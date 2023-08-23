«Яндекс» запустил новый вид «Сплита» — сервис оплаты частями без первого взноса и со сроком до двух лет Статьи редакции
Обновлённый сервис — это кредитный продукт, который дополняет первую версию «Сплита».
- Подключить его можно в личном кабинете, а также при оформлении покупок на «Яндекс Маркете» и в партнёрских интернет-магазинах, рассказала компания.
- Чтобы получить доступ к опциям обновлённого «Сплита», пользователь должен пройти идентификацию на Госуслугах и подписать онлайн-договор. После этого новые условия будут действовать для всех следующих заказов с оплатой по частям. При этом пользователь сможет выбирать между видами «Сплитов».
- Эта версия позволяет «сплитовать» товары без первого взноса на один или два года, а также получать «более выгодные условия “Сплита” на четыре и шесть месяцев». В компании уточнили vc.ru, что переплата будет ниже, чем без нового вида, рассчитывается индивидуально.
- Процентная ставка определяется индивидуально, вся информация о стоимости отображается сразу. Деньги будут списываться раз в месяц.
- «Яндекс» запустил сервис для оплаты покупок в онлайн-магазинах по частям в 2021 году. С ним при оформлении первая часть суммы списывается с карты сразу, остальное — равными платежами по графику.
- Для покупателей есть обычный «Сплит» без комиссии со сроком оплаты два месяца и «длинный» — на четыре или шесть месяцев и с комиссией сервиса, которая зависит от суммы покупки. Для оформления нужен номер телефона.
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Батон хлеба в рассрочку на 36 мес не за горами
Мне жаль вас, попробуйте найти работу с более достойной зарплатой.
А как к вам устроиться? Ставка до сих пор 15р или индексируют?
А при чем тут 15р?) ты подался в крайность написав про еб*чий хлеб, Карл)))
Не я просто глянул комменты, методички на раз-два палятся, любое обсуждение скатывают к а что там у Хохлов, американцы, и т.д.
Не зная броду не лезь в воду. Это ответ на ваши "методички". Чел писал "а зачем пользоваться ссаными российскими сервисами". ВНЕЗАПНО.
Там за выслугу лет и сверхурочные можно и до 25 дорасти. Примерно к пенсии
Пиздец ты всепропальщик)
Образное же выражение, отец
Все товары со сплитом всегда стоят дороже чем просто покупка, чем тогда это отличается от кредита?
Не всегда, довольно часто цена такая же, если оплата картой.
На два месяца не было переплат, вроде
Скорость оформления
Обычный сплит на 2 месяца без переплат, на 4 и 6 - с переплатой. Не кредитный продукт, не требует идентификации, не фигурирует в КИ клиента.
пользователь должен пройти идентификацию на Госуслугах и подписать онлайн-договор.
С чего вы взяли, что это "Не кредит"? Прямо написано - обычный кредит с договором и идентификацией.
Нет, раньше это был не кредитный продукт, а теперь к нему добавилась кредитная версия.
2 года? Большие планы. Тачками планируют барыжить или квартирами?
Не надо мне
И в чем же подвох нового вида сплит у Яндекс маркета?
Раньше за срок больше 2-х месяцев брали комиссию больше, чем хотят брать сейчас. Лимит, скорее всего, увеличат. Новый сплит будет фигурировать в КИ, клиент будет проходить верификацию и скорринг - за счёт этого и условия лучше.
Вот смотрю, у меня доступны по нему даже крупные покупки. С учетом, что я не планирую возвращаться в рф, вариант взять что-то через знакомых там и забить?
Доллары продают в рассрочку? Я бы купил. Один
Все больше и больше сервисов работают сейчас над рассрочками. Спрос рождает предложение...
Если на сплиты/доли я могу заказывать сколько угодно перебирая карты банков и потом не платить, то тут сущность какая? Это кредитование? Я могу взять себе айфон и забить х на оплату? В первом случае ноль последствий кроме блокировки суммы на карте (которой и так там не было для полной оплаты - заводишь новую и по кругу) Во втором случае могу заблокировать все карты, что как бы ок, но чуть больше головной боли, плюс процесс оформления для кредита и сплита разный, кредит запрос в нбки, сплит это фактически постоплата b2c
Как это не платить? На дропов карты оформляете?
Что-то я не нашел, где это в личном кабинете сделать. А ссылка есть - напрямую на этой настройку? То я личном кабинете вижу только мои текущие сплиты и список торговых точек
P.S. Сплит - ван лав
Сплит был удобен тем, что никакие данные в КИ не шли, оформление быстрое и все такое. Теперь же это обычный кредит, еще и оформленный через Госуслуги