День 550: за год количество компаний с российским капиталом в Казахстане выросло на 70% Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 26-28 августа: доллар — 94,71 (на 31 копейку больше, чем 25 августа), евро — 102,25 рубля (на 22 копейки меньше).
Кто и как адаптируется
Правительство Таиланда рассмотрит продление безвизового срока с 30 дней до 90 дней для туристов из России, Китая и Индии, заявил новый премьер-министр страны Сретта Тависин.
Количество зарегистрированных в Казахстане компаний с российским капиталом за год увеличилось на 70%. Всего в стране зарегистрированы около 18 тысяч предприятий российского среднего и малого бизнеса, рассказал торговый представитель России в Казахстане Антон Логинов.
Какие есть проблемы и трудности
Аркадий Волож попросил ЕС снять с него санкции, выяснила Financial Times. Он надеется на отмену решения до 15 сентября.
Контекст
Средняя сумма банковского перевода в августе составила 15,2 тысячи рублей, это на 19% большегод к году, пишет «Ъ» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт». При этом по сравнению с июлем средний чек перевода вырос на 15%.
Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 городах-миллионниках, Московской и Ленинградской области в августе составила 130,4 тысячи рублей за м², подсчитали в «Циан.Аналитике». Относительно июля показатель увеличился на 1,9% — это максимальный месячный прирост с марта 2022 года.
Новости предыдущего дня, 26 августа — здесь.
России российские капиталы не нужны, вся история последних 20 лет это ясно показывает.
Только не 20. А как бы не больше
лет 105 где-то плюс минус
Предлагаю считать от свержения династии Рюриковичей. Вот тогда было,да... а потом эти Романовы пришли и вон что сделали.
А кому нужна страна где полная свобода?
В частности с вами могут сделать вообще, что угодно!
Казахстанское чудо, не иначе 😆
Тсс не палимся, это все постковидный рост не иначе.
Какая у людей короткая память. Забыли как в 90 из Казахстана с голой жопой бежали. Ничему жизнь не учит.
Вам стоит задуматься, как так вышло, что в 90е бежали из КЗ в РФ, а теперь процесс обратный. Может что-то случилось?
Да, у меня учитель музыки оттуда именно что без ничего прибежал.
И ему понадобилось лет 20 чтобы наконец купить двухкомнатную квартиру на отшибе города.
Циан лютые красавчики если так интегрировались в новости vc. Жаль что монополия Яндекса и их прекрасный сервис теснит
Благодаря Уоложжу?🤭
.