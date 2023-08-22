Деньги
Артур Томилко

Nasdaq отклонила вторую апелляцию Ozon на решение о делистинге Статьи редакции

Расписки компании перестанут торговаться на бирже после утверждения решения советом директоров Nasdaq.

  • Маркетплейс не смог обжаловать решение биржи о делистинге расписок — комиссия Nasdaq отклонила вторую и финальную апелляцию, сообщили в Ozon.
  • Окончательное решение должен принять совет директоров Nasdaq. Если он утвердит делистинг, депозитарные расписки Ozon перестанут торговаться на бирже.
  • На Мосбирже и международной бирже Астаны торги бумагами Ozon продолжатся в обычном режиме, заверили в компании. Делистинг с Nasdaq не повлияет на операционную деятельность и финансовую устойчивость бизнеса, а «международные инвесторы сохранят право принимать участие в голосовании на собрании акционеров, получать дивиденды» и смогут торговать на внебиржевом рынке, говорится в сообщении.
  • После начала боевых действий в Украине о решении провести принудительный делистинг бумаг российских компаний сообщили Nasdaq и Нью-Йоркская фондовая биржа. Речь шла о расписках «Яндекса», Ozon, HeadHunter, «Циана» и Qiwi.
  • Первую апелляцию от Ozon комиссия Nasdaq отклонила в июне 2023 года. Тогда же она удовлетворила апелляции «Яндекса» и Qiwi — расписки компаний продолжат торговаться на бирже.
  • В конце июня Nasdaq оставила в силе решение о делистинге бумаг HeadHunter. «Циан» также не смог обжаловать делистинг своих расписок с Нью-Йоркской фондовой биржи.

#новость #ozon

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 Alek Nikolskiy

Надо обращаться в Басманный суд, я считаю

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Alexander Golubev

Думаете даже он честнее и менее предвзятый? Склоннен согласиться.

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Вася Пражкин

Лучше голосовалку на VC замутить, мы тут решим по справедливости и за долю малую.

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Roman

На самом деле вы правы :), а потом с этим решением идти в международные органы

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Alek Nikolskiy

Хорошо если «в», а не «на»

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Maksim Florov

Что-то российские компании прямо жить не могут без западных бирж, лезут и спорят, как-то не патриотично выглядит.

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Nikolay Vavilov

Так тебе же в интернете говорят, что там свободная рыночная экономика.
Ты знаешь что этот термин означает?

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Alek Nikolskiy

Так все рыночно. Насдак, как частная компания, больше рыночно не хочет иметь дел с такими бизнесами и людьми, и делистит бумаги со своей биржи. Так как издержки работы с токсичными рынками выше прибыли (мнению акционеров и руководства Насдак). Озон может рыночно пойти торговаться своими акциями на московскую или иранскую биржи

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Стас

не рыночно, а из-за правильтельственных санкций. сами они этого хотели или нет мы не знаем

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Maksim Florov

Я говорил про действия компаний, проспись

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Андрей Сергеевич Сергеев

Оно на Кипре имеет штаб-квартиру и российской компанией назвать сложно, даже с натяжкой.

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Император Нолимоций

А, так вот подо что OZON склады распродажей и утилизацией планировал освободить: под свои фантики.

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James Bomond

Не, там крупная партия коптеров ожидается под заказ

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Император Нолимоций

Сами ночью прилетят?

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James Bomond

Ночью привезут, к утру разлетятся

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Сергей Я

Отлично, лонгуем дальше. Нам насдак этот ваш нафиг не нужон.

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Император Нолимоций

Насдак без вас:

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Сергей Я

Конечно, ты видел его? Никак хаи пробить не может, застрял и болтается как какашка.

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Император Нолимоций

Чего ж OZON к какашке-то уже дважды апеллирует?

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Вадим Д.

А и неудивительно.

Если он утвердит делистинг

Не если, а когда. Озону они что-то не рады совсем.

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Со всем уважением

В свете недавних решений предлагаю переименовать расписки Озон в малявы.

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Alexander Golubev

Только "на Украине".

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Император Нолимоций

На Дании и на Чехии. И на России.

И в Руси.

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Roman

Да это не важно вообще

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Alexander Golubev

Ну не знаю... грамотная письменная речь всё же ценнится.

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Just4Fun

Нит

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James Bomond

При делистинге озон должен будет выкупить все обратно?

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H0ttabych .

чегой-то? Просто не будет торговаться на этой площадке

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James Bomond

А ну это не интересно

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Denis

Кто мне объяснит почему одни компании принимают, а другие нет? Процент бизнеса в России? Или что по-хитрее?)

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