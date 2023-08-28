День 551: денежная задолженность российского подразделения Google перед местными кредиторами превысила 20,1 млрд рублей Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 28 августа: доллар — 94,71 рубля (на 31 копейку больше, чем 25 августа), евро — 102,25 рубля (на 22 копейки меньше).
За июль 2023 года объём торгов армянским драмом на Мосбирже вырос в 55 раз по сравнению с тем же периодом 2022 года, турецкой лирой — в 12 раз, а казахстанским тенге — в шесть, пишет РБК со ссылкой на главу департамента денежного рынка биржи Сергея Титова. В денежном выражении показатели не озвучили.
Мосбиржа также отмечает спрос на торги с индийскими рупиями и изучает возможность открыть их на своей стороне, однако конкретных решений пока нет. Зато она запустит собственную платформу для pre-IPO, чтобы российские компании могли привлекать акционерный капитал ещё до фактического выхода на биржу. Первые такие размещения могут пройти уже в конце 2023-го — начале 2024 годов.
Национальный расчетный депозитарий разработал систему быстрого перевода ценных бумаг и протестирует её с шестью брокерами, пишет «Интерфакс». Такая СБП позволит инвесторам быстро переносить бумаги от одного брокера к другому в виде «электронного пакета».
Кто и как адаптируется
Головная компания разработчика Astra Linux «Группа Астра» купила 26% в разработчике площадки для работы с кодом Gitflic, чтобы запустить свой «аналог Github и Gitlab» до конца 2023 года. Стоимость сделки не раскрывают, но она, по оценкам гендиректора «АФИ Капитала» Алексея Гориславеца, может составлять около 5 млн рублей.
Эмиратская компания MarkAB Capital рассматривает покупку доли ОАК в российско-итальянском предприятии Superjet International (SJI) — на данный момент эта доля арестована из-за санкций, пишет «Ъ». Выкуп позволит наладить производство самолётов SSJ-100 в ОАЭ, однако одно из его условий — получение европейского сертификата типа. Для этого SJI ведёт переговоры с Европейским агентством авиационной безопасности.
Группа «Дымов» подала заявку на регистрацию бренда «Ламбруско Дымов» для мясных изделий. Опрошенные «Ведомостями» юристы считают, что у компании мало шансов получить одобрение. Во-первых, в Роспатенте уже есть знак, который принадлежит винному консорциуму и защищает наименование Lambrusco. Во-вторых, Ламбруско — это семейство сортов винограда, из которого делают одноимённое вино, а продажа колбасы под таким названием может быть рассмотрена как попытка ввести потребителя в заблуждение.
Какие есть проблемы и трудности
На конец августа 2023 года денежная задолженность российского подразделения Google перед местными кредиторами превысила 20,1 млрд рублей, узнало ТАСС из материалов первого собрания кредиторов. Последние будут требовать от суда признать Google в России банкротом и открыть конкурсное производство — это этап, на котором распродаётся имущество должника.
«Ростех» ликвидирует «РусАйТиЭкспорт» (RITE) — «дочку», которую корпорация создавала для продвижения российской ИТ-продукции на зарубежных рынках. Её развитие в условиях санкций посчитали «нецелесообразным», сообщило РБК со ссылкой на представителя «Ростеха».
«Логистикаспецтранс» подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с H&M убытки в размере 245,8 млн рублей. Ритейлер пренебрёг «заверениями по устойчивому развитию бизнеса», закрыв бизнес в стране вопреки договорённостям.
Контекст
По данным индийского министерства торговли и промышленности, по итогам первого полугодия 2023 года товарооборот России и Индии вырос в 2,9 раза и составил $33,5 млрд. Основная часть пришлась на закупки российской нефти, удобрений и алмазов.
Объём наличных денег в кассах и банкоматах банков, а также «в пути» достиг к 1 августа 2023 года 2,07 трлн рублей, подсчитал ЦБ.
Одним из самых подорожавших продуктов в Финляндии по итогам июля 2023 года стала замороженная рыба — за год средняя стоимость продукта выросла на 18%. Причину видят в санкциях, введённых против России: до 24 февраля большую её часть поставляли из России, а теперь приходится везти рыбу из вод США.
