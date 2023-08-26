Сервис для тестирования ПО Qase бывшего техдиректора «Авито» привлёк $7,2 млн Статьи редакции
Компания потратит деньги на запуск новых продуктов и расширение штата.
- Американский стартап Qase привлёк $7,2 млн от Chrome Capital при участии FinSight Ventures и S16VC, сообщил TechCrunch. Деньги потратят на разработку новых плагинов и расширение штата с 33 до 50 человек, рассказал основатель компании Никита Фёдоров.
- Фёдоров запустил Qase в 2019 году, до этого он работал техническим руководителем в «Авито».
- Qase — единая платформа для ручного и автоматического тестирования. В ней есть сервисы для управления процессом, отчётов о нём и аналитики.
- Годовая выручка в 2022-м составила $2 млн, пишет издание. Среди корпоративных клиентов компании — Asana, SeatGeek и Wolt.
- В 2021 году Qase привлёк $500 тысяч на расширение команды разработчиков, маркетинг и развитие на рынках США и Европы.
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