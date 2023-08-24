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Фото ТАСС

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24 августа: доллар — 94,44 (на 32 копейки больше, чем 23 августа), евро — 102,25 рубля (на 50 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:20 мск: доллар — 94,5 рубля, евро — 102,67 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 95,23 рубля, евро — 103,47 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 96,45 рубля.

Кто и как адаптируется

Обмен заблокированных за рубежом активов россиян на средства иностранцев, замороженные в России, на первом этапе коснётся инвесторов с портфелями до 100 тысяч рублей, рассказал президент НАУФОР Алексей Тимофеев. По его словам, это позволит решить проблему для максимально широкого круга инвесторов. При этом иностранцы которые получат шанс на разморозку активов должны будут получить Euroclear и Clearstream и местных регуляторов, отмечают эксперты.

Холдинг «Росинтер Ресторантс», который до ухода Coca-Cola из России управлял сетью кофеен Costa Coffee по франшизе, выбрал нового партнёра, узнал «Ъ». Развивать заведения планируют совместно с отечественным производителем кофе «Лалибела кофе». Компания готовится к ребрендингу и уже зарегистрировала несколько доменов, включая lalibela coffee cafe и lalibela coffee shop, уточняет газета.

Какие есть проблемы и трудности

ЦБ рекомендовал банкам провести тестирование отечественных аппаратных модулей безопасности, которые обеспечивают защиту данных клиентов и транзакций, узнал «Ъ». Однако, по мнению банкиров, предложенные регулятором решения «несовместимые с основными бизнес-процессами кредитных организаций» и могут замедлить импортозамещение. Раньше выбор таких систем был свободным, но теперь ЦБ настаивает на использовании конкретных модулей — «Крипто-Про» и «Системы практической безопасности».

Контекст

Общая площадь московских коворкингов в первой половине 2023 года сократилась на 2%, до 394,6 тысячи м², подсчитали в CORE.XP. Охлаждение рынка связано с высокой вакантностью и снижением доходности из-за увеличившихся затрат на ремонт.

Продажи грузовых автомобилей начали снижаться после повышения ключевой ставки ЦБ и подорожания лизинга, сообщает «Ъ». Цены на них увеличились в среднем на 15%, рассказали участники рынка.