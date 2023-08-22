День 545: продажи собираемых на «Автоторе» китайских машин с начала 2023 года составили меньше трёх тысяч штук Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 22 августа: доллар — 94,14 (на 74 копейки больше, чем 18 августа), евро — 102,57 рубля (на 1,08 рубля больше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 95,23 рубля.
Кто и как адаптируется
Японский ритейлер Uniqlo расторг все договоры аренды помещений в России и полностью прекратил бизнес в стране, выяснили «Ведомости». Все бывшие площади бренда заняты магазинами других марок. При этом ликвидировать ООО «Юникло рус» пока не планируют, рассчитывая когда-нибудь возобновить бизнес, рассказал газете один из партнёров компании.
Региональная сеть магазинов электроники RBT.ru строит в Новосибирске завод по производству холодильников собственной марки, рассказали источники «Ъ». На предприятии также планируют организовать контрактную сборку бытовой техники для отечественных брендов. Собеседники газеты оценили стоимость проекта в $30–60 млн, а мощность производства — в 250–300 тысяч устройств в год.
Какие есть проблемы и трудности
Продажи собираемых на «Автоторе» автомобилей Kaiyi и BAIC с начала 2023 года составили меньше трёх тысяч штук, хотя завод собрал уже 40 тысяч машин. При этом предприятие продолжает расширять линейку выпускаемых моделей кроссоверами брендов Kaiyi и SWM. В компании утверждают, что разрыв между выпуском и продажами связан с длительным процессом сертификации машин.
Контекст
Зарплатные ожидания руководителей среднего звена в России обгоняют предложения от работодателей на 20–30%, следует из оценки кадровой компании UTEAM. В среднем по стране соискатели на руководящие позиции рассчитывают на зарплату в 174 тысячи рублей, по Москве — в 238 тысяч рублей. За последние два года их ожидания выросли на 25-30%, при этом средние зарплаты увеличились только на 10%.
Новости предыдущего дня, 21 августа — здесь.
Доброе утро, страна!
Я че то упустил? На цп теперь можно через одноклассники логиниться?
Комментарий удален модератором
Лайкнула, жду. Если денег не будет - приду морду бить
Неужели стать богатым так просто?
Вот он секрет успеха
Uniqlo выплатила по 11 окладам уволенным сотрудникам. В скрепной только пинком под жопу людей умеют выкидывать. Вот и думайте где цивилизация, а где жопа
В России платят по 2 или 3 зарплаты при увольнении + компенсация отпуска + отработка 2 недели, за которую обычно тоже платят
Комментарий удален модератором
Ахаха вообще по барабану, даже не знаю что это уникло продаёт, что есть, что нет, в моей жизни ничего не поменяется
Вот стопудово ж найдутся такие, кто будет пиздеть, мол, да мы ютубу вашу и не смотрели, у нас есть вк видео, пусть блокировают
Ахаха, а вон там проблемы с автомобилями, вообще по барабану, даже не знаю, как рулить, что есть, что нет, в моей жизни ничего не поменяется
...
Ахаха, воон там проблемы с лекарствами, вообще по барабану, даже не знаю, где больница городская находится, что есть, что нет, в моей жизни ничего не поменяется
...
Ахаха, а вооооон там проблемы с турами на отдых, вообще по барабану, всю жизнь на даче отдыхаю, что есть что нет, в моей жизни ничего не поменяется
...
Поменяется - это когда выдадут бесплатную одежду от МО РФ?
Сочувствую
Вот кстати да. Барахловый ширпотреб. Пару раз заходил в их магазины - стиль "идаромненадо"
Конечно, автотор говно какое-то неизвестное выбрал. Вот и не покупают. Собирал бы просто черри.
Выбирай
Даже название этих авто хрен выговоришь. Я уж не говорю про будущее обслуживание и ремонт.)))
Но ничего, после принятия нового закона, все разлетится как горячие пирожки.
https://m.gazeta.ru/auto/news/2023/08/21/21113030.shtml
так что кайи, что омода - суббренды чери
внутри одна петрушка по технике
Молодцы. Создают рабочие места.Продажи собираемых на «Автоторе» автомобилей Kaiyi и BAIC с начала 2023 года составили меньше 3 тысяч штук, хотя завод собрал уже 40 тысяч машин. При этом предприятие продолжает расширять линейку выпускаемых моделей кроссоверами брендов Kaiyi и SWM. В компании утверждают, что разрыв между выпуском и продажами связан с длительным процессом сертификации машин.
С такими ценами на авто, удивительно что вообще есть какие то продажи у кого то. Я про продажи физикам.Зарплатные ожидания руководителей среднего звена в России обгоняют предложения от работодателей на 20–30%, следует из оценки кадровой компании UTEAM.
А ожидание руководителей низжего звена - на 100-200% :(
Думаешь смогут конкурировать с турками и, условным, китайским haier ом?
Так автокредиты же. Это только в интернетах все настолько успешны, что покупают автомобиль в салоне за наличку)
рабочих мест там будет 150-200 чел.
