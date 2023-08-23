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Деньги
Артур Томилко

День 546: с начала 2023 года россияне совершили 540 млн покупок по СБП на 1 трлн рублей Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото НСПК

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23 августа: доллар — 94,12 (на 2 копейки меньше, чем 22 августа), евро — 102,75 рубля (на 18 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:36 мск: доллар — 94,43 рубля, евро — 102,7 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 94,82 рубля, евро — 102,9 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 96,19 рубля.

Кто и как адаптируется

Ассоциация разработчиков видеоигр АПРИОРИ (крупнейший участник — VK) подготовила стратегию развития игровой индустрии до 2030 года, пишет «Ъ». Она предполагает обязательную предустановку магазинов приложений VK и использование игрового движка NAU Engine для получения господдержки. Помимо этого, в вузах предлагается создавать акселераторы для молодых игровых студий. В ассоциации заявили, что документ учитывает «мнение индустрии», но в нескольких студиях рассказали, что стратегия с ними не обсуждалась.

Минцифры ввело в рейтинг цифровой трансформации, по которому федеральные и региональные ведомства должны ежемесячно отчитываться о мерах защиты своих ИТ-систем, в том числе поиске уязвимостей белыми хакерами. Мера пока не закреплена законодательно из-за разногласий с силовиками, отмечает «Ъ». Но эксперты отмечают, что только отчётами проблему киберугроз не решить.

Какие есть проблемы и трудности

Nestle с 4 сентября 2023 года на 9% повысит цены на детское питание, в том числе заменители грудного молока. Компании объясняет решение снижением курса рубля и ростом мировых цен на сырьё и сахар. В Минсельхозе заявили «Ъ», что «дополнительно уточнят» позицию Nestle и подчеркнули, что «стоимость базового сырья для детского питания и готовых завтраков стабильна».

Купить рекламу Отключить

Контекст

Доля россиян, посещающих заведения «Вкусно — и точка», Burger King, KFC и Rostic's, в январе-июне 2023 года оказалась максимальной с 2021-го и достигла 45%, подсчитали в «Ромир». По словам экспертов, сегмент быстрого питания преодолел сложности пандемии и ухода с рынка крупных международных брендов: компании прошли через перестройку бизнес-процессов и начали вкладываться в рекламу и новые точки.

С начала 2023 года россияне совершили 540 млн покупок через систему быстрых платежей, следует из данных ЦБ. Общая сумма покупок превысила показатели аналогичного периода прошлого года в пять раз и достигла 1 трлн рублей.

Расходы россиян на покупку новых автомобилей в июле 2023 года достигли 272,6 млрд рублей впервые с лета 2021-го, говорится в исследовании «Автостата» и «Открытия Авто». За это время было продано 95,7 тысяч новых легковых машин.

Новости предыдущего дня, 22 августа — здесь.

#новость

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72 комментария
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 Даниил Васильев
С начала 2023 года россияне совершили 540 млн покупок через систему быстрых платежей, следует из данных ЦБ.

А зачем, если ты не получаешь тот же самый кэшбек? Но как я понимаю, это делают пользователи какого-нибудь айфона без мир пэй или платежного стикера.

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Вячеслав Нифантов

в некоторых местах по сбп проходит скидка, превышающая процент начисления кэшбека (к примеру, в бургер кинге, до недавнего времени в вайлдберриз и т.д.)

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1 комментарий
Abnatop Sky

А что - религия Apple запрещщает носить рядом с айфоном обычную пластиковую карту и расплачиваться с её помощщю?

Однако . . .

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6 комментариев
Сергей Я

А даже не все знают, что по СБП не начисляют кэшбэк ;)

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selecadm

Я и по картам никакой кэшбек не получаю и мне не до конца понятно, с чего бы это мне будут его платить (в переносном смысле). В буквальном-то понятно, что из интерченджа.

В этом плане люди разные.

