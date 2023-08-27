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Деньги
Маша Цепелева

День 550: за год количество компаний с российским капиталом в Казахстане выросло на 70% Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Алматы, фото пресс-службы акимата города

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 26-28 августа: доллар — 94,71 (на 31 копейку больше, чем 25 августа), евро — 102,25 рубля (на 22 копейки меньше).

Курсы на закрытии Мосбиржи 25 августа: доллар — 95,41 рубля, евро — 103,01 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 94,06 рубля, евро — 101,5 рубля.

Кто и как адаптируется

Правительство Таиланда рассмотрит продление безвизового срока с 30 дней до 90 дней для туристов из России, Китая и Индии, заявил новый премьер-министр страны Сретта Тависин.

Количество зарегистрированных в Казахстане компаний с российским капиталом за год увеличилось на 70%. Всего в стране зарегистрированы около 18 тысяч предприятий российского среднего и малого бизнеса, рассказал торговый представитель России в Казахстане Антон Логинов.

Какие есть проблемы и трудности

Аркадий Волож попросил ЕС снять с него санкции, выяснила Financial Times. Он надеется на отмену решения до 15 сентября.

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Контекст

Средняя сумма банковского перевода в августе составила 15,2 тысячи рублей, это на 19% большегод к году, пишет «Ъ» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт». При этом по сравнению с июлем средний чек перевода вырос на 15%.

Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 городах-миллионниках, Московской и Ленинградской области в августе составила 130,4 тысячи рублей за м², подсчитали в «Циан.Аналитике». Относительно июля показатель увеличился на 1,9% — это максимальный месячный прирост с марта 2022 года.

Новости предыдущего дня, 26 августа — здесь.

#новость

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13 комментариев
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 Просто Харви

России российские капиталы не нужны, вся история последних 20 лет это ясно показывает.

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Фоксик

Только не 20. А как бы не больше

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Гер Шмитт

лет 105 где-то плюс минус

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Kelerius

Предлагаю считать от свержения династии Рюриковичей. Вот тогда было,да... а потом эти Романовы пришли и вон что сделали.

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Иван Серик

А кому нужна страна где полная свобода?
В частности с вами могут сделать вообще, что угодно!

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Deschain

Казахстанское чудо, не иначе 😆

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Таир Бакиев

Тсс не палимся, это все постковидный рост не иначе.

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Алексей Фек

Какая у людей короткая память. Забыли как в 90 из Казахстана с голой жопой бежали. Ничему жизнь не учит.

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Гер Шмитт

Вам стоит задуматься, как так вышло, что в 90е бежали из КЗ в РФ, а теперь процесс обратный. Может что-то случилось?

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Kelerius

Да, у меня учитель музыки оттуда именно что без ничего прибежал.
И ему понадобилось лет 20 чтобы наконец купить двухкомнатную квартиру на отшибе города.

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Domorost

Циан лютые красавчики если так интегрировались в новости vc. Жаль что монополия Яндекса и их прекрасный сервис теснит

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Сергей Я

Благодаря Уоложжу?🤭

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Abnatop Sky
за год количество компаний с российским капиталом в Казахстане выросло на 70%

.

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