймёшь.

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John Smith Junior

Акции обрушились.

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При себе ничего нет

*отрицательно выросли хотели сказать

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Таир Бакиев

Забавно конечно, казалась бы провалился проект соседнего бюро и казалось бы ты имеешь шансы занять их место, но твои акции почему-то падают

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Михаил Барабаш

Это устроено совершенно иначе. Не идёт речи о передаче проекта другому подрядчику. Скорее есть опасения урезания будущих запусков, что скажется на всех предприятиях космической отрасли.
И да, та же Луна-26 уже в работе. Никто в здравом уме её передавать другому исполнителю не будет.

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5 комментариев
Shoo

Теперь за то же количество денег граждане могут купить больше акций!
Все на пользу!

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Hann Ahmet

чего и следовало ожидать , неудачное приземление ,соответственно повлияет на будущее компании

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Таня Брусенцева

Надо было не 11 августа запускать, это число в России всегда какая то дрянь происходит 😄

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Фоксик

Тогда уж, вообще не в августе

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1 комментарий
Запретили...

Налетай! Подешевело!!!

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При себе ничего нет

Ёбушки воробушки налетай пока Маск всё не скупил

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Денис Кара

Это такой челлендж, вы нипанимаете

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Ivan Berg

челлендж одни убытки приносит

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Michael Platonov

Ну так купите по дешевке

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Barth

Крушения не было т.к. не было никакого полёта, только мультики для лохов.

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MadRat96

После таких заголовков неудивительно

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