Минфин и ЦБ запланировали начать обмен замороженными активами частных инвесторов с портфелями до 100 тысяч рублей Статьи редакции
До этого глава Минфина объявил о начале подготовки к разморозке активов на 100 млрд рублей.
- Обмен заблокированных за рубежом ценных бумаг россиян на активы иностранцев, замороженные в России, на первом этапе может коснуться инвесторов с портфелями до 100 тысяч рублей, сообщил РБК глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.
- По его словам, Минфин и ЦБ рассчитывают решить проблему наиболее многочисленной категории российских инвесторов, пострадавших от заморозки. На следующем этапе такую возможность могут получить инвесторы с более крупными портфелями, отметил он.
- Заинтересованным иностранцам предложат купить у российских частных инвесторов замороженные в стране зарубежные ценные бумаги, поясняли в ЦБ.
- В марте 2022 года два международных депозитария Euroclear и Clearstream заблокировали счета Национального расчётного депозитария (НРД), а 3 июня ЕС ввёл санкции против него. После этого НРД зеркально заблокировал в России €134,1 млн (около 13,6 млрд рублей по курсу ЦБ на 18 августа 2023 года) средств клиентов Clearstream и 188,5 млрд рублей — Euroclear.
- В мае 2023 года Еврокомиссия сообщила, что в ЕС заморожены активы российских граждан и компаний на €24,1 млрд. По оценке Минфина, активы заблокированы у 3,5 млн россиян на сумму 1,5 трлн рублей.
- О работе над схемой по разблокировке активов ЦБ рассказал в июне 2023 года. 22 августа глава Минфина Антон Силуанов заявил о начале подготовки обмена замороженными активами на 100 млрд рублей.
- После этого FT со ссылкой на источники сообщила, что ЕС не ведёт с Россией переговоры о потенциальном обмене заблокированными активами.
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Кто в плюсе-то остаётся? Инвесторы продолжат верить в инвестиции или теперь только воспоминания о былом?
У тебя проблемы с инвестициями?
А типа инвесторы с портфелем выше 100к и так богатые?)
100к рублей? У кого-то закончился кеш на утренний кофе?
Вообще-то смузи.
Портфель до 100 тыс рублей.