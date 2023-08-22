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Деньги
Артур Томилко

День 545: продажи собираемых на «Автоторе» китайских машин с начала 2023 года составили меньше трёх тысяч штук Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото «Автотор» 

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 22 августа: доллар — 94,14 (на 74 копейки больше, чем 18 августа), евро — 102,57 рубля (на 1,08 рубля больше).

Курсы на Мосбирже на 07:18 мск: доллар — 93,81 рубля, евро — 102,32 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 94,74 рубля, евро — 103,24 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 95,23 рубля.

Кто и как адаптируется

Японский ритейлер Uniqlo расторг все договоры аренды помещений в России и полностью прекратил бизнес в стране, выяснили «Ведомости». Все бывшие площади бренда заняты магазинами других марок. При этом ликвидировать ООО «Юникло рус» пока не планируют, рассчитывая когда-нибудь возобновить бизнес, рассказал газете один из партнёров компании.

Региональная сеть магазинов электроники RBT.ru строит в Новосибирске завод по производству холодильников собственной марки, рассказали источники «Ъ». На предприятии также планируют организовать контрактную сборку бытовой техники для отечественных брендов. Собеседники газеты оценили стоимость проекта в $30–60 млн, а мощность производства — в 250–300 тысяч устройств в год.

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Какие есть проблемы и трудности

Продажи собираемых на «Автоторе» автомобилей Kaiyi и BAIC с начала 2023 года составили меньше трёх тысяч штук, хотя завод собрал уже 40 тысяч машин. При этом предприятие продолжает расширять линейку выпускаемых моделей кроссоверами брендов Kaiyi и SWM. В компании утверждают, что разрыв между выпуском и продажами связан с длительным процессом сертификации машин.

Контекст

Зарплатные ожидания руководителей среднего звена в России обгоняют предложения от работодателей на 20–30%, следует из оценки кадровой компании UTEAM. В среднем по стране соискатели на руководящие позиции рассчитывают на зарплату в 174 тысячи рублей, по Москве — в 238 тысяч рублей. За последние два года их ожидания выросли на 25-30%, при этом средние зарплаты увеличились только на 10%.

Новости предыдущего дня, 21 августа — здесь.

#новость

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162 комментария
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 Сергей Я

Доброе утро, страна!

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Alexander Weber

Я че то упустил? На цп теперь можно через одноклассники логиниться?

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7 комментариев

Комментарий удален модератором

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3 комментария
Рима Богатырева

Лайкнула, жду. Если денег не будет - приду морду бить

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1 комментарий
Дмитрий Уманов

Неужели стать богатым так просто?

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1 комментарий
Leo Need

Вот он секрет успеха

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1E0P4RD

Uniqlo выплатила по 11 окладам уволенным сотрудникам. В скрепной только пинком под жопу людей умеют выкидывать. Вот и думайте где цивилизация, а где жопа

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Dima Alexeev

В России платят по 2 или 3 зарплаты при увольнении + компенсация отпуска + отработка 2 недели, за которую обычно тоже платят

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23 комментария

Комментарий удален модератором

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обзор и проверка

Ахаха вообще по барабану, даже не знаю что это уникло продаёт, что есть, что нет, в моей жизни ничего не поменяется

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Роман

Вот стопудово ж найдутся такие, кто будет пиздеть, мол, да мы ютубу вашу и не смотрели, у нас есть вк видео, пусть блокировают

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7 комментариев
Александр Привалов

Ахаха, а вон там проблемы с автомобилями, вообще по барабану, даже не знаю, как рулить, что есть, что нет, в моей жизни ничего не поменяется
...
Ахаха, воон там проблемы с лекарствами, вообще по барабану, даже не знаю, где больница городская находится, что есть, что нет, в моей жизни ничего не поменяется
...
Ахаха, а вооооон там проблемы с турами на отдых, вообще по барабану, всю жизнь на даче отдыхаю, что есть что нет, в моей жизни ничего не поменяется
...

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6 комментариев
Sergeant Ding

Поменяется - это когда выдадут бесплатную одежду от МО РФ?

