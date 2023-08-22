Первый критерий — это наличие европейского гаранта, который подтвердит, что заявление соответствует установленным требованиям. Гарант проводит, по сути, due diligence заявителя и лиц, в интересах которых он действует, и due diligence заблокированных активов и своим отчётом гарантирует, что все соответствует европейскому регулированию и не нарушает санкционный режим.

Второе: необходимо, чтобы заявитель не запрашивал перевод активов за пределы ЕС. Но в данном случае у нас, по сути, запрашивался перевод активов в швейцарский банк. То есть мы видим, что Швейцария — тоже допустимая юрисдикция. Но если запрашивается перевод активов, например, в Россию или в Казахстан, то следуют отказы в этом случае.

Третий критерий, наверное, немного субъективный, — это прекращение отношений с НРД. У многих заявителей вообще не было прямых отношений с НРД. И у данного заявителя тоже. Соответственно, как мне кажется, это всё-таки не основной критерий, и соблюдение первых двух критериев действительно способно привести к разблокировке активов.