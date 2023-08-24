Деньги
Маша Цепелева

Австрийская Uniqa и Raiffeisen Bank International продадут страховую компанию «Райффайзен Лайф» Статьи редакции

Покупателем стала российская «Ренессанс Жизнь».

  • Австрийская Uniqa и АО «Райффайзенбанк» договорились о продаже страховой компании «Райффайзен Лайф» российской «Ренессанс Жизнь». Первой принадлежит доля в 75%, второй — 25%.
  • Стороны изучили «все возможные варианты действий в этой сложной с юридической точки зрения ситуации» и приняли решение продать российскую дочернюю компанию. После сделки у Uniqa не останется бизнеса в России.
  • На российский бизнес приходилось менее 1% от общей выручки Uniqa. Продажу ещё должна одобрить правительственная комиссия и другие регулятотры. Стороны не раскрывают сумму сделки.
  • В марте 2023 года Raiffeisen Bank International (RBI) сообщила, что продаст российский бизнес или выведет «Райффайзенбанк» из периметра группы, а также сократит деловую активность в стране.
  • В августе глава группы Йоханн Штробль сообщил, что RBI сможет свернуть бизнес в России не раньше конца декабря 2023 года.

#новость #райффайзенбанк

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4 комментария
mrB4el

Это последний из крупных неподсанкционных банков?

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Ivan

Это страховая, компания.

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Alexey

Название статьи прочитайте

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mrB4el

и даже в названии фигурирует АО «Райффайзенбанк». О нём вопрос мой.

Уже неважно, сам нашел, пока еще остаются: Райффайзенбанк, ЮниКредит и Ситибанк с иностранными учредителями.

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1 комментарий
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