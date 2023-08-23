Деньги
Таня Боброва

«Яндекс» запустил новый вид «Сплита» — сервис оплаты частями без первого взноса и со сроком до двух лет Статьи редакции

Обновлённый сервис — это кредитный продукт, который дополняет первую версию «Сплита».

  • Подключить его можно в личном кабинете, а также при оформлении покупок на «Яндекс Маркете» и в партнёрских интернет-магазинах, рассказала компания.
  • Чтобы получить доступ к опциям обновлённого «Сплита», пользователь должен пройти идентификацию на Госуслугах и подписать онлайн-договор. После этого новые условия будут действовать для всех следующих заказов с оплатой по частям. При этом пользователь сможет выбирать между видами «Сплитов».
  • Эта версия позволяет «сплитовать» товары без первого взноса на один или два года, а также получать «более выгодные условия “Сплита” на четыре и шесть месяцев». В компании уточнили vc.ru, что переплата будет ниже, чем без нового вида, рассчитывается индивидуально.
  • Процентная ставка определяется индивидуально, вся информация о стоимости отображается сразу. Деньги будут списываться раз в месяц.
Сравнение «Сплитов» / «Яндекс»
  • «Яндекс» запустил сервис для оплаты покупок в онлайн-магазинах по частям в 2021 году. С ним при оформлении первая часть суммы списывается с карты сразу, остальное — равными платежами по графику.
  • Для покупателей есть обычный «Сплит» без комиссии со сроком оплаты два месяца и «длинный» — на четыре или шесть месяцев и с комиссией сервиса, которая зависит от суммы покупки. Для оформления нужен номер телефона.

#новость #яндекссплит

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27 комментариев
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 Георгий Станков

Батон хлеба в рассрочку на 36 мес не за горами

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Robber

Мне жаль вас, попробуйте найти работу с более достойной зарплатой.

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Георгий Станков

А как к вам устроиться? Ставка до сих пор 15р или индексируют?

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Anton Maslow

А при чем тут 15р?) ты подался в крайность написав про еб*чий хлеб, Карл)))

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Георгий Станков

Не я просто глянул комменты, методички на раз-два палятся, любое обсуждение скатывают к а что там у Хохлов, американцы, и т.д.

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Robber

Не зная броду не лезь в воду. Это ответ на ваши "методички". Чел писал "а зачем пользоваться ссаными российскими сервисами". ВНЕЗАПНО.

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Неуловимый Кабачок

Там за выслугу лет и сверхурочные можно и до 25 дорасти. Примерно к пенсии

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Ник К.

Пиздец ты всепропальщик)

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Мимо проходивший

Образное же выражение, отец

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Вадим Трушин

Все товары со сплитом всегда стоят дороже чем просто покупка, чем тогда это отличается от кредита?

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Gee Baller

Не всегда, довольно часто цена такая же, если оплата картой.

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Александр Свинин

На два месяца не было переплат, вроде

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Олег в Вакууме

Скорость оформления

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jonewayne

Обычный сплит на 2 месяца без переплат, на 4 и 6 - с переплатой. Не кредитный продукт, не требует идентификации, не фигурирует в КИ клиента.

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Влад Борщ
Обновлённый сервис — это кредитный продукт
пользователь должен пройти идентификацию на Госуслугах и подписать онлайн-договор.

С чего вы взяли, что это "Не кредит"? Прямо написано - обычный кредит с договором и идентификацией.

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Илья Посаженников

Нет, раньше это был не кредитный продукт, а теперь к нему добавилась кредитная версия.

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Вадим Д.

2 года? Большие планы. Тачками планируют барыжить или квартирами?

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Энтони Лавджой

Не надо мне

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P TM GLADIATOR

И в чем же подвох нового вида сплит у Яндекс маркета?

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jonewayne

Раньше за срок больше 2-х месяцев брали комиссию больше, чем хотят брать сейчас. Лимит, скорее всего, увеличат. Новый сплит будет фигурировать в КИ, клиент будет проходить верификацию и скорринг - за счёт этого и условия лучше.

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Alek Nikolskiy

Вот смотрю, у меня доступны по нему даже крупные покупки. С учетом, что я не планирую возвращаться в рф, вариант взять что-то через знакомых там и забить?

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Дмитрий

Доллары продают в рассрочку? Я бы купил. Один

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Неуловимый Кабачок

Все больше и больше сервисов работают сейчас над рассрочками. Спрос рождает предложение...

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jobisdone

Если на сплиты/доли я могу заказывать сколько угодно перебирая карты банков и потом не платить, то тут сущность какая? Это кредитование? Я могу взять себе айфон и забить х на оплату? В первом случае ноль последствий кроме блокировки суммы на карте (которой и так там не было для полной оплаты - заводишь новую и по кругу) Во втором случае могу заблокировать все карты, что как бы ок, но чуть больше головной боли, плюс процесс оформления для кредита и сплита разный, кредит запрос в нбки, сплит это фактически постоплата b2c

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Георгий Станков

Как это не платить? На дропов карты оформляете?

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Ivan Susanin

Что-то я не нашел, где это в личном кабинете сделать. А ссылка есть - напрямую на этой настройку? То я личном кабинете вижу только мои текущие сплиты и список торговых точек

P.S. Сплит - ван лав

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Den

Сплит был удобен тем, что никакие данные в КИ не шли, оформление быстрое и все такое. Теперь же это обычный кредит, еще и оформленный через Госуслуги

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