SEC рассказала о выплатах инвесторам, пострадавшим из-за твита Маска о выкупе акций Tesla: каждый получит $12 тысяч Статьи редакции
Всего на компенсации претендует 3350 инвесторов, план выплат должен утвердить суд в начале сентября.
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) намерена выплатить компенсации инвесторам, которые понесли убытки из-за твита Илона Маска о выкупе акций Tesla, пишет TechCrunch.
- Как уточняет Bloomberg, деньги заплатит Tesla — так компания урегулирует претензии регулятора. Всего на выплаты претендуют 3350 инвесторов, каждый получит около $12 тысяч. Общий фонд — $41 млн, это примерно половина средств, которые, под подсчётам SEC, инвесторы потеряли из-за высказываний Маска.
- План выплат утвердит суд 1 сентября 2023 года — если не будет возражений со стороны Tesla или Маска. У них есть право подать апелляцию.
- В сентябре 2018 года SEC обвинила Илона Маска в мошенничестве и попросила суд отстранить его от руководства Tesla после того, как предприниматель в Twitter пообещал сделать компанию частной. Маск утверждал, что готов предложить акционерам по $420 за акцию и что финансирование для сделки «обеспечено». Предприниматель в итоге согласился уйти с поста председателя совета директоров Tesla и выплатить $40 млн штрафа.
- В феврале 2019 года регулятор подал в суд на Маска и обвинил его во введении акционеров в заблуждение. Комиссия также обнаружила, что он не советовался с юристами перед твитами. После этого Маск согласился не раскрывать в соцсетях планы и показатели Tesla без одобрения юриста.
- Инвесторы в коллективном иске утверждали, что своим сообщением Маск ввёл их в заблуждение и причинил ущерб на «миллиарды долларов».
- Маск в свою очередь говорил, что его слова никого не вводили в заблуждение, а в твите говорилось лишь о том, что найти деньги не будет проблемой. В суде он заявлял, что был уверен, что заручился согласием инвестфонда Саудовской Аравии и никаких правонарушений не совершал. В феврале 2023 года суд присяжных единогласно признал Маска невиновным по делу о мошенничестве.
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Так если суд признал невиновным, то значит хомяки сами виноваты, зачем им вообще что-то выплачивать?
Так они же не халявщики…
Вадима не видели? Новость для сокра отличная. Просто бери и вставляй.
Маска твить и ещё раз твить
При таком раскладе Маску вообще наверно лучше не высказываться...
Даже на б/у Теслу не хватит.
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