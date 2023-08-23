Yandex N.V. запланировала запустить международный бизнес под новым брендом в 2024 году — «Интерфакс» Статьи редакции
Пока у реструктуризации есть рабочее название Project LEFT, указано в вакансиях компании.
- Холдинговая компания «Яндекса» Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, начала публиковать в LinkedIn вакансии для отдельного международного бизнеса, заметил «Интерфакс».
- В нескольких вакансиях указано, что запуск компании под новым брендом запланирован на начало 2024 года.
- Project LEFT — это рабочее название проекта реструктуризации, а бренд будущей компании пока не анонсировали, добавил источник издания. В «Яндексе» отказались от комментариев.
- В марте 2023 года РБК со ссылкой на источники сообщило о возможной продаже 51% российского бизнеса «Яндекса» консорциуму инвесторов и создании фонда топ-менеджеров, который получит управление компанией на пять лет. Сделку оценивали в $4 млрд. В мае 2023-го Bloomberg выяснил, что Yandex N.V. получила заявки на покупку этой доли от Владимира Потанина и Вагита Алекперова.
- После продажи Yandex N.V. будет отдельно развивать за рубежом облачные технологии, «Яндекс Практикум», «Толоку» и беспилотники, говорили источники издания.
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Project Sjebalsja - ну так бы было понятнее.
Project Ostalsya
это Яндекс и есть
Нет, Яндекс это шоу "Сдохни или умри".
Собственно появится очередной IT карлик на территории Европы, который будет проедать деньги, полученные от продажи основного бизнеса в России.
А предыдущий я так понимаю был JetBrains?
Сам Яндекс под руководством Воложа опростоволосился на всех рынках Европы, где пытался запуститься. Как думаете, получится в этот раз? Или без денег от основного бизнеса не получится спускать бабки на новые проекты и ничего не зарабатывать на них?
Если бы это был мейлру, я бы уже дал 100% гарантию. А вот Яндекс может и родить что-то приличное, неужто они хуже Дурова?
Да, а перед ним был гугл
И зарабатывать я так понимаю он тоже будет в России или эта компания полностью отделится?
Нет, исключительно за пределами.
Таков их наивный план. В Турции не вышло, в Казахстане не вышло, в Финляндии и Прибалтике Такси бахнули.
Но вот сейчас отделимся и все точно получится! Израильский казах шипка умный потому что!
Не переживай, хоть что-то, но получится. Лучше маленький проект, но не под санкциями и в растущих экономиках, чем огромный, но в пределах экономики без перспектив и под санкциями.
Получится бабки прожигать, как Arrival будут строить из себя супер-пупер перспективный стартап, а потом будет "у нас закончились деньги".
Ну и про "экономика без перспектив" - с украины ребят выгнали, а в самой большой стране Европы, без конкуренции со стороны транс-национальных компаний делать бизнес одно удовольствие ))
Вы так пишете как будто у них есть варианты. Часть бизнеса вне России в любом случае надо отделять от российской. Она может после этого умрёт, но если не отделить умрёт точно.
Он не может зарабатывать в России, иначе тут же накроется ̶м̶е̶д̶н̶ы̶м̶ ̶т̶а̶з̶о̶м̶ санкциями
Нет, организуют ПАО "Яндекс" в России, в нем 50% акций продадут каким-нибудь русским инвесторам, а потом оставшиеся 50% акций европейская компания передаст пропорционально своим инвесторам/продаст на бирже. И все, развод завершится.
У зарубежной компании будет 4 млрд.$ на счетах и форк кода ряда проектов. Все активы будут у российского ПАО.
Зачем?
Про телеграм так же говорили
Левый проект, хорошее название.
Шабашка
Ну или Яндекс ушел.
Проект ушёл, а разрабы остались.
Толока, это именно то что необходимо Европе.
т.е. с 1993 пытаешься выстроить бренд, лояльность к нему, узнаваемость, ясность ассоциаций с ним, системность в коммуникации, соответствие ожиданий пользователей и пр., а потом хлоп и меняешь на другое название, и заново все начинается практически с нуля.
Отличная идея.
*как уже писали тут в комментариях, даже имея колоссальное преимущество в России и охват населения в дикие годы (начало 90х), которые вообще практически ничего другого не видели в интернете кроме Яндекса, в мировом охвате эта компания (или бренд) далеко не в лидерах в сегодняшних реалиях.
Вообще-то в девяностых был популярнее рамблер.
В 93 он торговал компами в обычной купи-продай шарашке
Ага, они супер известные в европе🤣.
Посмотрим как они там выстрелят
Никак
Ну если бы миллиардеры с рос корнями типа Мильнера вложились то может быть что-то и получилось
Если бы все было так просто, то все "рашка олигархи" уже давно бы владели компаниями если не уровня faangm, а так же конкурентами tsmc и infineon, то сплошь единорогами. Но они остались колхозными рашка олигархами, умеющими только тратить в развитых странах, а не зарабатывать на human capital. Мильнер - редкое исключение, но он венчурный инвестор и чудес не сделает
А чем Мильнер знаменит, кроме как двух удачных вложений, сделанных, очевидно, по подсказке?
Почему вы так в этом уверены? Можно банально оказывать услуги поддержки и развития опенсорс проектов яндекса. Вот уже просто на clickhouse и ydb можно бодро ехать.
Кликхаус сами могут поддержку организовать, зачем им яндекс?
А в целом можно посмотреть на яндекс в турции.. бизнес попер до небес и это с ресурсами материнской компании
Только денег от этого на пару порядков поменьше будет.
Кликхаус отдельная международная компания. У Яндекса там только 25%. С кем они будут сотрудничать решать их менеджменту, у которого никаких особых чувств к безродным мутным лавкам нет. А у русских основателей так скорее негативные к ним чувства. )
Что-то на казахском или иврите?
LEFT(project,3)
Ставь класс, если считаешь, что Волож пиздабол и это все равно будет подмусаренная помойка
Название проекта забавное но у Яндекса ничего не получится никогда такого не было но вот опять
Яндекс постепенно утекает из России
Логично, вслед за технарями
левый поворот
Пусть пробуют
Kazakh Peysi Incorporated.
А что вообще нужно чтобы компании состояться на рынках Европы? А то смотришь - в Европе в быту it как 10 лет назад в Америке, но наверное не просто оно тут такое, есть какие то причины кроме рабочей культуры
Project Bebebe