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Деньги
Артур Томилко

День 548: «Соллерс» осенью 2023 года запустит производство автомобилей в Азербайджане Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото «РИА Новости» 

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 25 августа: доллар — 94,4 (на 4 копейки меньше, чем 23 августа), евро — 102,47 рубля (на 2 копейки меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:20 мск: доллар — 94,79 рубля, евро — 102,25 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 95,15 рубля, евро — 102,99 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 96,5 рубля.

Кто и как адаптируется

Минцифры подготовило проект постановления о ужесточении условий включения в реестр отечетсвенного ПО, узнал «Ъ». Ведомство хочет обязать разработчиков адаптировать софт под работу минимум с одним российским процессором и двумя операционными системами. Документ направлен на обсуждения в профильные ведомства.

«Соллерс» осенью 2023 года запустит производство автомобилей в Азербайджане на предприятии «Азермаш», рассказал директор компании по продажам и маркетингу Марат Шарапов. Он добавил, что у производителя есть планы по выходу на другие рынки — в первую очередь стран Таможенного союза.

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Какие есть проблемы и трудности

Акции российских компаний Ozon, «Окей» и «Русагро», которые получили листинг на Астанинской международной бирже в марте-июле 2023-го, так и не начали торговаться на площадке, выяснили «Ведомости». По данным газеты, они не могут найти маркетмейкеров для поддержания ликвидности торгов.

Контекст

Россия заняла девятое место в мире по количеству зарегистрированных DDoS-атак, следует из данных исследовательской компании «Гарда». Во тором квартале 2023 года на российскую инфраструктуру пришлось 2,3% от общего числа атак мире.

Продажи аптечной косметики в России за семь месяцев 2023 года упали до шестилетнего минимума и составили 84,2 млн упаковок, подсчитали в DSM Group. Поскольку материалы для производства этих препаратов закупаются за границей, их стоимость с 2022 года выросла на в среднем на 25-30%, говорят эксперты.

Новости предыдущего дня, 24 августа — здесь.

#новость

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19 комментариев
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 Юрий Б.

Соллерс запустит производство каких автомобилей? Китайских?

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S.Capusta

А каких еще можно запустить за два месяца?

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Егор Егоров

Меня другое интересует. Нам так важно собирать авто для Азербайджана? У нас своих девать некуда?

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Robber

Соллерс это бизнес. У него главная задача это прибыль. Собирать в РФ иностранные авто по понятным причинам сейчас сложно. В странах СНГ с запчастями и узлами проблем нет. Собирай - продавай.

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Куртуазный маньерист

Возможно это легитимизация потока запчастей

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Агент К

"Собирать в Азербайджане" не равнозначно "собирать для Азербайджана".

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S1m0ne

А может, УАЗ? Ведь его тоже вроде Соллерс собирает.
И эти, как Ивеко были, без носика. Перевозные.

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Либерал-смузихлеб 2.0

зато рабочие места будут!!!!

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Со всем уважением

"адаптировать софт под работу минимум с одним российским процессором"
Этот процессор разработчики могут брать для тестирования на время в ведомстве, но не забывать вернуть. Другим тоже надо.

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Леонид Гнездилов

Другим тоже надо, а второго, видимо, никак не сделать

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Christy Guerra

Аптечная косметика выросла на 25-30%, зарплаты остаются на прежнем уровне, как красивыми оставаться-то

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jobisdone

Есть капустку, пока сезон

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Maxim

Масочка из огурцов, тоже самое время

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Куртуазный маньерист

а чё, так можно было?

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Гулзира Файзуллаева

хорошие

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Гулзира Файзуллаева

цены.

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Leonid Bushuev
«Соллерс» осенью 2023 года запустит производство автомобилей в Азербайджане на предприятии «Азермаш», рассказал директор компании по продажам и маркетингу Марат Шарапов. Он добавил, что у производителя есть планы по выходу на другие рынки — в первую очередь стран Таможенного союза.

Хм, интересно, а какие авто собирать будут?

Продажи аптечной косметики в России за семь месяцев 2023 года упали до шестилетнего минимума и составили 84,2 млн упаковок, подсчитали в DSM Group. Поскольку материалы для производства этих препаратов закупаются за границей, их стоимость с 2022 года выросла на в среднем на 25-30%, говорят эксперты.

Темнота друг молодежи ;)

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Владимир Зыков

Озон не может найти маркетмейкеров, прикольно.

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Seppo Nopilainen
«Соллерс» осенью 2023 года запустит производство автомобилей в Азербайджане

действительно важнейшая новость для заголовка в контексте "День 548"

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16 комментариев
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