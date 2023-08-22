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Деньги
Артур Томилко

День 545: Uniqlo расторгла все договоры аренды помещений в России Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото РБК

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 22 августа: доллар — 94,14 (на 74 копейки больше, чем 18 августа), евро — 102,57 рубля (на 1,08 рубля больше).

Курсы на Мосбирже на 07:18 мск: доллар — 93,81 рубля, евро — 102,32 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 94,74 рубля, евро — 103,24 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 95,23 рубля.

Кто и как адаптируется

Японский ритейлер Uniqlo расторг все договоры аренды помещений в России и полностью прекратил бизнес в стране, выяснили «Ведомости». Все бывшие площади бренда заняты магазинами других марок. При этом ликвидировать ООО «Юникло рус» пока не планируют, рассчитывая когда-нибудь возобновить бизнес, рассказал газете один из партнёров компании.

Региональная сеть магазинов электроники RBT.ru строит в Новосибирске завод по производству холодильников собственной марки, рассказали источники «Ъ». На предприятии также планируют организовать контрактную сборку бытовой техники для отечественных брендов. Собеседники газеты оценили стоимость проекта в $30–60 млн, а мощность производства — в 250–300 тысяч устройств в год.

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Какие есть проблемы и трудности

Продажи собираемых на «Автоторе» автомобилей Kaiyi и BAIC с начала 2023 года составили меньше 3 тысяч штук, хотя завод собрал уже 40 тысяч машин. При этом предприятие продолжает расширять линейку выпускаемых моделей кроссоверами брендов Kaiyi и SWM. В компании утверждают, что разрыв между выпуском и продажами связан с длительным процессом сертификации машин.

Контекст

Зарплатные ожидания руководителей среднего звена в России обгоняют предложения от работодателей на 20–30%, следует из оценки кадровой компании UTEAM. В среднем по стране соискатели на руководящие позиции рассчитывают на зарплату в 174 тысячи рублей, по Москве — в 238 тысяч рублей. За последние два года их ожидания выросли на 25-30%, при этом средние зарплаты увеличились только на 10%.

Новости предыдущего дня, 21 августа — здесь.

#новость

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74 комментария
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 Сергей Я

Доброе утро, страна!

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Alexander Weber

Я че то упустил? На цп теперь можно через одноклассники логиниться?

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3 комментария
World is a Playground

Привет, долбоящер.

С одноклассников выгнали?

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Рима Богатырева

Лайкнула, жду. Если денег не будет - приду морду бить

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Александр Новиков

Конечно, автотор говно какое-то неизвестное выбрал. Вот и не покупают. Собирал бы просто черри.

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S.Capusta

Даже название этих авто хрен выговоришь. Я уж не говорю про будущее обслуживание и ремонт.)))
Но ничего, после принятия нового закона, все разлетится как горячие пирожки.

https://m.gazeta.ru/auto/news/2023/08/21/21113030.shtml

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m.gazeta.ru
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3 комментария
Сергей Я

Выбирай

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2 комментария
Александр Васильев
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Leonid Bushuev
Региональная сеть магазинов электроники RBT.ru строит в Новосибирске завод по производству холодильников собственной марки, рассказали источники «Ъ».

Молодцы. Создают рабочие места.

Продажи собираемых на «Автоторе» автомобилей Kaiyi и BAIC с начала 2023 года составили меньше 3 тысяч штук, хотя завод собрал уже 40 тысяч машин. При этом предприятие продолжает расширять линейку выпускаемых моделей кроссоверами брендов Kaiyi и SWM. В компании утверждают, что разрыв между выпуском и продажами связан с длительным процессом сертификации машин.

С такими ценами на авто, удивительно что вообще есть какие то продажи у кого то. Я про продажи физикам.

Зарплатные ожидания руководителей среднего звена в России обгоняют предложения от работодателей на 20–30%, следует из оценки кадровой компании UTEAM.

А ожидание руководителей низжего звена - на 100-200% :(

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Иван
Молодцы. Создают рабочие места.

Думаешь смогут конкурировать с турками и, условным, китайским haier ом?

