День 548: «Соллерс» осенью 2023 года запустит производство автомобилей в Азербайджане Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 25 августа: доллар — 94,4 (на 4 копейки меньше, чем 23 августа), евро — 102,47 рубля (на 2 копейки меньше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 96,5 рубля.
Кто и как адаптируется
Минцифры подготовило проект постановления о ужесточении условий включения в реестр отечетсвенного ПО, узнал «Ъ». Ведомство хочет обязать разработчиков адаптировать софт под работу минимум с одним российским процессором и двумя операционными системами. Документ направлен на обсуждения в профильные ведомства.
«Соллерс» осенью 2023 года запустит производство автомобилей в Азербайджане на предприятии «Азермаш», рассказал директор компании по продажам и маркетингу Марат Шарапов. Он добавил, что у производителя есть планы по выходу на другие рынки — в первую очередь стран Таможенного союза.
Какие есть проблемы и трудности
Акции российских компаний Ozon, «Окей» и «Русагро», которые получили листинг на Астанинской международной бирже в марте-июле 2023-го, так и не начали торговаться на площадке, выяснили «Ведомости». По данным газеты, они не могут найти маркетмейкеров для поддержания ликвидности торгов.
Контекст
Россия заняла девятое место в мире по количеству зарегистрированных DDoS-атак, следует из данных исследовательской компании «Гарда». Во тором квартале 2023 года на российскую инфраструктуру пришлось 2,3% от общего числа атак мире.
Продажи аптечной косметики в России за семь месяцев 2023 года упали до шестилетнего минимума и составили 84,2 млн упаковок, подсчитали в DSM Group. Поскольку материалы для производства этих препаратов закупаются за границей, их стоимость с 2022 года выросла на в среднем на 25-30%, говорят эксперты.
Новости предыдущего дня, 24 августа — здесь.
Соллерс запустит производство каких автомобилей? Китайских?
А каких еще можно запустить за два месяца?
Меня другое интересует. Нам так важно собирать авто для Азербайджана? У нас своих девать некуда?
Соллерс это бизнес. У него главная задача это прибыль. Собирать в РФ иностранные авто по понятным причинам сейчас сложно. В странах СНГ с запчастями и узлами проблем нет. Собирай - продавай.
Возможно это легитимизация потока запчастей
"Собирать в Азербайджане" не равнозначно "собирать для Азербайджана".
А может, УАЗ? Ведь его тоже вроде Соллерс собирает.
И эти, как Ивеко были, без носика. Перевозные.
зато рабочие места будут!!!!
"адаптировать софт под работу минимум с одним российским процессором"
Этот процессор разработчики могут брать для тестирования на время в ведомстве, но не забывать вернуть. Другим тоже надо.
Другим тоже надо, а второго, видимо, никак не сделать
Аптечная косметика выросла на 25-30%, зарплаты остаются на прежнем уровне, как красивыми оставаться-то
Есть капустку, пока сезон
Масочка из огурцов, тоже самое время
а чё, так можно было?
хорошие
цены.
Хм, интересно, а какие авто собирать будут?Продажи аптечной косметики в России за семь месяцев 2023 года упали до шестилетнего минимума и составили 84,2 млн упаковок, подсчитали в DSM Group. Поскольку материалы для производства этих препаратов закупаются за границей, их стоимость с 2022 года выросла на в среднем на 25-30%, говорят эксперты.
Темнота друг молодежи ;)
Озон не может найти маркетмейкеров, прикольно.
действительно важнейшая новость для заголовка в контексте "День 548"