Главный радиочастотный центр и исследовательская «Крибрум» подготовили документ «Игровая индустрия России» о рисках и возможностях рынка, узнал «Ъ». Среди угроз упомянули кибербуллинг, «формирование негативного образа России и русских» в играх, созданных за рубежом, и «пропаганду» ЛГБТ. Участники рынка разработки и дистрибуции отметили, что растущий интерес правительства к индустрии «создает проблемы для компаний, которые пытаются договориться с зарубежными студиями о запуске игр в России», так как те боятся цензуры и государственного регулирования в целом.
За первое полугодие 2023 года средняя цена на смартфоны в России в рознице выросла на 32% год к году — примерно до 25 тысяч рублей, подсчитали в GS Group. Рост цен подтвердили «Ведомостям» источники в трёх компаниях на рынке ритейла и телекома. Дорожают прежде всего устройства Apple, Samsung, Realme и Xiaomi. Одна из причин — фокус на поставках более дорогих моделей, поскольку у бюджетных ниже маржинальность.
По итогам второй половины августа 2023 года средняя ставка по потребительским кредитам в двадцати крупнейших банках России почти достигла 21% впервые за этот год и составила 20,94%, пишут РБК и «Ведомости» со ссылкой на данные платформы Мосбиржи «Финуслуги». Подорожание кредитов связывают с повышением ключевой ставки до 12% и отменой лимита на полную стоимость займов.
Новости предыдущего дня, 27 августа — здесь.
Ну превысила и превысила. А вот имущество прибрать — святое, кто ж откажется?
Целая новость из-за $50к)
Мне больше интересно, как они за несколько месяцев собираются аналог склепать
Возможно как с Москвичом: форкнули оупенсорсный аналог Гитхаба и налепили свой шильдик)
Бизнес в Ит по дешевле ларька с шаурмой?
Тоже удивил порядок цифр, не по-айтишному звучит, это же годовая зп одного сеньора в Москве.
Google всё равно подал на банкротство и долг будет списан
Я бы разрабов/маркетологов/дизайнеров/копирайтеров или кто там отвечает за это на gitflic уволил только за написание "российская" с большой буквы. Русский язык российская платформа не учила видимо....
Но скорее всего это такой ход мамкиных маркетологов писать с большой буквы, типа РОССИЙСКАЯ!
Тогда уж надо было всё капсом писать))
Ну типа они не кричали, а хотел показать величие платформы наверное, написав с большой буквы, либо а-ля нарицательное. Как некоторые личности (и "народности") пишут россия либо рф с маленькой буквы, чтобы типа принизить. Тут наоборот. Но может просто с грамотностью проблемы.
Тем временем, доля доллара в мировых торговых расчетах выросла до нового рекорда, сообщает Bloomberg со ссылкой на статистику международной платежной системы SWIFT. В июле в американской валюте проходило 46% всех транзакций в мире против примерно трети 10 лет назад.
Копаемся в своей мелкой песочнице, пыжимся, пытаемся что-то кому-то доказать.. Все эти лиры, тенге, рупии никому в мире не нужны. Поэтому и не указывают свои мизерные объемы торгов на Мосбирже.
А какой смысл ими торговать? Я в Тинькове пытался купить лиру. А потом оказалось что на счет в лирах из биржи перевести ее я не могу, только приехав лично и подав заявление в офисе и в течении 15 дней они может переведут.
46% :-) ты про эффект низкой базы слышал? Да хоть 146%
Бизнес по-американски🤡
Можно пожалуйста пристава в студию кто занимается взысканием с гугл
Думаешь прикупить серверов?)
Снова лезут к игровой индустрии. У нас в реальности буллинга хватает, так они ещё и в играх его ищут
Ладно, на след неделе отдам.
Торги мощными мировыми валютами растут, в Армении скоро драмы закончатся, во как ими мосбиржа торгует.
опять страны не те :)
Виноградная колбаса (-:
Жгут дымчанские креативщики.
Объясните мне диванному экономисту. Чем это грозит Гуглу? Дербанить будут?
нечего дербанить. хоть 300 миллиардов будут торчать. головной офис ничего не выплатит, и региональное ООО в банкротстве. так что поебать какие циферки будут.
если только вернутся в РФ, там будут разбирательства.