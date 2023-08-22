Разработчик микрочипов Arm подал заявку на проведение IPO на Nasdaq Статьи редакции
Компания рассчитывает продать 10% при оценке в $60-70 млрд, сообщает Bloomberg.
- Британский производитель процессоров, принадлежащий японскому Softbank, сообщил о подаче заявки на первичное размещение акций на американской бирже Nasdaq. Оно должно пройти в сентябре 2023 года и, по данным FT, может стать крупнейшим IPO в США с 2021-го.
- Arm не раскрыла условий размещения, но, по информации Bloomberg, она рассчитывает продать около 10% акций при общей оценке компании в $60-70 млрд. В середине августа 2023 года Softbank выкупил 25% Arm у своего фонда Vision Fund по оценке в $64 млрд. При этом за покупку производителя в 2016 году банк заплатил $32 млрд, отмечает TechCrunch.
- Микропроцессоры, которые разрабатывает Arm, используются в 99% смартфонов в мире, говорится в заявке. «По нашим оценкам, примерно 70% населения мира использует продукцию с архитектурой Arm», — утверждает компания.
- Согласно финансовому отчёту Arm за год, который завершился 31 марта 2023-го, выручка компании снизилась на 1%, до $2,7 млрд. Чистая прибыль сократилась на 5% и составила $524 млн. Производитель также указывает на «экономические и политические риски», связанные с китайским рынком, на который приходится 24% выручки.
- SoftBank задумался об IPO Arm после того, как феврале 2022 года сорвалась его сделка на почти $40 млрд с Nvidia: последняя отказалась покупать разработчика из-за давления со стороны регуляторов США, Великобритании и ЕС — те боялись, что покупка скажется на «конкуренции среди производителей чипов».
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Это не разработчик процессоров, а разработчик архитектуры процессоров. Сама Arm ничего не выпускает
И? Так и амд ничего не выпускает, они продали все фабрики
Амд процессоры придумывает сама, производит с помощью сторонних подрядчиков. Арм придумывает технологию и продает на нее лицензию всем на рынке, абсолютно ничего не производя(даже на аутсорсе). Разницу улавливаете?
IPO на падающем рынке ожидающем рецессии? Я чего-то не понимаю?
прост деньги оч нужны
очень хочется собрать кэш пока не поздно)
Интересно успеют или нет
Скорее всего
А где он падающий?
Есть разворот и по всем прогнозам аналитиков переход к падению. Из позитивного пока только что рецессии на рынке США удастся избежать. Ну как обычно, это не точно
То есть все-таки не падающий? Я лет 8 обывательски интересуюсь темой, слушаю знатоков, иногда покупаю etf и на протяжении всего срока рынок ждет краха доткомов 2.0. Причем те же самые аналитики призывали покупать китайских техов почти все это время. Особенно в снг, помню как все хотели разбогатеть на алибабе и випшопе 😂 И что мы видим?)
На vip шопе, это какой? KupiVip?
$vips. Китайский гигант. Сильно форсили их акции аналитики в снг, призывая перекладываться из фаангм и прочих насдаков где-то в районе $30 за штуку в 2021 😂
Чего-то не понимаете. Убытки же нужно покрыть, вот и продают 10% акций. А зачем японсому банку невыгодрые активы британских производителей, которые в санкционных правилах пошли в минуса? Банки ОАЭ уже собрались инвестировать в оружие. Арабы не такие хитрые как евреи, но они знают что это будет выгодно. Кстати, Софтбанк мог бы прикупить себе копии завлдов НАЗ им. Чкалова, увеличить раз 8 производство С-70. Себестоимость и мировое лидерство в технологиях и готовом продукте в деле - очень даже перспективны. ОАК ждёт инвестиций. Но софт же..
Покрывать можно и другими способами. А так часть доли компании может уйти за очень дешево
так самое время.
продал за 6 ярдов выкупил за 4.
при необходимости повторить.
не самое лучшее время для проведения IPO после того как отрезали китайский рынок. Учитывая, что Китай производит те самые 90+ процентов всей электроники. Хотя, может и успеют в уходящий поезд заскочить до наступления глобальной рецессии
Сначала не понял, почему не все буквы большие. Оказывается 6 лет назад отказались.
хз
Есть желание побрить хомяков
Действуй без промедления!
Хорошая новость. В идеале сделать так, чтобы контрольного пакета ни у кого не было