Указ об обмене замороженных активов будет касаться в первую очередь частных инвесторов — ЦБ Статьи редакции
Обмен активов иностранцев на заблокированные бумаги российских инвесторов будет «добровольным» и сначала на «ограниченную» сумму.
- Механизм, разработанный Минфином и ЦБ, в первую очередь будет работать для разблокировки активов розничных инвесторов, сообщил «Интерфаксу» представитель Банка России.
- По плану, за деньги со счетов типа «С» (на них хранятся в том числе замороженные активы нерезидентов из «недружественных» стран) у российских инвесторов выкупят бумаги, заблокированные «на счетах российских инфраструктурных организаций, открытых в иностранных учётных институтах».
- Для российских и иностранных инвесторов процесс будет добровольным, а объём разблокируемых активов на начальном этапе — ограниченным. Подробный порядок будет в указе президента, когда его опубликуют — не уточняется.
- 22 августа 2023 года министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство и Банк России подготовили проект указа об обмене заблокированными активами российских и иностранных инвесторов. На первом этапе планируется разблокировка счетов на 100 млрд рублей.
- По оценке Силуанова, активы заблокированы у 3,5 млн россиян на сумму 1,5 трлн рублей. На рублёвых счетах типа «С» хранятся 600 млрд рублей, оценил источник «Интерфакса».
- В марте 2022 года два международных депозитария Euroclear и Clearstream заблокировали счета Национального расчётного депозитария (НРД), а 3 июня ЕС ввёл санкции против него.
- После этого НРД зеркально заблокировал в России €134,1 млн (около 13,6 млрд рублей по курсу ЦБ на 18 августа 2023 года) средств клиентов Clearstream и 188,5 млрд рублей — Euroclear.
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А что за замороженные активы нерезидентов? Бандиты просто заморозили бабки обычных Джонов? Молодцом.
Точно так же, как бандиты заморозили бабки обычных Иванов. Или этадругое?
Ну своих то грабят это само собой, сраный сбер нагрел меня на 50к, вложенных в etf
Заморозка 300 млрд государственных активов и ещё сотня другая миллиардов частных инвесторов зарубежными институтами этадругое? Не считается или что?
Хз, это бабки хуйла, бабки военки и приближенных. Частных Василиев не трогали, мои деньги на зарубежных счетах в порядке или давали вывести. Можно натянуть на глобус заблокированную торговлю ценными бумагами, но то такое, этот риск должна была нести российская сторона и платить по счетам, но хрен кто такое сделает, проще кивать на иностранцев.
Ясно, Вы вообще матчасть не знаете. Подучитесь, а потом приходите на vc с комментариями. Либо будьте дальше посмешищем, вам решать.
Обменять как? Есть ETF, обменять на что? Отдадут деньгами?
Но скорее всего не прокатит.
Оу
Будем посмотреть
Указ, добровольно, инвесторы, активы, обмен — собери своё.
Будет интересно, это да.
Когда мою Инвесткопилку со $100 разблокируют?
Да
Финекса касается или там свои мутки?
Все, что могли, вывели через Цифру-Брокера и Фридом-Финанс и другие прокладки в Казахстане. Что обменивать они собрались? Миску бобов? 😅
Были бумаги в долларах выкупят в рублях , деньги зачислят через год , как дивы которые спб биржа начисляет уже 1,5 года пришедшие к ним еще в марте 2022, по внутреннему курсу банка например за 50 рублей с доллара, по цене бумаги которая будет на бирже хз в какой день, одним словом продадут бумажки с дисконтом, хотя это и сейчас можно было сделать. Особенно интересно, что «Для российских и иностранных инвесторов процесс будет добровольным» , одним словом с той стороны согласятся два с половиной человека, а они уже рассказывают про 100 миллиардов, значит не совсем добровольный ? А если не добровольный, то в один прекрасный день никого не спрашивая брокеры начислят в n раз меньше денег чем было на счетах в акция , как это было с заблокированной валютой