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Ивасик Нагибатор

Сочувствую

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Dan

Вот кстати да. Барахловый ширпотреб. Пару раз заходил в их магазины - стиль "идаромненадо"

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Александр Новиков

Конечно, автотор говно какое-то неизвестное выбрал. Вот и не покупают. Собирал бы просто черри.

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Сергей Я

Выбирай

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7 комментариев
S.Capusta

Даже название этих авто хрен выговоришь. Я уж не говорю про будущее обслуживание и ремонт.)))
Но ничего, после принятия нового закона, все разлетится как горячие пирожки.

https://m.gazeta.ru/auto/news/2023/08/21/21113030.shtml

Власти одобрили использование в такси российских…
В Госсовете России поддержали законопроект, который даст Правительству РФ право требовать от…
m.gazeta.ru
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3 комментария
Антон Теплоухов

так что кайи, что омода - суббренды чери
внутри одна петрушка по технике

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Александр Васильев
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Leonid Bushuev
Региональная сеть магазинов электроники RBT.ru строит в Новосибирске завод по производству холодильников собственной марки, рассказали источники «Ъ».

Молодцы. Создают рабочие места.

Продажи собираемых на «Автоторе» автомобилей Kaiyi и BAIC с начала 2023 года составили меньше 3 тысяч штук, хотя завод собрал уже 40 тысяч машин. При этом предприятие продолжает расширять линейку выпускаемых моделей кроссоверами брендов Kaiyi и SWM. В компании утверждают, что разрыв между выпуском и продажами связан с длительным процессом сертификации машин.

С такими ценами на авто, удивительно что вообще есть какие то продажи у кого то. Я про продажи физикам.

Зарплатные ожидания руководителей среднего звена в России обгоняют предложения от работодателей на 20–30%, следует из оценки кадровой компании UTEAM.

А ожидание руководителей низжего звена - на 100-200% :(

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Иван
Молодцы. Создают рабочие места.

Думаешь смогут конкурировать с турками и, условным, китайским haier ом?

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25 комментариев
Darth Swordman
Я про продажи физикам.

Так автокредиты же. Это только в интернетах все настолько успешны, что покупают автомобиль в салоне за наличку)

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1 комментарий
Leo Uvarov

рабочих мест там будет 150-200 чел.

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2 комментария
Svetlana Borisova
Кто как адаптируется?

Москва. Сегодня в 2:40 проснулась от взрыва. Сбили БПЛА. Пару дней назад в 3:40 громкий взрыв был слышен. Остальное в новостях сами видели. Это к слову об уходе компаний. Задумайтесь.

Как мы адаптируемся помимо коррупции ещё и к этому всему? «Изумляемся» и привыкаем. «Спасибо» за ***** и за то, что это слово, как и многие другие, теперь нельзя произносить. И вообще тут становится безопасней мысли свои в слух не высказывать.

А представьте то, к чему адаптируются люди «там». Во имя чего или кого?

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Humanzerg .

да не трясись ты так

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Alek Nikolskiy

Когда уже начнут десятками бить?

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Чудак человек

Светлана - кто как не психолог, успокоит нас в это тревожное время? Вся надежда на вас.

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11 комментариев
Сергей Я

Капец конечно бизнесмены у них в Японии. Ты решил прекратить деятельность в стране, потому что тебя захейтили твиттерские, лол🤡

P.S. Да-да, понятно, что ещё есть проблемы с логистикой, оплатами контрагентам и прочее, но многие другие решают же эти проблемы успешно. Просто вспомните историю с Юникло весны 2022 или когда там.

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Леонид Гнездилов

Да какой тут бизнес? Ты сильно переоцениваешь рынок страны с 1.5% от мирового ввп. Хотя, конечно, какие-то деньги, но, видимо не стоят того.

