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Алматы, фото пресс-службы акимата города

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 26-28 августа: доллар — 94,71 (на 31 копейку больше, чем 25 августа), евро — 102,25 рубля (на 22 копейки меньше).

Курсы на закрытии Мосбиржи 25 августа: доллар — 95,41 рубля, евро — 103,01 рубля.

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Курсы на Forex: доллар — 94,06 рубля, евро — 101,5 рубля.

Кто и как адаптируется

Правительство Таиланда рассмотрит продление безвизового срока с 30 дней до 90 дней для туристов из России, Китая и Индии, заявил новый премьер-министр страны Сретта Тависин.

Количество зарегистрированных в Казахстане компаний с российским капиталом за год увеличилось на 70%. Всего в стране зарегистрированы около 18 тысяч предприятий российского среднего и малого бизнеса, рассказал торговый представитель России в Казахстане Антон Логинов.

Какие есть проблемы и трудности

Аркадий Волож попросил ЕС снять с него санкции, выяснила Financial Times. Он надеется на отмену решения до 15 сентября.

Контекст

Средняя сумма банковского перевода в августе составила 15,2 тысячи рублей, это на 19% большегод к году, пишет «Ъ» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт». При этом по сравнению с июлем средний чек перевода вырос на 15%.

Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 городах-миллионниках, Московской и Ленинградской области в августе составила 130,4 тысячи рублей за м², подсчитали в «Циан.Аналитике». Относительно июля показатель увеличился на 1,9% — это максимальный месячный прирост с марта 2022 года.