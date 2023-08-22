Деньги
Таня Боброва

Российский частный инвестор без ВНЖ в Европе получил лицензию на разблокировку активов на €10 млн Статьи редакции

Это уже не первый случай.

  • Российский частный инвестор, у которого нет второго паспорта или ВНЖ в Европе, смог разблокировать активы на сумму более €10 млн, сообщила юрфирма BGP Litigation. Бельгийский регулятор подтвердил, что все условия по ст.6 и пункту 5 ст.6 (b) регламента ЕС 269/2014 выполнены.
  • Компания отметила, что смогла добиться разблокировки без привлечения бельгийских консультантов. «Когда заявление правильно аргументировано, приложены все необходимые документы, и в них нет ничего лишнего — у бельгийского регулятора просто нет оснований отказать», — добавил партнёр фирмы Сергей Гландин.
  • «РБК Инвестиции» напоминают, что о первом случае разблокировки активов россиянина без ВНЖ Евросоюза стало известно в мае 2023 года: как сообщала фирма Delcredere, у инвестора на счетах хранились доллары и еврооблигации. Рассмотрение заявления заняло около четырёх месяцев.
  • Тогда в Delcredere отмечали несколько критериев, которые позволили добиться разблокировки. В частности, нужно, чтобы заявитель не запрашивал перевод активов за пределы ЕС, а также необходимо наличие европейского гаранта.

Первый критерий — это наличие европейского гаранта, который подтвердит, что заявление соответствует установленным требованиям. Гарант проводит, по сути, due diligence заявителя и лиц, в интересах которых он действует, и due diligence заблокированных активов и своим отчётом гарантирует, что все соответствует европейскому регулированию и не нарушает санкционный режим.

Второе: необходимо, чтобы заявитель не запрашивал перевод активов за пределы ЕС. Но в данном случае у нас, по сути, запрашивался перевод активов в швейцарский банк. То есть мы видим, что Швейцария — тоже допустимая юрисдикция. Но если запрашивается перевод активов, например, в Россию или в Казахстан, то следуют отказы в этом случае.

Третий критерий, наверное, немного субъективный, — это прекращение отношений с НРД. У многих заявителей вообще не было прямых отношений с НРД. И у данного заявителя тоже. Соответственно, как мне кажется, это всё-таки не основной критерий, и соблюдение первых двух критериев действительно способно привести к разблокировке активов.

Андрей Тимчук, партнёр, адвокат коллегии адвокатов Delcredere (цитата по BFM.ru)
  • В августе 2023 года Euroclear впервые пересмотрел отказ в разблокировке активов российского инвестора. Россиянин сначала получил лицензию только на разблокировку купонов и дивидендов, но после жалобы в Минфин Бельгии и госсовет Бельгии для обжалования смог получить лицензии на разблокировку ценных бумаг, если они останутся в ЕС или Швейцарии, а также на перевод купонов и дивидендов.
  • У Национального расчётного депозитария (НРД) есть счета в международных депозитариях Euroclear и Clearstream, которые перестали осуществлять расчёты. В июне 2022-го НРД попал под санкции ЕС. В декабре Минфин Люксембурга выдал лицензию на разблокировку части замороженных активов НРД в Clearstream, позже это сделал и Минфин Бельгии для Euroclear.
  • В январе 2023 года Минфин Бельгии приступил к изучению заявок от российских брокеров. Некоторые частные инвесторы из России получали отказы. «Цифра брокеру» (бывший «Фридом Финанс») также отказали в разблокировке активов в Euroclear. Компания готовила жалобу. Сергей Гландин из BGP Litigation указывал, что Минфин Бельгии «первым делом рассматривает физлиц, то есть частных инвесторов».
  • В июле 2023 года российские инвесторы подали первый коллективный иск к Euroclear на 2 млрд рублей, в августе — к Clearstream на 200 млн рублей. «РБК Инвестиции» писали 13 августа, что всего к Euroclear подали больше десяти исков.

#новость #euroclear

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31 комментарий
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 Arnold Kristonsen

Я думаю, что у человека с активами на 1 млрд рублей только в заблокированных активов есть не только ВНЖ, но и паспорта нужные, просто он об этом благоразумно умолчал

Люмпенов с заблокированным финэксом водят за нос просто, а уважаемым людям евробюрократы ноги мыть готовы

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Юрий Б.

В статье же перечислены критерии

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Arnold Kristonsen

Абсолютно каждый из них фальсифицируем на раз-два при наличии таких активов.

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ЯжПрограммист

святую европу нельзя обмануть вы что, там всё узнают, всё найдут

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Вадим Д.

1 лярд ненужных ₽ не так хорош, как €10 лямов (-:

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okman

Юристы сами себя рекламирую. Ну умолчал не много, главное не соврал.

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Ware Wow

Да, если Казахстан в стоп листе, то видимо по ETF Finex прокатят... я так понял их именно туда хотели вывести

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Вадим Д.
активы на сумму более €10 млн

Это один из знаменитых безработных москвичей. Не первый случай удивительного везения, точно.

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Кирилл Фотькин
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Денис Артемов

Можно мне тоже немного везения

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Олег Воронов

Чем меньше делаешь, тем больше зарабатываешь

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Ware Wow

ну как бы факт.

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Domorost

100% схема на однушках сработала

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Ale K

На кладовках

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dr. Dolittle

Который зарабатывает на бумажных лягушках, ага

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Sign Undefined

В Европе коррупции нет. Но это не точно.

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Мигель Маркин

В России тоже нет, но опять же не точно

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James Bomond

Сечин смог, сможешь и ты 🤣

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Vasily Gavrilov

А скольким не получилось разблокировать?

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Sign Undefined

Всем, кто не прошел уровень «Инвестор».

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НаряднаяШайга

Европейцы изнутри подрывают исполнение своих же санкций) грустно это всё

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дед Мазай и муравьеды

Всмысле грустно? )) Финансовые активы все равно заблокированы в пределах ЕС.

необходимо, чтобы заявитель не запрашивал перевод активов за пределы ЕС
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MrLoad

это они конечно ловко придумали

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Leonid Bushuev

Лол, впервые чтоль?)

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Genio Genio

Обмен так и не предусмотрен или компенсация? Главное верить? А потом - рождаемость падаетдае! Стабильность = рождаемость. Думающие пары думают на что содержать семью завтра

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дед Мазай и муравьеды

Много думаете. Индийцы вон думают мало, и поэтому их уже полтора миллиарда, а нас - чуть больше 100 млн, и с каждым годом все меньше.

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Genio Genio

Да и правда, у нас тоже тепло

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Иван Иванов

Ну что поделать, стороннику войны и власти разблокировали активы, бывает, коррупция или и правда прошел бюрократию - история умалчивает.

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Garmonbon

Ну если сторонник войны, то деда Вова попросит вернуть долг отечеству в валюте

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Alexzz

Первый критерий — это наличие европейского гаранта, ...===
Можно не продолжать. Короче, нужен европеец с правильной репутацией, который даст зуб, что вы норм. Как его найти? Ну сами подумайте

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Сергей Я

О, это про меня новость!!🥰

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28 комментариев
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