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4 комментария
Антошка Гармошка

Твиттерские захейтили за то, что компания официально написала "мы не будем уходить". До сих пор все оставшиеся компании остались только потому, что молчат в тряпочку

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1 комментарий
Фоксик

В европе твиттерские так захейтели компанию, что с ней разорвали договора магазины

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1 комментарий
John Smith

Через lamoda причем продают

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Tim Shtok

То есть они 3000 сертифицировали, а остальные 37000 никак? 🙄

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Кирилл Кириллов

А как на lamoda продают официальный юникло по ценам розничных магазинов с этикетками на русском языке с ценой в рублях? Неужели старые запасы? Что-то мне подсказывает, что есть у них канал поставок, причем официальный, а не параллельный.

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Иван

Товары для ЕАС, т.е. для таможенного союза?

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Олег Павлов

Наверное такой же официальный, как труселя Intimissimi?

Лень было время тратить, решил добавить в заказ и посмотреть на качество – там даже лейблы с другой стороны пришлепаны, нитки во все стороны лезут, а ценник как в ТЦ, поржал

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Roman

Но для этого вроде не нужны ни магазины, ни офис в стране

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Никита

Учитывая что сейчас в продаже актуальная осенняя коллекция, видимо наладили поставки по другим каналам)

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Ale K

Даже если и есть на текущий момент, в заявлении указано, что они сейчас прекратили бизнес в России, возможно через короткий период товара меньше станет на маркетплейсах

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1 комментарий
Maxim

SWM это как BMW только SWM

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Pavel Cree

Это явный знак, что Юникло скоро вернутся, видимо нашли более удобные помещения для перезапуска бренда. А мы говорили, что ещё обратно прибегут!

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Чудак человек

Uniqlo на маркетпейсах есть. Правда с конским ценником. Не думаю что вернуться с прежней ценой.

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Sergei Timofeyev

Они уже полтора года возвращаются

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Nastya Tavakina

Хороший был магазин..

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НаряднаяШайга

"При этом ликвидировать ООО «Юникло рус» пока не планируют, рассчитывая когд-нибудь возобновить бизнес, рассказал газете один из партнёров компании." Вроде взрослые образованные дяди из большого бизнеса, но такие туповатые по факту. Когда они собрались, через 100 лет возвращаться?)) Лол кек

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Alex Meilis

взрослые дяди подписывали массово контракты на передачу имущества с менеджментом, которые обещали в течении х-лет вернуть все в целостности и сохранности.

А некоторые взрослые дяди просто в отчетностях показывали "списание стоимости активов", но все так же продолжают владеть бизнесом, который на бумажке просто оценили в 0.

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Dima Alexeev

"Продажи собираемых на «Автоторе» автомобилей Kaiyi и BAIC с начала 2023 года составили меньше 3 тысяч штук, хотя завод собрал уже 40 тысяч машин. В компании утверждают, что разрыв между выпуском и продажами связан с длительным процессом сертификации машин"
- но эксперты на VC сразу определили реальную причину низких продаж и вывели Автотор на чистую воду

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Кристина Войткова

Никогда не думала, что юник это японский бренд, жалко, вещи там классные брала

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SorryImSoRetarded

Больше не будешь

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Михаил Теплов

Пипец(( обидно конечно, но хлопок у них хорошего качества

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Maksim Florov

Китайский хлам по 3 мульта почему-то вдруг не заходит, с чего бы это

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unknown

«В компании утверждают, что разрыв между выпуском и продажами связан с длительным процессом сертификации машин.»

Нет, он связан с тем, что Автотор пытается продавать самое никому неизвестное и дешманское авто-говно из Китая по безумным ценам.
Никто в здравом уме не пойдет покупать Баяк за 4 мульта каким бы прекрасным он не был…..

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jobisdone

Так они и не виноваты, таможня берет 50% при ввозе) считай вот тебе и стоимость чистая 2 мульта, разве много? А насчет того, что собирается у нас внутри и почему столько стоит - вопрос открытый, видимо протекция автоваза 😃

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Andres Gio

Как они китайчеги, кто ездил не ломаются? На вид ничего, красивые)

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Sergei Timofeyev

покупай, чего ж. Я лучше проверенный Опель возьму снова.

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