День 545: Uniqlo расторгла все договоры аренды помещений в России Статьи редакции
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Кто и как адаптируется
Японский ритейлер Uniqlo расторг все договоры аренды помещений в России и полностью прекратил бизнес в стране, выяснили «Ведомости». Все бывшие площади бренда заняты магазинами других марок. При этом ликвидировать ООО «Юникло рус» пока не планируют, рассчитывая когда-нибудь возобновить бизнес, рассказал газете один из партнёров компании.
Региональная сеть магазинов электроники RBT.ru строит в Новосибирске завод по производству холодильников собственной марки, рассказали источники «Ъ». На предприятии также планируют организовать контрактную сборку бытовой техники для отечественных брендов. Собеседники газеты оценили стоимость проекта в $30–60 млн, а мощность производства — в 250–300 тысяч устройств в год.
Какие есть проблемы и трудности
Продажи собираемых на «Автоторе» автомобилей Kaiyi и BAIC с начала 2023 года составили меньше 3 тысяч штук, хотя завод собрал уже 40 тысяч машин. При этом предприятие продолжает расширять линейку выпускаемых моделей кроссоверами брендов Kaiyi и SWM. В компании утверждают, что разрыв между выпуском и продажами связан с длительным процессом сертификации машин.
Контекст
Зарплатные ожидания руководителей среднего звена в России обгоняют предложения от работодателей на 20–30%, следует из оценки кадровой компании UTEAM. В среднем по стране соискатели на руководящие позиции рассчитывают на зарплату в 174 тысячи рублей, по Москве — в 238 тысяч рублей. За последние два года их ожидания выросли на 25-30%, при этом средние зарплаты увеличились только на 10%.
Новости предыдущего дня, 21 августа — здесь.
Доброе утро, страна!
Я че то упустил? На цп теперь можно через одноклассники логиниться?
Привет, долбоящер.
С одноклассников выгнали?
Лайкнула, жду. Если денег не будет - приду морду бить
Конечно, автотор говно какое-то неизвестное выбрал. Вот и не покупают. Собирал бы просто черри.
Даже название этих авто хрен выговоришь. Я уж не говорю про будущее обслуживание и ремонт.)))
Но ничего, после принятия нового закона, все разлетится как горячие пирожки.
https://m.gazeta.ru/auto/news/2023/08/21/21113030.shtml
Выбирай
Молодцы. Создают рабочие места.Продажи собираемых на «Автоторе» автомобилей Kaiyi и BAIC с начала 2023 года составили меньше 3 тысяч штук, хотя завод собрал уже 40 тысяч машин. При этом предприятие продолжает расширять линейку выпускаемых моделей кроссоверами брендов Kaiyi и SWM. В компании утверждают, что разрыв между выпуском и продажами связан с длительным процессом сертификации машин.
С такими ценами на авто, удивительно что вообще есть какие то продажи у кого то. Я про продажи физикам.Зарплатные ожидания руководителей среднего звена в России обгоняют предложения от работодателей на 20–30%, следует из оценки кадровой компании UTEAM.
А ожидание руководителей низжего звена - на 100-200% :(
Думаешь смогут конкурировать с турками и, условным, китайским haier ом?
Ахаха вообще по барабану, даже не знаю что это уникло продаёт, что есть, что нет, в моей жизни ничего не поменяется
Вот стопудово ж найдутся такие, кто будет пиздеть, мол, да мы ютубу вашу и не смотрели, у нас есть вк видео, пусть блокировают
Ахаха, а вон там проблемы с автомобилями, вообще по барабану, даже не знаю, как рулить, что есть, что нет, в моей жизни ничего не поменяется
...
Ахаха, воон там проблемы с лекарствами, вообще по барабану, даже не знаю, где больница городская находится, что есть, что нет, в моей жизни ничего не поменяется
...
Ахаха, а вооооон там проблемы с турами на отдых, вообще по барабану, всю жизнь на даче отдыхаю, что есть что нет, в моей жизни ничего не поменяется
...
Сочувствую
Поменяется - это когда выдадут бесплатную одежду от МО РФ?
Вот кстати да. Барахловый ширпотреб. Пару раз заходил в их магазины - стиль "идаромненадо"
Uniqlo выплатила по 11 окладам уволенным сотрудникам. В скрепной только пинком под жопу людей умеют выкидывать. Вот и думайте где цивилизация, а где жопа
А как на lamoda продают официальный юникло по ценам розничных магазинов с этикетками на русском языке с ценой в рублях? Неужели старые запасы? Что-то мне подсказывает, что есть у них канал поставок, причем официальный, а не параллельный.
Но для этого вроде не нужны ни магазины, ни офис в стране
Товары для ЕАС, т.е. для таможенного союза?
Учитывая что сейчас в продаже актуальная осенняя коллекция, видимо наладили поставки по другим каналам)
Даже если и есть на текущий момент, в заявлении указано, что они сейчас прекратили бизнес в России, возможно через короткий период товара меньше станет на маркетплейсах
Наверное такой же официальный, как труселя Intimissimi?
Лень было время тратить, решил добавить в заказ и посмотреть на качество – там даже лейблы с другой стороны пришлепаны, нитки во все стороны лезут, а ценник как в ТЦ, поржал
То есть они 3000 сертифицировали, а остальные 37000 никак? 🙄
SWM это как BMW только SWM
Капец конечно бизнесмены у них в Японии. Ты решил прекратить деятельность в стране, потому что тебя захейтили твиттерские, лол🤡
P.S. Да-да, понятно, что ещё есть проблемы с логистикой, оплатами контрагентам и прочее, но многие другие решают же эти проблемы успешно. Просто вспомните историю с Юникло весны 2022 или когда там.
Да какой тут бизнес? Ты сильно переоцениваешь рынок страны с 1.5% от мирового ввп. Хотя, конечно, какие-то деньги, но, видимо не стоят того.
Твиттерские захейтили за то, что компания официально написала "мы не будем уходить". До сих пор все оставшиеся компании остались только потому, что молчат в тряпочку
Хороший был магазин..
Пипец(( обидно конечно, но хлопок у них хорошего качества
Это явный знак, что Юникло скоро вернутся, видимо нашли более удобные помещения для перезапуска бренда. А мы говорили, что ещё обратно прибегут!
Uniqlo на маркетпейсах есть. Правда с конским ценником. Не думаю что вернуться с прежней ценой.
Никогда не думала, что юник это японский бренд, жалко, вещи там классные брала
Москва. Сегодня в 2:40 проснулась от взрыва. Сбили БПЛА. Пару дней назад в 3:40 громкий взрыв был слышен. Как мы адаптируемся? Окуеваем и привыкаем. Спасибо, блин, за ***** и за то, что это слово, как и многие другие, теперь нельзя произносить. И вообще становится безопасней мысли свои в слух не высказывать.
А представьте то, к чему адаптируются люди «там». Это страшно себе представить. Надеюсь у всех хороших людей, вне зависимости от стран и национальностей, все будет хорошо 🙏🏻