Москва. Сегодня в 2:40 проснулась от взрыва. Сбили БПЛА. Пару дней назад в 3:40 громкий взрыв был слышен. Остальное в новостях сами видели. Это к слову об уходе компаний. Задумайтесь.
Как мы адаптируемся помимо коррупции ещё и к этому всему? «Изумляемся» и привыкаем. «Спасибо» за ***** и за то, что это слово, как и многие другие, теперь нельзя произносить. И вообще тут становится безопасней мысли свои в слух не высказывать.
А представьте то, к чему адаптируются люди «там». Во имя чего или кого?
да не трясись ты так
Когда уже начнут десятками бить?
Светлана - кто как не психолог, успокоит нас в это тревожное время? Вся надежда на вас.
Капец конечно бизнесмены у них в Японии. Ты решил прекратить деятельность в стране, потому что тебя захейтили твиттерские, лол🤡
P.S. Да-да, понятно, что ещё есть проблемы с логистикой, оплатами контрагентам и прочее, но многие другие решают же эти проблемы успешно. Просто вспомните историю с Юникло весны 2022 или когда там.
Да какой тут бизнес? Ты сильно переоцениваешь рынок страны с 1.5% от мирового ввп. Хотя, конечно, какие-то деньги, но, видимо не стоят того.
Твиттерские захейтили за то, что компания официально написала "мы не будем уходить". До сих пор все оставшиеся компании остались только потому, что молчат в тряпочку
В европе твиттерские так захейтели компанию, что с ней разорвали договора магазины
Через lamoda причем продают
То есть они 3000 сертифицировали, а остальные 37000 никак? 🙄
А как на lamoda продают официальный юникло по ценам розничных магазинов с этикетками на русском языке с ценой в рублях? Неужели старые запасы? Что-то мне подсказывает, что есть у них канал поставок, причем официальный, а не параллельный.
Товары для ЕАС, т.е. для таможенного союза?
Наверное такой же официальный, как труселя Intimissimi?
Лень было время тратить, решил добавить в заказ и посмотреть на качество – там даже лейблы с другой стороны пришлепаны, нитки во все стороны лезут, а ценник как в ТЦ, поржал
Но для этого вроде не нужны ни магазины, ни офис в стране
Учитывая что сейчас в продаже актуальная осенняя коллекция, видимо наладили поставки по другим каналам)
Даже если и есть на текущий момент, в заявлении указано, что они сейчас прекратили бизнес в России, возможно через короткий период товара меньше станет на маркетплейсах
SWM это как BMW только SWM
Это явный знак, что Юникло скоро вернутся, видимо нашли более удобные помещения для перезапуска бренда. А мы говорили, что ещё обратно прибегут!
Uniqlo на маркетпейсах есть. Правда с конским ценником. Не думаю что вернуться с прежней ценой.
Они уже полтора года возвращаются
Хороший был магазин..
"При этом ликвидировать ООО «Юникло рус» пока не планируют, рассчитывая когд-нибудь возобновить бизнес, рассказал газете один из партнёров компании." Вроде взрослые образованные дяди из большого бизнеса, но такие туповатые по факту. Когда они собрались, через 100 лет возвращаться?)) Лол кек
взрослые дяди подписывали массово контракты на передачу имущества с менеджментом, которые обещали в течении х-лет вернуть все в целостности и сохранности.
А некоторые взрослые дяди просто в отчетностях показывали "списание стоимости активов", но все так же продолжают владеть бизнесом, который на бумажке просто оценили в 0.
"Продажи собираемых на «Автоторе» автомобилей Kaiyi и BAIC с начала 2023 года составили меньше 3 тысяч штук, хотя завод собрал уже 40 тысяч машин. В компании утверждают, что разрыв между выпуском и продажами связан с длительным процессом сертификации машин"
- но эксперты на VC сразу определили реальную причину низких продаж и вывели Автотор на чистую воду
Никогда не думала, что юник это японский бренд, жалко, вещи там классные брала
Больше не будешь
Пипец(( обидно конечно, но хлопок у них хорошего качества
Китайский хлам по 3 мульта почему-то вдруг не заходит, с чего бы это
«В компании утверждают, что разрыв между выпуском и продажами связан с длительным процессом сертификации машин.»
Нет, он связан с тем, что Автотор пытается продавать самое никому неизвестное и дешманское авто-говно из Китая по безумным ценам.
Никто в здравом уме не пойдет покупать Баяк за 4 мульта каким бы прекрасным он не был…..
Так они и не виноваты, таможня берет 50% при ввозе) считай вот тебе и стоимость чистая 2 мульта, разве много? А насчет того, что собирается у нас внутри и почему столько стоит - вопрос открытый, видимо протекция автоваза 😃
Как они китайчеги, кто ездил не ломаются? На вид ничего, красивые)
покупай, чего ж. Я лучше проверенный Опель возьму снова.