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20 комментариев
обзор и проверка

Ахаха вообще по барабану, даже не знаю что это уникло продаёт, что есть, что нет, в моей жизни ничего не поменяется

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Роман

Вот стопудово ж найдутся такие, кто будет пиздеть, мол, да мы ютубу вашу и не смотрели, у нас есть вк видео, пусть блокировают

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7 комментариев
Александр Привалов

Ахаха, а вон там проблемы с автомобилями, вообще по барабану, даже не знаю, как рулить, что есть, что нет, в моей жизни ничего не поменяется
...
Ахаха, воон там проблемы с лекарствами, вообще по барабану, даже не знаю, где больница городская находится, что есть, что нет, в моей жизни ничего не поменяется
...
Ахаха, а вооооон там проблемы с турами на отдых, вообще по барабану, всю жизнь на даче отдыхаю, что есть что нет, в моей жизни ничего не поменяется
...

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4 комментария
Ивасик Нагибатор

Сочувствую

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Sergeant Ding

Поменяется - это когда выдадут бесплатную одежду от МО РФ?

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Dan

Вот кстати да. Барахловый ширпотреб. Пару раз заходил в их магазины - стиль "идаромненадо"

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1E0P4RD

Uniqlo выплатила по 11 окладам уволенным сотрудникам. В скрепной только пинком под жопу людей умеют выкидывать. Вот и думайте где цивилизация, а где жопа

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Кирилл Кириллов

А как на lamoda продают официальный юникло по ценам розничных магазинов с этикетками на русском языке с ценой в рублях? Неужели старые запасы? Что-то мне подсказывает, что есть у них канал поставок, причем официальный, а не параллельный.

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Roman

Но для этого вроде не нужны ни магазины, ни офис в стране

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Иван

Товары для ЕАС, т.е. для таможенного союза?

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Никита

Учитывая что сейчас в продаже актуальная осенняя коллекция, видимо наладили поставки по другим каналам)

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Ale K

Даже если и есть на текущий момент, в заявлении указано, что они сейчас прекратили бизнес в России, возможно через короткий период товара меньше станет на маркетплейсах

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1 комментарий
Олег Павлов

Наверное такой же официальный, как труселя Intimissimi?

Лень было время тратить, решил добавить в заказ и посмотреть на качество – там даже лейблы с другой стороны пришлепаны, нитки во все стороны лезут, а ценник как в ТЦ, поржал

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Tim Shtok

То есть они 3000 сертифицировали, а остальные 37000 никак? 🙄

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Maxim

SWM это как BMW только SWM

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Сергей Я

Капец конечно бизнесмены у них в Японии. Ты решил прекратить деятельность в стране, потому что тебя захейтили твиттерские, лол🤡

P.S. Да-да, понятно, что ещё есть проблемы с логистикой, оплатами контрагентам и прочее, но многие другие решают же эти проблемы успешно. Просто вспомните историю с Юникло весны 2022 или когда там.

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Леонид Гнездилов

Да какой тут бизнес? Ты сильно переоцениваешь рынок страны с 1.5% от мирового ввп. Хотя, конечно, какие-то деньги, но, видимо не стоят того.

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Антошка Гармошка

Твиттерские захейтили за то, что компания официально написала "мы не будем уходить". До сих пор все оставшиеся компании остались только потому, что молчат в тряпочку

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Nastya Tavakina

Хороший был магазин..

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Михаил Теплов

Пипец(( обидно конечно, но хлопок у них хорошего качества

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Pavel Cree

Это явный знак, что Юникло скоро вернутся, видимо нашли более удобные помещения для перезапуска бренда. А мы говорили, что ещё обратно прибегут!

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Чудак человек

Uniqlo на маркетпейсах есть. Правда с конским ценником. Не думаю что вернуться с прежней ценой.

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Кристина Войткова

Никогда не думала, что юник это японский бренд, жалко, вещи там классные брала

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Svetlana Borisova
Кто как адаптируется?

Москва. Сегодня в 2:40 проснулась от взрыва. Сбили БПЛА. Пару дней назад в 3:40 громкий взрыв был слышен. Как мы адаптируемся? Окуеваем и привыкаем. Спасибо, блин, за ***** и за то, что это слово, как и многие другие, теперь нельзя произносить. И вообще становится безопасней мысли свои в слух не высказывать.

А представьте то, к чему адаптируются люди «там». Это страшно себе представить. Надеюсь у всех хороших людей, вне зависимости от стран и национальностей, все будет хорошо 🙏🏻

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