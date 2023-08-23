ЦБ и Минфин смягчили ограничения на выплату дивидендов иностранцам: те смогут вывести их в обмен на инвестиции в Россию Статьи редакции
Речь о, иностранцах из «недружественных» стран — до этого выплаты им «замораживались» на счетах типа «С».
- Об этом сообщил Минфин. Решение ведомство приняло вместе с ЦБ, его одобрила комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
- Выплачивать дивиденды можно любым иностранцам, в том числе из «недружественных» стран. Главное условие — иностранные кредиторы должны инвестировать в российскую экономику начиная с 1 апреля 2023 года, в том числе за счёт расширения производства в России и развития новых технологий. Выплаты не могут превышать размер инвестиций.
- Обычно объём выплаты дивидендов не может превышать 50% от чистой прибыли компании за предыдущий год при условии выполнения поставленных KPI.
- Согласно указам президента России Владимира Путина, в 2022-м и 2023 году выплата дивидендов производилась в особом порядке: иностранцам из «дружественных» стран средства можно перечислять без ограничений, для «недружественных» деньги зачислялись на счета типа «С» (средства с него можно тратить ограниченно, для иностранцев они фактически «заморожены»).
- Смягчить ограничения Путин предложил в марте 2023 года. Он отмечал, что инвесторы из «недружественных» стран технически могут получать дивиденды, но не вывести, и порекомендовал правительству подумать о более «гибкой ситуации» — когда деньги можно вывести в обмен на инвестиции.
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Круто, мы вам вернём ваши $100, если вы параллельно вложите в экономику в России $100 в эквиваленте. А профит-то в чем?
Боюсь, все еще хуже, они вернут 5500 рублей (примерно $55), так как инвестиция была сделана при $1/55 😀 так же с суммы удержат повышенный налог как для нерезидента и повышенный тариф свифт (в случае $55 - около 100% 😂 )
Вы хотели сказать "не более 100%". Не звери же там сидят, в самом деле.
Не в этом суть. Естественно никто не будет специально инвестировать 100$ для того, чтобы получить дивы 100$. Но для тех, кто инвестирует и планирует, это бонус, так сказать.
В чем бонус? Это их 100$ и другие 100 тоже их
Теперь они не имеют доступ к 200 своим $))
Ну если инвестировать можно с того же счета типа «С», то разрешают вывести 100 из 200 замороженных
ЦБ и Минфин мошенники ебаные)
Проблема в том, что они мошенники неёбаные, как раз
Ух ты ципсошный аккаунт, лежавший в кладовке с 2014го года!
Смягчили, но есть одно но)
Гениально! Хочешь забрать? Отдай!
Отличная инициатива, пусть бабло несут в РФ. Даже если это будут владельцы российского бизнеса, зареганного за рубежом для отмыва бабла через дивы - пофиг, т.к. факта того, что они должны будут принести деньги в экономику РФ это не отменяет.
А нахрена? У нас денех дохрена, но все на ракеты уходят
Правильно я понимаю вашу схему?
"План-капкан" - на западе денег дохера, но все на ракеты уходит. Так хоть в мирное дело вложат ))
Там всё с миром хорошо, могилизации нету)
Могилизация сейчас только на украине идет, недружественная страна.
А на оружие тратят больше всех в мире ребята, даже ТОП-1 страна больше остальных нескольких
Так у нас весь бюджет 1.5% от ребят, которые много тратят на оружие. Понятно, что даже если мы есть и пить перестанем - потратить на оружие больше них не сможем))
так вот, они пусть вкладываются в мирные вещи, а не в оружие.
У нас пися не отрасла, указывать кому куда тратится. Сначала, видимо, надо самим поумнеть и понять свое место)
А, а ещё племянник мой погиб, могилизованный. Видимо был недружественный. Штошь.
шанс встретить вас - 0,2% )) как здорово, что вы оказались на vc и рассказали мне о вашем кейсе. Но это если вы в РФ
Классная схема!
Что это если не дешёвый шантаж дешёвого разводилы?
Одна новость абсурднее другой.
Хочешь забрать 100, принеси 100 и забери те 100, что твои, но у нас, чтобы мы потом твои 100 снова оставили у себя
Счета типа "С*******".