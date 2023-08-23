Деньги
Евгения Евсеева

Отчёт Ozon за квартал: выручка выросла на 61%, до 94,2 млрд рублей, убыток — 13,1 млрд рублей Статьи редакции

Убыток компании увеличился — в основном из-за колебания валютных курсов и роста расходов.

  • Общая выручка за второй квартал 2023 года выросла на 61% год к году, до 94,16 млрд рублей. Выручка от продаж увеличилась на 32%, до 37,2 млрд рублей, от услуг — на 88%, до 56,93 млрд рублей. В последнюю входит в том числе выручка от рекламы, которая выросла на 212%, до 14,87 млрд рублей.
  • Чистый убыток составил 13,1 млрд рублей (во втором квартале 2022-го был 7,2 млрд рублей). Компания связывает это с неблагоприятным эффектом от курсовых разниц и ростом финансовых расходов.
  • Общий объём оборота товаров и услуг (GMV) вырос на 118% — до 372,6 млрд рублей. Скорректированная EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) составила 62 млн рублей (−67%). Снижение связано со «стратегическими инвестициями компании в рост».
  • Количество активных покупателей выросло на 29% год к году — до 39,5 млн. Количество заказов в апреле-июне 2023 года увеличилось на 131% и достигло 209 млн.
  • На фоне публикации отчётности акции Ozon на Мосбирже на 14:07 мск упали на 2,87% — до 2875 рублей за штуку.

#новость #ozon #отчётности

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47 комментариев
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 Со всем уважением

А я хотел бы сказать большое спасибо "Озон" за исключительно простую процедуру возврата товара. Оформил заявку, моментально получил подтверждение, отнес в ПВЗ - тут же получил деньги на карту. Опыт с Яндекс был намного печальнее. С Мегамаркет - даже не буду упоминать.

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James Bomond

Так озону фиолетово - возврат продавец оплачивает

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Со всем уважением

Понимаю. Уверен, что и у других прокладок та же ситуация. Но как покупатель я был приятно впечатлён именно "Озоном".

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Сергей Я

А на ВБ кто?

P.S. Вопрос с подвохом.

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Сергей Ефимов

Ну и по сути дела , возврат получает заслуженно. Я возвращал за 5 лет несколько раз, но больше всего удивило, что прислали Нокиа говносборки левой, хотя написано официальная. Без проблем вернул.

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Вася Пражкин

Вода - мокрая, небо - голубое, Озон - убыточный.

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неформат

обожаю заголовки, то есть рост выручки в % мы указали а рост убытков нет, просто цифрой

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Степан Беленький

Это типа "Хорошая новость, мы увеличиваем вашу зарплату на 0.5 раз"

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Ярослав Волков

тут только не на, а в, тогда все сходится :)

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Сергей Д.

Хорошие новости не возбуждают?)

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неформат

причём тут хорошие плохие и возбуждает? вопрос был к формулированию заголовка в котором рост указан в % а убытки нет

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Zloy Sniper

Мляяя, как же так получается? Выручка растет, пунктов выдачи как грязи зимой, а убыток растет.

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Вася Пражкин

Они настолько давно работают в убыток, что, боюсь, забыли, что бизнес - это работать в прибыль.

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Невкусно и грустно

Любая их попытка выкрутить в плюс - будь то платная доставка или недавняя истории с любителями в бесплатный склад - обречена на серьезные вызовы. До сих пор помню, как они платную доставку через месяц что ли отменили, ибо были в шоке с цифр продаж %)

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James Bomond

С платной доставкой вообще цирк был: стоимость доставки убрали из цены товара, но забыли убить костыль в старом приложении с бесплатной доставкой - в итоге можно было заказывать подешевевшие товары с бесплатной доставкой.

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Александр

Кто-то кого то жёстко на... т.

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Отнюдь

это называется налоговое планирование;)

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Виктор

Потому что нае***бывают селлеров. За счёт этого и прибыль растет!!

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Леонид Гнездилов

Нету прибыли, убытки же

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Daniil Levi

А что там у WB для сравнения? Или они публично не отчитываются?

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Фоксик

По прошлому году была прибыль.
Даже статья попадалась, что вб скоро каюк. Поскольку озон тратит деньги на развитие и из-за этого убыточен.
А вб не развивается

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Георгий Станков

Кто все это удовольствие финансирует, с десятилетиями убыточности?

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Бедлам

Разделяю вопрос! Пояснительную бригаду в студию?!

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Alek Nikolskiy

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/АФК_«Система»

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James Bomond

Не только Евтушенков, там ещё баринг вложился

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Alek Nikolskiy

Они ж вышли

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Валентин Журавлев

Кто сказал убыточность ?
Вы серьезно ?

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Alexey Remizov

Сарказм?

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Игорь Стародубцев

Ощущение, что масштабирование компании заходит в тупик, модель убыточная. Почти уверен, что через год-два будет массовое закрытие ПВЗ и складов, и оптимизация под покрытие больших площадей меньшим количеством юнитов.

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Леонид Гнездилов

Прям с языка снял

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Alex

Прикольно, торгую на площадке... Из продаж всего 3 заказа и из них 2 возврата, которые оплачивает продавец. Вот такой бизнес.

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Mike V. Gorbunov

А на других площадках какие показатели?

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Alex

Давно ушёл с других. На озоне остатки распродаю.

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Mike V. Gorbunov

А возвраты по какой причине?

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Alex

То срок длинный, то просто отменили по желанию клиента.

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NikZh

Как вы ловко ровно 2 возврата обернули в конструкцию "то срок длинный то по желанию" - как будто речь идёт 60% возвратов

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Руслан Кцоев

В озоне не когда не было прибыли за все года её существования. АФК Система платит, значит ей так выгодно.

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Никита Есменеев

Я вообще не понимаю, что делает озон последнее время. Чуть ли не каждый месяц повышают комиссию и доставку, в итоге приходится повышать цены для клиентов. А потом озон делает скидку за свой счет просто от цены и еще скидку по озон карте (что еще и очень мешается, т.к. производители запрещают продавать ниже РРЦ)

Может стоит отключить скидки за свой счет и уменьшить комиссию? 🤷‍♂️

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Daniil Levi

вы можете отключить скидки для товаров / брендов через обращение в поддержку

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Фоксик

И работает?

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Daniil Levi

отмена скидок? работает

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Daniil Levi

Делает понятно что - снижает цену, чтобы покупатели массово не свалили на другие площадки. Ждет, когда другие площадки также поднимут комиссию для селлеров (маркет, например, делает это с 1 сентября), чтобы цены выровнялись. А пока на других площадках комиссия ниже, озону приходится компенсировать "из своих".

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Фоксик

Маркет это яндекс?

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Magistr Architecture

Так на других площадках зачастую дешевле

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Игорь Рустин

А озон вообще умеет работать не в убыток?

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Magistr Architecture

Не понимаю бизнес-модели Озона. Они далеко не самый дешёвый маркетплейс, но при этом несут чуть ли не самые большие убытки. И, по отзывам, дерут с продавцов тоже не самый маленький процент

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debil
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