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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 28 августа: доллар — 94,71 рубля (на 31 копейку больше, чем 25 августа), евро — 102,25 рубля (на 22 копейки меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:29 мск: доллар — 95,42 рубля, евро — 103,33 рубля.

Курсы на Forex на 7:45: доллар — 95,34 рубля, евро — 103,19 рубля.

За июль 2023 года объём торгов армянским драмом на Мосбирже вырос в 55 раз по сравнению с тем же периодом 2022 года, турецкой лирой — в 12 раз, а казахстанским тенге — в шесть, пишет РБК со ссылкой на главу департамента денежного рынка биржи Сергея Титова. В денежном выражении показатели не озвучили.

Мосбиржа также отмечает спрос на торги с индийскими рупиями и изучает возможность открыть их на своей стороне, однако конкретных решений пока нет. Зато она запустит собственную платформу для pre-IPO, чтобы российские компании могли привлекать акционерный капитал ещё до фактического выхода на биржу. Первые такие размещения могут пройти уже в конце 2023-го — начале 2024 годов.

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Национальный расчетный депозитарий разработал систему быстрого перевода ценных бумаг и протестирует её с шестью брокерами, пишет «Интерфакс». Такая СБП позволит инвесторам быстро переносить бумаги от одного брокера к другому в виде «электронного пакета».

Кто и как адаптируется

Головная компания разработчика Astra Linux «Группа Астра» купила 26% в разработчике площадки для работы с кодом Gitflic, чтобы запустить свой «аналог Github и Gitlab» до конца 2023 года. Стоимость сделки не раскрывают, но она, по оценкам гендиректора «АФИ Капитала» Алексея Гориславеца, может составлять около 5 млн рублей.

Эмиратская компания MarkAB Capital рассматривает покупку доли ОАК в российско-итальянском предприятии Superjet International (SJI) — на данный момент эта доля арестована из-за санкций, пишет «Ъ». Выкуп позволит наладить производство самолётов SSJ-100 в ОАЭ, однако одно из его условий — получение европейского сертификата типа. Для этого SJI ведёт переговоры с Европейским агентством авиационной безопасности.

Группа «Дымов» подала заявку на регистрацию бренда «Ламбруско Дымов» для мясных изделий. Опрошенные «Ведомостями» юристы считают, что у компании мало шансов получить одобрение. Во-первых, в Роспатенте уже есть знак, который принадлежит винному консорциуму и защищает наименование Lambrusco. Во-вторых, Ламбруско — это семейство сортов винограда, из которого делают одноимённое вино, а продажа колбасы под таким названием может быть рассмотрена как попытка ввести потребителя в заблуждение.

Какие есть проблемы и трудности

На конец августа 2023 года денежная задолженность российского подразделения Google перед местными кредиторами превысила 20,1 млрд рублей, узнало ТАСС из материалов первого собрания кредиторов. Последние будут требовать от суда признать Google в России банкротом и открыть конкурсное производство — это этап, на котором распродаётся имущество должника.

«Ростех» ликвидирует «РусАйТиЭкспорт» (RITE) — «дочку», которую корпорация создавала для продвижения российской ИТ-продукции на зарубежных рынках. Её развитие в условиях санкций посчитали «нецелесообразным», сообщило РБК со ссылкой на представителя «Ростеха».

«Логистикаспецтранс» подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с H&M убытки в размере 245,8 млн рублей. Ритейлер пренебрёг «заверениями по устойчивому развитию бизнеса», закрыв бизнес в стране вопреки договорённостям.

Контекст

По данным индийского министерства торговли и промышленности, по итогам первого полугодия 2023 года товарооборот России и Индии вырос в 2,9 раза и составил $33,5 млрд. Основная часть пришлась на закупки российской нефти, удобрений и алмазов.

Объём наличных денег в кассах и банкоматах банков, а также «в пути» достиг к 1 августа 2023 года 2,07 трлн рублей, подсчитал ЦБ.

Одним из самых подорожавших продуктов в Финляндии по итогам июля 2023 года стала замороженная рыба — за год средняя стоимость продукта выросла на 18%. Причину видят в санкциях, введённых против России: до 24 февраля большую её часть поставляли из России, а теперь приходится везти рыбу из вод США. Главный радиочастотный центр и исследовательская «Крибрум» подготовили документ «Игровая индустрия России» о рисках и возможностях рынка, узнал «Ъ». Среди угроз упомянули кибербуллинг, «формирование негативного образа России и русских» в играх, созданных за рубежом, и «пропаганду» ЛГБТ. Участники рынка разработки и дистрибуции отметили, что растущий интерес правительства к индустрии «создает проблемы для компаний, которые пытаются договориться с зарубежными студиями о запуске игр в России», так как те боятся цензуры и государственного регулирования в целом.

За первое полугодие 2023 года средняя цена на смартфоны в России в рознице выросла на 32% год к году — примерно до 25 тысяч рублей, подсчитали в GS Group. Рост цен подтвердили «Ведомостям» источники в трёх компаниях на рынке ритейла и телекома. Дорожают прежде всего устройства Apple, Samsung, Realme и Xiaomi. Одна из причин — фокус на поставках более дорогих моделей, поскольку у бюджетных ниже маржинальность.

По итогам второй половины августа 2023 года средняя ставка по потребительским кредитам в двадцати крупнейших банках России почти достигла 21% впервые за этот год и составила 20,94%, пишут РБК и «Ведомости» со ссылкой на данные платформы Мосбиржи «Финуслуги». Подорожание кредитов связывают с повышением ключевой ставки до 12% и отменой лимита на полную стоимость займов.