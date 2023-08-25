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Фото «РИА Новости»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 25 августа: доллар — 94,4 (на 4 копейки меньше, чем 23 августа), евро — 102,47 рубля (на 2 копейки меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:20 мск: доллар — 94,79 рубля, евро — 102,25 рубля.

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Курсы на Forex: доллар — 95,15 рубля, евро — 102,99 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 96,5 рубля.

Кто и как адаптируется

Минцифры подготовило проект постановления о ужесточении условий включения в реестр отечетсвенного ПО, узнал «Ъ». Ведомство хочет обязать разработчиков адаптировать софт под работу минимум с одним российским процессором и двумя операционными системами. Документ направлен на обсуждения в профильные ведомства.

«Соллерс» осенью 2023 года запустит производство автомобилей в Азербайджане на предприятии «Азермаш», рассказал директор компании по продажам и маркетингу Марат Шарапов. Он добавил, что у производителя есть планы по выходу на другие рынки — в первую очередь стран Таможенного союза.

Какие есть проблемы и трудности

Акции российских компаний Ozon, «Окей» и «Русагро», которые получили листинг на Астанинской международной бирже в марте-июле 2023-го, так и не начали торговаться на площадке, выяснили «Ведомости». По данным газеты, они не могут найти маркетмейкеров для поддержания ликвидности торгов.

Контекст

Россия заняла девятое место в мире по количеству зарегистрированных DDoS-атак, следует из данных исследовательской компании «Гарда». Во тором квартале 2023 года на российскую инфраструктуру пришлось 2,3% от общего числа атак мире.

Продажи аптечной косметики в России за семь месяцев 2023 года упали до шестилетнего минимума и составили 84,2 млн упаковок, подсчитали в DSM Group. Поскольку материалы для производства этих препаратов закупаются за границей, их стоимость с 2022 года выросла на в среднем на 25-30%, говорят эксперты.