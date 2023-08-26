Акции BlackBerry подорожали на 18% после сообщения о возможной продаже компании Статьи редакции
Ранее производитель договорился о продаже патентов на свои мобильные устройства за $900 млн.
- Инвестиционная компания Veritas Capital сделала предложение BlackBerry о покупке всей компании, сообщило агентство Reuters со ссылкой на знакомого с переговорами источника. BlackBerry обсуждает сделку и с другими потенциальными покупателями, добавил он.
- Акции производителя подорожали на 18,06% на фоне новости — до $5,23 за штуку на закрытии торгов. Рыночная капитализация компании составила $3,05 млрд.
- BlackBerry основана в 1984 году. Компания стала известна своими смартфонами в начале 2000-х. В 2016 году производитель прекратил их выпуск, а в 2023-м решил продать ирландской Malikie Innovations все патенты, связанные с мобильными устройствами, за $900 млн. Теперь основной бизнес компании — разработка программ для кибербезопасности и продукты для «Интернета вещей».
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Эх, ушла эпоха. А были бы чуть по расторопнее с BB10, могли бы и смочь.
Думал они уже умерли...
Надеюсь Яндекс или Сбер купит.
Ушла эпоха.
Малина до сих пор кажется каким то неебическим девайсом.
Малина?
Ежевика