Nasdaq отклонила вторую апелляцию Ozon на решение о делистинге Статьи редакции
Расписки компании перестанут торговаться на бирже после утверждения решения советом директоров Nasdaq.
- Маркетплейс не смог обжаловать решение биржи о делистинге расписок — комиссия Nasdaq отклонила вторую и финальную апелляцию, сообщили в Ozon.
- Окончательное решение должен принять совет директоров Nasdaq. Если он утвердит делистинг, депозитарные расписки Ozon перестанут торговаться на бирже.
- На Мосбирже и международной бирже Астаны торги бумагами Ozon продолжатся в обычном режиме, заверили в компании. Делистинг с Nasdaq не повлияет на операционную деятельность и финансовую устойчивость бизнеса, а «международные инвесторы сохранят право принимать участие в голосовании на собрании акционеров, получать дивиденды» и смогут торговать на внебиржевом рынке, говорится в сообщении.
- После начала боевых действий в Украине о решении провести принудительный делистинг бумаг российских компаний сообщили Nasdaq и Нью-Йоркская фондовая биржа. Речь шла о расписках «Яндекса», Ozon, HeadHunter, «Циана» и Qiwi.
- Первую апелляцию от Ozon комиссия Nasdaq отклонила в июне 2023 года. Тогда же она удовлетворила апелляции «Яндекса» и Qiwi — расписки компаний продолжат торговаться на бирже.
- В конце июня Nasdaq оставила в силе решение о делистинге бумаг HeadHunter. «Циан» также не смог обжаловать делистинг своих расписок с Нью-Йоркской фондовой биржи.
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Надо обращаться в Басманный суд, я считаю
Думаете даже он честнее и менее предвзятый? Склоннен согласиться.
Лучше голосовалку на VC замутить, мы тут решим по справедливости и за долю малую.
На самом деле вы правы :), а потом с этим решением идти в международные органы
Хорошо если «в», а не «на»
Что-то российские компании прямо жить не могут без западных бирж, лезут и спорят, как-то не патриотично выглядит.
Так тебе же в интернете говорят, что там свободная рыночная экономика.
Ты знаешь что этот термин означает?
Так все рыночно. Насдак, как частная компания, больше рыночно не хочет иметь дел с такими бизнесами и людьми, и делистит бумаги со своей биржи. Так как издержки работы с токсичными рынками выше прибыли (мнению акционеров и руководства Насдак). Озон может рыночно пойти торговаться своими акциями на московскую или иранскую биржи
не рыночно, а из-за правильтельственных санкций. сами они этого хотели или нет мы не знаем
Я говорил про действия компаний, проспись
Оно на Кипре имеет штаб-квартиру и российской компанией назвать сложно, даже с натяжкой.
А, так вот подо что OZON склады распродажей и утилизацией планировал освободить: под свои фантики.
Не, там крупная партия коптеров ожидается под заказ
Сами ночью прилетят?
Ночью привезут, к утру разлетятся
Отлично, лонгуем дальше. Нам насдак этот ваш нафиг не нужон.
Насдак без вас:
Конечно, ты видел его? Никак хаи пробить не может, застрял и болтается как какашка.
Чего ж OZON к какашке-то уже дважды апеллирует?
А и неудивительно.Если он утвердит делистинг
Не если, а когда. Озону они что-то не рады совсем.
В свете недавних решений предлагаю переименовать расписки Озон в малявы.
Только "на Украине".
На Дании и на Чехии. И на России.
И в Руси.
Да это не важно вообще
Ну не знаю... грамотная письменная речь всё же ценнится.
Нит
При делистинге озон должен будет выкупить все обратно?
чегой-то? Просто не будет торговаться на этой площадке
А ну это не интересно
Кто мне объяснит почему одни компании принимают, а другие нет? Процент бизнеса в России? Или что по-хитрее?)