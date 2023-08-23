Отчёт Ozon за квартал: выручка выросла на 61%, до 94,2 млрд рублей, убыток — 13,1 млрд рублей Статьи редакции
Убыток компании увеличился — в основном из-за колебания валютных курсов и роста расходов.
- Общая выручка за второй квартал 2023 года выросла на 61% год к году, до 94,16 млрд рублей. Выручка от продаж увеличилась на 32%, до 37,2 млрд рублей, от услуг — на 88%, до 56,93 млрд рублей. В последнюю входит в том числе выручка от рекламы, которая выросла на 212%, до 14,87 млрд рублей.
- Чистый убыток составил 13,1 млрд рублей (во втором квартале 2022-го был 7,2 млрд рублей). Компания связывает это с неблагоприятным эффектом от курсовых разниц и ростом финансовых расходов.
- Общий объём оборота товаров и услуг (GMV) вырос на 118% — до 372,6 млрд рублей. Скорректированная EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) составила 62 млн рублей (−67%). Снижение связано со «стратегическими инвестициями компании в рост».
- Количество активных покупателей выросло на 29% год к году — до 39,5 млн. Количество заказов в апреле-июне 2023 года увеличилось на 131% и достигло 209 млн.
- На фоне публикации отчётности акции Ozon на Мосбирже на 14:07 мск упали на 2,87% — до 2875 рублей за штуку.
3.1K показов
2.8K открытий
А я хотел бы сказать большое спасибо "Озон" за исключительно простую процедуру возврата товара. Оформил заявку, моментально получил подтверждение, отнес в ПВЗ - тут же получил деньги на карту. Опыт с Яндекс был намного печальнее. С Мегамаркет - даже не буду упоминать.
Так озону фиолетово - возврат продавец оплачивает
Понимаю. Уверен, что и у других прокладок та же ситуация. Но как покупатель я был приятно впечатлён именно "Озоном".
А на ВБ кто?
P.S. Вопрос с подвохом.
Ну и по сути дела , возврат получает заслуженно. Я возвращал за 5 лет несколько раз, но больше всего удивило, что прислали Нокиа говносборки левой, хотя написано официальная. Без проблем вернул.
Вода - мокрая, небо - голубое, Озон - убыточный.
обожаю заголовки, то есть рост выручки в % мы указали а рост убытков нет, просто цифрой
Это типа "Хорошая новость, мы увеличиваем вашу зарплату на 0.5 раз"
тут только не на, а в, тогда все сходится :)
Хорошие новости не возбуждают?)
причём тут хорошие плохие и возбуждает? вопрос был к формулированию заголовка в котором рост указан в % а убытки нет
Мляяя, как же так получается? Выручка растет, пунктов выдачи как грязи зимой, а убыток растет.
Они настолько давно работают в убыток, что, боюсь, забыли, что бизнес - это работать в прибыль.
Любая их попытка выкрутить в плюс - будь то платная доставка или недавняя истории с любителями в бесплатный склад - обречена на серьезные вызовы. До сих пор помню, как они платную доставку через месяц что ли отменили, ибо были в шоке с цифр продаж %)
С платной доставкой вообще цирк был: стоимость доставки убрали из цены товара, но забыли убить костыль в старом приложении с бесплатной доставкой - в итоге можно было заказывать подешевевшие товары с бесплатной доставкой.
Кто-то кого то жёстко на... т.
это называется налоговое планирование;)
Потому что нае***бывают селлеров. За счёт этого и прибыль растет!!
Нету прибыли, убытки же
А что там у WB для сравнения? Или они публично не отчитываются?
По прошлому году была прибыль.
Даже статья попадалась, что вб скоро каюк. Поскольку озон тратит деньги на развитие и из-за этого убыточен.
А вб не развивается
Кто все это удовольствие финансирует, с десятилетиями убыточности?
Разделяю вопрос! Пояснительную бригаду в студию?!
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/АФК_«Система»
Не только Евтушенков, там ещё баринг вложился
Они ж вышли
Кто сказал убыточность ?
Вы серьезно ?
Сарказм?
Ощущение, что масштабирование компании заходит в тупик, модель убыточная. Почти уверен, что через год-два будет массовое закрытие ПВЗ и складов, и оптимизация под покрытие больших площадей меньшим количеством юнитов.
Прям с языка снял
Прикольно, торгую на площадке... Из продаж всего 3 заказа и из них 2 возврата, которые оплачивает продавец. Вот такой бизнес.
А на других площадках какие показатели?
Давно ушёл с других. На озоне остатки распродаю.
А возвраты по какой причине?
То срок длинный, то просто отменили по желанию клиента.
Как вы ловко ровно 2 возврата обернули в конструкцию "то срок длинный то по желанию" - как будто речь идёт 60% возвратов
В озоне не когда не было прибыли за все года её существования. АФК Система платит, значит ей так выгодно.
Я вообще не понимаю, что делает озон последнее время. Чуть ли не каждый месяц повышают комиссию и доставку, в итоге приходится повышать цены для клиентов. А потом озон делает скидку за свой счет просто от цены и еще скидку по озон карте (что еще и очень мешается, т.к. производители запрещают продавать ниже РРЦ)
Может стоит отключить скидки за свой счет и уменьшить комиссию? 🤷♂️
вы можете отключить скидки для товаров / брендов через обращение в поддержку
И работает?
отмена скидок? работает
Делает понятно что - снижает цену, чтобы покупатели массово не свалили на другие площадки. Ждет, когда другие площадки также поднимут комиссию для селлеров (маркет, например, делает это с 1 сентября), чтобы цены выровнялись. А пока на других площадках комиссия ниже, озону приходится компенсировать "из своих".
Маркет это яндекс?
Так на других площадках зачастую дешевле
А озон вообще умеет работать не в убыток?
Не понимаю бизнес-модели Озона. Они далеко не самый дешёвый маркетплейс, но при этом несут чуть ли не самые большие убытки. И, по отзывам, дерут с продавцов тоже не самый маленький процент