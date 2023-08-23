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Маша Цепелева

Yandex N.V. запланировала запустить международный бизнес под новым брендом в 2024 году — «Интерфакс» Статьи редакции

Пока у реструктуризации есть рабочее название Project LEFT, указано в вакансиях компании.

  • Холдинговая компания «Яндекса» Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, начала публиковать в LinkedIn вакансии для отдельного международного бизнеса, заметил «Интерфакс».

В рамках текущего переходного процесса, известного как Project LEFT, мы создаём новую компанию, которая намерена стать ведущим игроком на рынке технологий в Европе и на Ближнем Востоке.

из описания вакансии по документообороту
  • В нескольких вакансиях указано, что запуск компании под новым брендом запланирован на начало 2024 года.
  • Project LEFT — это рабочее название проекта реструктуризации, а бренд будущей компании пока не анонсировали, добавил источник издания. В «Яндексе» отказались от комментариев.
  • В марте 2023 года РБК со ссылкой на источники сообщило о возможной продаже 51% российского бизнеса «Яндекса» консорциуму инвесторов и создании фонда топ-менеджеров, который получит управление компанией на пять лет. Сделку оценивали в $4 млрд. В мае 2023-го Bloomberg выяснил, что Yandex N.V. получила заявки на покупку этой доли от Владимира Потанина и Вагита Алекперова.
  • После продажи Yandex N.V. будет отдельно развивать за рубежом облачные технологии, «Яндекс Практикум», «Толоку» и беспилотники, говорили источники издания.

#новость #яндекс

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 Tjom

Project Sjebalsja - ну так бы было понятнее.

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Vyacheslav.O
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NeuroNoir

Project Ostalsya

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Мимо проходивший

это Яндекс и есть

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Андрей Иванов

Нет, Яндекс это шоу "Сдохни или умри".

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Alex Meilis

Собственно появится очередной IT карлик на территории Европы, который будет проедать деньги, полученные от продажи основного бизнеса в России.

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Labeling
IT карлик на территории Европы

А предыдущий я так понимаю был JetBrains?

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Alex Meilis

Сам Яндекс под руководством Воложа опростоволосился на всех рынках Европы, где пытался запуститься. Как думаете, получится в этот раз? Или без денег от основного бизнеса не получится спускать бабки на новые проекты и ничего не зарабатывать на них?

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Сергей С.

Если бы это был мейлру, я бы уже дал 100% гарантию. А вот Яндекс может и родить что-то приличное, неужто они хуже Дурова?

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Иван Иванов

Да, а перед ним был гугл

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Kelerius

И зарабатывать я так понимаю он тоже будет в России или эта компания полностью отделится?

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Eozvarit

Нет, исключительно за пределами.
Таков их наивный план. В Турции не вышло, в Казахстане не вышло, в Финляндии и Прибалтике Такси бахнули.
Но вот сейчас отделимся и все точно получится! Израильский казах шипка умный потому что!

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Pavel Cree

Не переживай, хоть что-то, но получится. Лучше маленький проект, но не под санкциями и в растущих экономиках, чем огромный, но в пределах экономики без перспектив и под санкциями.

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Alex Meilis

Получится бабки прожигать, как Arrival будут строить из себя супер-пупер перспективный стартап, а потом будет "у нас закончились деньги".

Ну и про "экономика без перспектив" - с украины ребят выгнали, а в самой большой стране Европы, без конкуренции со стороны транс-национальных компаний делать бизнес одно удовольствие ))

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Mikhail Golik

Вы так пишете как будто у них есть варианты. Часть бизнеса вне России в любом случае надо отделять от российской. Она может после этого умрёт, но если не отделить умрёт точно.

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Андрей Иванов

Он не может зарабатывать в России, иначе тут же накроется ̶м̶е̶д̶н̶ы̶м̶ ̶т̶а̶з̶о̶м̶ санкциями

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Alex Meilis

Нет, организуют ПАО "Яндекс" в России, в нем 50% акций продадут каким-нибудь русским инвесторам, а потом оставшиеся 50% акций европейская компания передаст пропорционально своим инвесторам/продаст на бирже. И все, развод завершится.