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12 комментариев
Alek Nikolskiy

Ты живешь в рф 2023: карта "мир" и андроид - как привилегия :)

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2 комментария
Artu

Все делают, вчера так купил кефир в пятачке

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2 комментария
Кристина Ревенко

В некоторых местах просто не дают оплатить картой или нал. Столкнулась с таким в сдеке. Никакого кэша нет просто перевод по сути по реквизитам. Еще не помню где было что оплата по Qr но по сути просто перевод через спб.

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2 комментария
Сергей Коновалов

Имхо, кэшбэком туда и заманивают. Повышенным процентом или лимитом.

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Алексей

540.000.000 покупок на 1.000.000.000 рублей
Это покупка в среднем на 1 рубль 85 копеек?

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Аркадий Иванов

В триллионе на 3 нуля больше)
Тогда за покупку в среднем 1851 рубль

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3 комментария
varchar

1850 же. По машинам более занятная математика: в среднем выходит 2,8 млн. Интересно, какое там распределение

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Новиков Леонид

Что-то сегодня вроде не такие грустные новости. Относительно, конечно.

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Запретили...

...статья дополняется...

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Nastya Tavakina

Уж лучше открыли бы бюджетные, но с нормальным питанием точки. У каждого второго ожирение и как следствие, куча проблем со здоровьем

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Дмитрий Зима

Бюджетные со здоровым питанием - лишнее надо убрать. Чудес не бывает

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5 комментариев
Алeкcандр Блoxин

А чего сами не хотите открыть?

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1 комментарий
Αιιροm

Продавцы магазинов одежды,у которых план по оплате QR и клянчат у покупателей оплату строго по QR вошли в чат

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неформат

вчера в магните клянчили усиленно

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Сергей Я

А мне наоборот недавно сказали "можете не по QR оплатить?". Хз почему.

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1 комментарий
Seppo Nopilainen

С год назад в подвальном магазине в С-Пб при покупке пачки сигарет продавщица сказала что карты не принимаются (терминал не работает, ага) и попросила оплатить ей на сбер по номеру телефона.
Это и есть этот ваш СБП, да? :)

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Хлоргексидин

Скорей qr должен быть

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Сергей Бадалов

Да, именно так и есть😁

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Abnatop Sky
«Лукойл» попросил у президента разрешение на выкуп собственных акций и расписок у нерезидентов из недружественных стран с дисконтом не менее 50%, выяснил

а ВОТ ЭТО уже реально интересно. Похоже что в международные арбитражи начали поступать первые ИСКи от "нерезидентов из недружественных стран", и очень скоро за ними последуют обеспечительные ордера на арест имущества "причастных организаций и компаний".

и ВОТ ЭТО значит, что держать курс - уже никто не собирается, и как только - то ДОЛЛАР пробьЁт потолок и устремится к звЁздам.

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Сергей Я

С запросом на разрешение такой сделки менеджмент компании обратился к правительству, сообщил источник Интерфакса. Предполагаемый объем выкупа — 25%, а дисконт — не менее 50%.

👉🏻При этом выходить на валютный рынок Лукойл не собирается(!). Для выкупа компания воспользуется той валютой, которая уже есть на счетах.

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Pavel S

опять доллар по 200 обещаете, а он все никак не приходит

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1 комментарий
Марсель Г.

Компания которая подготовила стратегию развития игровой индустрии случайно не планирует выпускать игру "Смута"

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Сергей Бадалов

По СБП мы даём скидку 10%, а сумма среднего чека 20 тыс р

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Куртуазный маньерист

а в чём профит такой скидки?

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3 комментария
varchar

Красавчики:)А бОльшая часть продавцов ничего не даёт, в итоге покупатели теряют кэшбэк. Скидка 1-1,5% в принципе всех бы устроила

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дед Мазай и муравьеды

Сколько авторов на VC считают дни? Трое, вроде?

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Запретили...

...до 2030 года...

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Sign Undefined

Кто с СБП руки греет?

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69 комментариев
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