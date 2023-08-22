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Фото «Автотор»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 22 августа: доллар — 94,14 (на 74 копейки больше, чем 18 августа), евро — 102,57 рубля (на 1,08 рубля больше).

Курсы на Мосбирже на 07:18 мск: доллар — 93,81 рубля, евро — 102,32 рубля.

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Курсы на Forex: доллар — 94,74 рубля, евро — 103,24 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 95,23 рубля.

Кто и как адаптируется

Японский ритейлер Uniqlo расторг все договоры аренды помещений в России и полностью прекратил бизнес в стране, выяснили «Ведомости». Все бывшие площади бренда заняты магазинами других марок. При этом ликвидировать ООО «Юникло рус» пока не планируют, рассчитывая когда-нибудь возобновить бизнес, рассказал газете один из партнёров компании.

Региональная сеть магазинов электроники RBT.ru строит в Новосибирске завод по производству холодильников собственной марки, рассказали источники «Ъ». На предприятии также планируют организовать контрактную сборку бытовой техники для отечественных брендов. Собеседники газеты оценили стоимость проекта в $30–60 млн, а мощность производства — в 250–300 тысяч устройств в год.

Какие есть проблемы и трудности

Продажи собираемых на «Автоторе» автомобилей Kaiyi и BAIC с начала 2023 года составили меньше трёх тысяч штук, хотя завод собрал уже 40 тысяч машин. При этом предприятие продолжает расширять линейку выпускаемых моделей кроссоверами брендов Kaiyi и SWM. В компании утверждают, что разрыв между выпуском и продажами связан с длительным процессом сертификации машин.

Контекст

Зарплатные ожидания руководителей среднего звена в России обгоняют предложения от работодателей на 20–30%, следует из оценки кадровой компании UTEAM. В среднем по стране соискатели на руководящие позиции рассчитывают на зарплату в 174 тысячи рублей, по Москве — в 238 тысяч рублей. За последние два года их ожидания выросли на 25-30%, при этом средние зарплаты увеличились только на 10%.