У зарубежной компании будет 4 млрд.$ на счетах и форк кода ряда проектов. Все активы будут у российского ПАО.

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Garmonbon

Зачем?

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Градибор Пожарский

Про телеграм так же говорили

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Вадим Синяшин

Левый проект, хорошее название.

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Kelerius

Шабашка

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Vitaly Ya

Ну или Яндекс ушел.

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Sergei Timofeyev

Проект ушёл, а разрабы остались.

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Виталий Журавлев
будет отдельно развивать за рубежом облачные технологии, «Яндекс Практикум», «Толоку» и беспилотники

Толока, это именно то что необходимо Европе.

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Axel Denisenko

т.е. с 1993 пытаешься выстроить бренд, лояльность к нему, узнаваемость, ясность ассоциаций с ним, системность в коммуникации, соответствие ожиданий пользователей и пр., а потом хлоп и меняешь на другое название, и заново все начинается практически с нуля.
Отличная идея.
*как уже писали тут в комментариях, даже имея колоссальное преимущество в России и охват населения в дикие годы (начало 90х), которые вообще практически ничего другого не видели в интернете кроме Яндекса, в мировом охвате эта компания (или бренд) далеко не в лидерах в сегодняшних реалиях.

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Андрей Иванов

Вообще-то в девяностых был популярнее рамблер.

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Eozvarit

В 93 он торговал компами в обычной купи-продай шарашке

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Garmonbon

Ага, они супер известные в европе🤣.

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Кузя

Посмотрим как они там выстрелят

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Pavel Chernev

Никак

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Vitaly Ya

Ну если бы миллиардеры с рос корнями типа Мильнера вложились то может быть что-то и получилось

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Alek Nikolskiy

Если бы все было так просто, то все "рашка олигархи" уже давно бы владели компаниями если не уровня faangm, а так же конкурентами tsmc и infineon, то сплошь единорогами. Но они остались колхозными рашка олигархами, умеющими только тратить в развитых странах, а не зарабатывать на human capital. Мильнер - редкое исключение, но он венчурный инвестор и чудес не сделает

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Eozvarit

А чем Мильнер знаменит, кроме как двух удачных вложений, сделанных, очевидно, по подсказке?

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Сергей Локотков

Почему вы так в этом уверены? Можно банально оказывать услуги поддержки и развития опенсорс проектов яндекса. Вот уже просто на clickhouse и ydb можно бодро ехать.

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Иван Иванов

Кликхаус сами могут поддержку организовать, зачем им яндекс?

А в целом можно посмотреть на яндекс в турции.. бизнес попер до небес и это с ресурсами материнской компании

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Бинарный Ёж

Только денег от этого на пару порядков поменьше будет.

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Eozvarit

Кликхаус отдельная международная компания. У Яндекса там только 25%. С кем они будут сотрудничать решать их менеджменту, у которого никаких особых чувств к безродным мутным лавкам нет. А у русских основателей так скорее негативные к ним чувства. )

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Alek Nikolskiy

Что-то на казахском или иврите?

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James Bomond

LEFT(project,3)

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Kodebsky

Ставь класс, если считаешь, что Волож пиздабол и это все равно будет подмусаренная помойка

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P TM GLADIATOR

Название проекта забавное но у Яндекса ничего не получится никогда такого не было но вот опять

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Daniyar

Яндекс постепенно утекает из России

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Alek Nikolskiy

Логично, вслед за технарями

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Gosoo Gosoo

левый поворот

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Андрей Вавилов

Пусть пробуют

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Невероятный Блондин

Kazakh Peysi Incorporated.

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Alex

А что вообще нужно чтобы компании состояться на рынках Европы? А то смотришь - в Европе в быту it как 10 лет назад в Америке, но наверное не просто оно тут такое, есть какие то причины кроме рабочей культуры

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Blisk

Project Bebebe

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45 комментариев
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