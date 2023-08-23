Деньги
Таня Боброва

Пользователи p2p-платформы Binance заметили в способах оплаты вместо двух банков «местные карты» — «зелёную» и «жёлтую» Статьи редакции

Судя по всему, они заменили «Росбанк», который негласно использовался для платежей со «Сбером», и «Тинькофф».

  • Пользователи Binance заметили на p2p-платформе изменение в способах оплаты — среди них появились «местная карта (зелёная)» и «местная карта (жёлтая)». До этого в способах значились среди прочих «Тинькофф» и «Росбанк».
  • Последний использовался как тикер для платежей через «Сбер», отмечает «Код Дурова». «Сбер» и некоторые другие попавшие под санкции банки Binance p2p перестала показывать в списке в марте 2022 года.
  • В Telegram-чатах пользователи пишут, что «местная карта (зелёная)» появилась вместо «Росбанка» (то есть для «Сбера»), «местная карта (жёлтая)» — для «Тинькофф». Среди других доступных способов оплаты — «Райффайзенбанк», «Почта Банк», «БКС Банк» и другие.
Скриншот с сайта Binance p2p
  • В августе 2023 года WSJ писала, что Binance продолжает обрабатывать «значительные» объёмы операций в рублях, а на p2p-сервисе доступны российские подсанкционные банки, в том числе «Росбанк» и «Тинькофф». ЕС ввёл санкции против них в феврале 2023 года. Оба также находятся под санкциями США.

#новость #binance

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22 комментария
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 Нейрослав Жепетеев

Карта 1
Карта 2

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Родитель 1

Одобряю

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Глеб Елкин

ЛСДУ3 и ЙФЯУ9

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Вадим Д.

Красную тоже добавят? Для полного светофора (-:

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Дмитрий Зима

хотя бы пояснили что эти изменения несут в итоге для пользователей

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Seppo Nopilainen

самые незадачливые узнают, что бинанс продолжает внутри p2p-платформы работать со «Сбером», и «Тинькофф».

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Ware Wow

это не p2p поэтому банки за покупки на бирже на банят счета?

хм... нет, речь то про p2p похоже...

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Bames Jond

А если подумать?

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Артур Мороз

Думать никто не хочет. Хотят объяснений сразу.

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Bames Jond

Бинанс наше все. Но скорее всего там юзеры сами добавляют способы оплаты без модерации, вот оно и появилось

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Ware Wow

кстати да, это же про p2p.... я думал они добавили прямую покупку.... хотя вроде какое-то время назад они вроде возобновляли прием с российских карт или что-то путаю?

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Максим Федоров

Выберите "Карту" и точка

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Отображаемое имя

продуктовую карточку

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Родитель 1

Эопов язык в действии)

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Philipp Novikov

Уже давно на Бинансе "Росбанк" значило Альфу (красный лейбл был) и вообще, когда к селлеру заходишь, у него все условия прописаны, там и СБП, и прямой перевод на Сбер, и что хочешь. Но Тиня все равно у них остается любимым.
В общем, главное - видимость комплаенса.

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Pedal Horse Mashineries Inc

Так, а как теперь распознать тех кто готов за € и $ ?

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Ivan Boldyrev

Бал-маскарад.

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Невкусно и грустно

115ФЗ или 115ФЗ?

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Dmitry Martynovich

115 ФЗ конечно же, но дропы наше все

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lakoros

Ещё с первых санкций обмен между пользователями там шел намёками. Типа "только Зелёный банк". Просто в списках фильтра он значился как росбанк или другой

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Ware Wow

Новости уже смотрели?!
Охереть конечно, в открытую.

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Rafa Ramazanoff

Сицый найдет выход 😁

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19 комментариев
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