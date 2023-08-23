Пользователи p2p-платформы Binance заметили в способах оплаты вместо двух банков «местные карты» — «зелёную» и «жёлтую» Статьи редакции
Судя по всему, они заменили «Росбанк», который негласно использовался для платежей со «Сбером», и «Тинькофф».
- Пользователи Binance заметили на p2p-платформе изменение в способах оплаты — среди них появились «местная карта (зелёная)» и «местная карта (жёлтая)». До этого в способах значились среди прочих «Тинькофф» и «Росбанк».
- Последний использовался как тикер для платежей через «Сбер», отмечает «Код Дурова». «Сбер» и некоторые другие попавшие под санкции банки Binance p2p перестала показывать в списке в марте 2022 года.
- В Telegram-чатах пользователи пишут, что «местная карта (зелёная)» появилась вместо «Росбанка» (то есть для «Сбера»), «местная карта (жёлтая)» — для «Тинькофф». Среди других доступных способов оплаты — «Райффайзенбанк», «Почта Банк», «БКС Банк» и другие.
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Карта 1
Карта 2
Одобряю
ЛСДУ3 и ЙФЯУ9
Красную тоже добавят? Для полного светофора (-:
хотя бы пояснили что эти изменения несут в итоге для пользователей
самые незадачливые узнают, что бинанс продолжает внутри p2p-платформы работать со «Сбером», и «Тинькофф».
это не p2p поэтому банки за покупки на бирже на банят счета?
хм... нет, речь то про p2p похоже...
А если подумать?
Думать никто не хочет. Хотят объяснений сразу.
Бинанс наше все. Но скорее всего там юзеры сами добавляют способы оплаты без модерации, вот оно и появилось
кстати да, это же про p2p.... я думал они добавили прямую покупку.... хотя вроде какое-то время назад они вроде возобновляли прием с российских карт или что-то путаю?
Выберите "Карту" и точка
продуктовую карточку
Эопов язык в действии)
Уже давно на Бинансе "Росбанк" значило Альфу (красный лейбл был) и вообще, когда к селлеру заходишь, у него все условия прописаны, там и СБП, и прямой перевод на Сбер, и что хочешь. Но Тиня все равно у них остается любимым.
В общем, главное - видимость комплаенса.
Так, а как теперь распознать тех кто готов за € и $ ?
Бал-маскарад.
115ФЗ или 115ФЗ?
115 ФЗ конечно же, но дропы наше все
Ещё с первых санкций обмен между пользователями там шел намёками. Типа "только Зелёный банк". Просто в списках фильтра он значился как росбанк или другой
Новости уже смотрели?!
Охереть конечно, в открытую.
Сицый найдет выход 😁