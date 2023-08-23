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Фото НСПК

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23 августа: доллар — 94,12 (на 2 копейки меньше, чем 22 августа), евро — 102,75 рубля (на 18 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:36 мск: доллар — 94,43 рубля, евро — 102,7 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 94,82 рубля, евро — 102,9 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 96,19 рубля.

Кто и как адаптируется

Ассоциация разработчиков видеоигр АПРИОРИ (крупнейший участник — VK) подготовила стратегию развития игровой индустрии до 2030 года, пишет «Ъ». Она предполагает обязательную предустановку магазинов приложений VK и использование игрового движка NAU Engine для получения господдержки. Помимо этого, в вузах предлагается создавать акселераторы для молодых игровых студий. В ассоциации заявили, что документ учитывает «мнение индустрии», но в нескольких студиях рассказали, что стратегия с ними не обсуждалась.

Минцифры ввело в рейтинг цифровой трансформации, по которому федеральные и региональные ведомства должны ежемесячно отчитываться о мерах защиты своих ИТ-систем, в том числе поиске уязвимостей белыми хакерами. Мера пока не закреплена законодательно из-за разногласий с силовиками, отмечает «Ъ». Но эксперты отмечают, что только отчётами проблему киберугроз не решить.

Какие есть проблемы и трудности

Nestle с 4 сентября 2023 года на 9% повысит цены на детское питание, в том числе заменители грудного молока. Компании объясняет решение снижением курса рубля и ростом мировых цен на сырьё и сахар. В Минсельхозе заявили «Ъ», что «дополнительно уточнят» позицию Nestle и подчеркнули, что «стоимость базового сырья для детского питания и готовых завтраков стабильна».

Контекст

Доля россиян, посещающих заведения «Вкусно — и точка», Burger King, KFC и Rostic's, в январе-июне 2023 года оказалась максимальной с 2021-го и достигла 45%, подсчитали в «Ромир». По словам экспертов, сегмент быстрого питания преодолел сложности пандемии и ухода с рынка крупных международных брендов: компании прошли через перестройку бизнес-процессов и начали вкладываться в рекламу и новые точки.

С начала 2023 года россияне совершили 540 млн покупок через систему быстрых платежей, следует из данных ЦБ. Общая сумма покупок превысила показатели аналогичного периода прошлого года в пять раз и достигла 1 трлн рублей.

Расходы россиян на покупку новых автомобилей в июле 2023 года достигли 272,6 млрд рублей впервые с лета 2021-го, говорится в исследовании «Автостата» и «Открытия Авто». За это время было продано 95,7 тысяч новых легковых машин.