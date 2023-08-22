Российский частный инвестор без ВНЖ в Европе получил лицензию на разблокировку активов на €10 млн Статьи редакции
Это уже не первый случай.
- Российский частный инвестор, у которого нет второго паспорта или ВНЖ в Европе, смог разблокировать активы на сумму более €10 млн, сообщила юрфирма BGP Litigation. Бельгийский регулятор подтвердил, что все условия по ст.6 и пункту 5 ст.6 (b) регламента ЕС 269/2014 выполнены.
- Компания отметила, что смогла добиться разблокировки без привлечения бельгийских консультантов. «Когда заявление правильно аргументировано, приложены все необходимые документы, и в них нет ничего лишнего — у бельгийского регулятора просто нет оснований отказать», — добавил партнёр фирмы Сергей Гландин.
- «РБК Инвестиции» напоминают, что о первом случае разблокировки активов россиянина без ВНЖ Евросоюза стало известно в мае 2023 года: как сообщала фирма Delcredere, у инвестора на счетах хранились доллары и еврооблигации. Рассмотрение заявления заняло около четырёх месяцев.
- Тогда в Delcredere отмечали несколько критериев, которые позволили добиться разблокировки. В частности, нужно, чтобы заявитель не запрашивал перевод активов за пределы ЕС, а также необходимо наличие европейского гаранта.
- В августе 2023 года Euroclear впервые пересмотрел отказ в разблокировке активов российского инвестора. Россиянин сначала получил лицензию только на разблокировку купонов и дивидендов, но после жалобы в Минфин Бельгии и госсовет Бельгии для обжалования смог получить лицензии на разблокировку ценных бумаг, если они останутся в ЕС или Швейцарии, а также на перевод купонов и дивидендов.
- У Национального расчётного депозитария (НРД) есть счета в международных депозитариях Euroclear и Clearstream, которые перестали осуществлять расчёты. В июне 2022-го НРД попал под санкции ЕС. В декабре Минфин Люксембурга выдал лицензию на разблокировку части замороженных активов НРД в Clearstream, позже это сделал и Минфин Бельгии для Euroclear.
- В январе 2023 года Минфин Бельгии приступил к изучению заявок от российских брокеров. Некоторые частные инвесторы из России получали отказы. «Цифра брокеру» (бывший «Фридом Финанс») также отказали в разблокировке активов в Euroclear. Компания готовила жалобу. Сергей Гландин из BGP Litigation указывал, что Минфин Бельгии «первым делом рассматривает физлиц, то есть частных инвесторов».
- В июле 2023 года российские инвесторы подали первый коллективный иск к Euroclear на 2 млрд рублей, в августе — к Clearstream на 200 млн рублей. «РБК Инвестиции» писали 13 августа, что всего к Euroclear подали больше десяти исков.
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Я думаю, что у человека с активами на 1 млрд рублей только в заблокированных активов есть не только ВНЖ, но и паспорта нужные, просто он об этом благоразумно умолчал
Люмпенов с заблокированным финэксом водят за нос просто, а уважаемым людям евробюрократы ноги мыть готовы
В статье же перечислены критерии
Абсолютно каждый из них фальсифицируем на раз-два при наличии таких активов.
святую европу нельзя обмануть вы что, там всё узнают, всё найдут
1 лярд ненужных ₽ не так хорош, как €10 лямов (-:
Юристы сами себя рекламирую. Ну умолчал не много, главное не соврал.
Да, если Казахстан в стоп листе, то видимо по ETF Finex прокатят... я так понял их именно туда хотели вывести
Это один из знаменитых безработных москвичей. Не первый случай удивительного везения, точно.
Можно мне тоже немного везения
Чем меньше делаешь, тем больше зарабатываешь
ну как бы факт.
100% схема на однушках сработала
На кладовках
Который зарабатывает на бумажных лягушках, ага
В Европе коррупции нет. Но это не точно.
В России тоже нет, но опять же не точно
Сечин смог, сможешь и ты 🤣
А скольким не получилось разблокировать?
Всем, кто не прошел уровень «Инвестор».
Европейцы изнутри подрывают исполнение своих же санкций) грустно это всё
Всмысле грустно? )) Финансовые активы все равно заблокированы в пределах ЕС.необходимо, чтобы заявитель не запрашивал перевод активов за пределы ЕС
это они конечно ловко придумали
Лол, впервые чтоль?)
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Обмен так и не предусмотрен или компенсация? Главное верить? А потом - рождаемость падаетдае! Стабильность = рождаемость. Думающие пары думают на что содержать семью завтра
Много думаете. Индийцы вон думают мало, и поэтому их уже полтора миллиарда, а нас - чуть больше 100 млн, и с каждым годом все меньше.
Да и правда, у нас тоже тепло
Ну что поделать, стороннику войны и власти разблокировали активы, бывает, коррупция или и правда прошел бюрократию - история умалчивает.
Ну если сторонник войны, то деда Вова попросит вернуть долг отечеству в валюте
Первый критерий — это наличие европейского гаранта, ...===
Можно не продолжать. Короче, нужен европеец с правильной репутацией, который даст зуб, что вы норм. Как его найти? Ну сами подумайте
О, это про меня новость!!🥰