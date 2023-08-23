День 546: с начала 2023 года россияне совершили 540 млн покупок по СБП на 1 трлн рублей Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 23 августа: доллар — 94,12 (на 2 копейки меньше, чем 22 августа), евро — 102,75 рубля (на 18 копеек больше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 96,19 рубля.
Кто и как адаптируется
Ассоциация разработчиков видеоигр АПРИОРИ (крупнейший участник — VK) подготовила стратегию развития игровой индустрии до 2030 года, пишет «Ъ». Она предполагает обязательную предустановку магазинов приложений VK и использование игрового движка NAU Engine для получения господдержки. Помимо этого, в вузах предлагается создавать акселераторы для молодых игровых студий. В ассоциации заявили, что документ учитывает «мнение индустрии», но в нескольких студиях рассказали, что стратегия с ними не обсуждалась.
Минцифры ввело в рейтинг цифровой трансформации, по которому федеральные и региональные ведомства должны ежемесячно отчитываться о мерах защиты своих ИТ-систем, в том числе поиске уязвимостей белыми хакерами. Мера пока не закреплена законодательно из-за разногласий с силовиками, отмечает «Ъ». Но эксперты отмечают, что только отчётами проблему киберугроз не решить.
Какие есть проблемы и трудности
Nestle с 4 сентября 2023 года на 9% повысит цены на детское питание, в том числе заменители грудного молока. Компании объясняет решение снижением курса рубля и ростом мировых цен на сырьё и сахар. В Минсельхозе заявили «Ъ», что «дополнительно уточнят» позицию Nestle и подчеркнули, что «стоимость базового сырья для детского питания и готовых завтраков стабильна».
Контекст
Доля россиян, посещающих заведения «Вкусно — и точка», Burger King, KFC и Rostic's, в январе-июне 2023 года оказалась максимальной с 2021-го и достигла 45%, подсчитали в «Ромир». По словам экспертов, сегмент быстрого питания преодолел сложности пандемии и ухода с рынка крупных международных брендов: компании прошли через перестройку бизнес-процессов и начали вкладываться в рекламу и новые точки.
С начала 2023 года россияне совершили 540 млн покупок через систему быстрых платежей, следует из данных ЦБ. Общая сумма покупок превысила показатели аналогичного периода прошлого года в пять раз и достигла 1 трлн рублей.
Расходы россиян на покупку новых автомобилей в июле 2023 года достигли 272,6 млрд рублей впервые с лета 2021-го, говорится в исследовании «Автостата» и «Открытия Авто». За это время было продано 95,7 тысяч новых легковых машин.
Новости предыдущего дня, 22 августа — здесь.
А зачем, если ты не получаешь тот же самый кэшбек? Но как я понимаю, это делают пользователи какого-нибудь айфона без мир пэй или платежного стикера.
в некоторых местах по сбп проходит скидка, превышающая процент начисления кэшбека (к примеру, в бургер кинге, до недавнего времени в вайлдберриз и т.д.)
А что - религия Apple запрещщает носить рядом с айфоном обычную пластиковую карту и расплачиваться с её помощщю?
Однако . . .
А даже не все знают, что по СБП не начисляют кэшбэк ;)
Я и по картам никакой кэшбек не получаю и мне не до конца понятно, с чего бы это мне будут его платить (в переносном смысле). В буквальном-то понятно, что из интерченджа.
В этом плане люди разные.
Ты живешь в рф 2023: карта "мир" и андроид - как привилегия :)
Все делают, вчера так купил кефир в пятачке
В некоторых местах просто не дают оплатить картой или нал. Столкнулась с таким в сдеке. Никакого кэша нет просто перевод по сути по реквизитам. Еще не помню где было что оплата по Qr но по сути просто перевод через спб.
Имхо, кэшбэком туда и заманивают. Повышенным процентом или лимитом.
540.000.000 покупок на 1.000.000.000 рублей
Это покупка в среднем на 1 рубль 85 копеек?
В триллионе на 3 нуля больше)
Тогда за покупку в среднем 1851 рубль
1850 же. По машинам более занятная математика: в среднем выходит 2,8 млн. Интересно, какое там распределение
Что-то сегодня вроде не такие грустные новости. Относительно, конечно.
...статья дополняется...
Уж лучше открыли бы бюджетные, но с нормальным питанием точки. У каждого второго ожирение и как следствие, куча проблем со здоровьем
Бюджетные со здоровым питанием - лишнее надо убрать. Чудес не бывает
А чего сами не хотите открыть?
Продавцы магазинов одежды,у которых план по оплате QR и клянчат у покупателей оплату строго по QR вошли в чат
вчера в магните клянчили усиленно
А мне наоборот недавно сказали "можете не по QR оплатить?". Хз почему.
С год назад в подвальном магазине в С-Пб при покупке пачки сигарет продавщица сказала что карты не принимаются (терминал не работает, ага) и попросила оплатить ей на сбер по номеру телефона.
Это и есть этот ваш СБП, да? :)
Скорей qr должен быть
Да, именно так и есть😁
а ВОТ ЭТО уже реально интересно. Похоже что в международные арбитражи начали поступать первые ИСКи от "нерезидентов из недружественных стран", и очень скоро за ними последуют обеспечительные ордера на арест имущества "причастных организаций и компаний".
и ВОТ ЭТО значит, что держать курс - уже никто не собирается, и как только - то ДОЛЛАР пробьЁт потолок и устремится к звЁздам.
С запросом на разрешение такой сделки менеджмент компании обратился к правительству, сообщил источник Интерфакса. Предполагаемый объем выкупа — 25%, а дисконт — не менее 50%.
👉🏻При этом выходить на валютный рынок Лукойл не собирается(!). Для выкупа компания воспользуется той валютой, которая уже есть на счетах.
опять доллар по 200 обещаете, а он все никак не приходит
Компания которая подготовила стратегию развития игровой индустрии случайно не планирует выпускать игру "Смута"
По СБП мы даём скидку 10%, а сумма среднего чека 20 тыс р
а в чём профит такой скидки?
Красавчики:)А бОльшая часть продавцов ничего не даёт, в итоге покупатели теряют кэшбэк. Скидка 1-1,5% в принципе всех бы устроила
Сколько авторов на VC считают дни? Трое, вроде?
...до 2030 года...
Кто с СБП руки греет?