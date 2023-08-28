НРД разработал сервис быстрых переводов ценных бумаг — инвесторы смогут переводить активы между брокерами в приложениях Статьи редакции
Над инфраструктурой работали с 2021 года. Среди тех, кто присоединился к тестированию, — «Альфа-банк», БКС и МКБ.
- Сервис быстрых переводов ценных бумаг работает как «Система быстрых платежей» (СБП), «к которой все привыкли», рассказал председатель правления Национального расчётного депозитария (НРД) Виктор Жидков. Он должен полностью автоматизировать процесс заполнения черновиков поручений, которые нужны для перевода бумаг между брокерами.
- Биржевой СБП будет предназначен для перевода только тех бумаг, что учитываются в НРД, а также не заменит междепозитарные переводы, отмечается на странице проекта.
- Если инвестор захочет расторгнуть договор с брокером или распределить свои активы между несколькими «операторами», он сможет выполнить перенос через брокерские приложения: для этого нужно будет выбрать желаемого брокера и бумаги, а затем подтвердить передачу в приложении того сервиса, куда перейдут активы.
- Информацию о переносе бумаг будут передавать в XML-формате, который согласовали с Национальной ассоциацией участников фондового рынка и Национальной финансовой ассоциацией. Стоимость проекта не озвучили. По оценке независимого аналитика Андрея Бархоты, он мог обойтись в «сотни миллионов рублей».
- До конца 2023 года платформу будут тестировать. Для этого НРД привлёк шесть брокеров и продолжает принимать заявки. По данным «Ъ», среди согласившихся — «Альфа-банк», БКС, МКБ, «Сбер» и «Атон». Первые трое подтвердили участие в проекте, остальные не ответили на запрос газеты.
- Запуск запланировали на первый квартал 2024 года, однако для этого ещё нужны поправки в закон «О рынке ценных бумаг» и в Налоговый кодекс — чтобы у участников сделок была возможность отправлять налоговые документы в электронном виде.
- НРД также рассматривает возможность создать реестр квалифицированных инвесторов, чтобы «централизовать надзор» и упростить процесс подтверждения квалификации при переходе между брокерами.
- В МКБ, БКС и «Альфа-банке» признали потребность в удобном сервисе для перевода бумаг между профессиональными участниками. Опрошенные «Ъ» участники рынка также полагают, что «бесшовные» переводы смогут увеличить спрос на акции со стороны частных клиентов и упростят работу в условиях санкций.
- Инициативу поддерживают и изучают в том числе и в ЦБ. А вот «большого энтузиазма» со стороны брокеров пока нет, замечает глава дирекции сопровождения инвестиционных сделок «Альфа-банка» Ольга Векслер. Если многие не захотят присоединяться к проекту и предоставлять такую функцию клиентам, у сервиса не будет ценности (потому что у клиента не будет широкого выбора брокеров — vc.ru). Возможное, по её мнению, решение — обязать всех профучастников подключиться к системе.
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Отличная тема. Всё хочу уйти от ушлого Тинька с его комиссиями постоянно растущими, к БКС, например. Но лень запариваться переводом активов + в Тиньке я квал.
а бкс действительно просто как пример или там правда хорошие условия? интересно стало :—)
Правда хорошие. Кто-то Финам ещё хвалит, но мне больше БКС приглянулся.
А он не согласиться участвовать в этой системе.
Почему?
заставят
Прям вот так сразу? Все свои 10 акций ВТБ и 2 газпрома возьмешь и переведешь? Ах да, у тебя еще алибаба должна быть 😂
10 акций ВТБ стоят 20 копеек. :)
и их не купить в количестве 10 шт, ведь 10к в лоте
"Народное IPO" же)
естественно брокеры будут палки в колёса ставить, особенно весь такой из себя цифровой жёлтый сразу скажет сломалося всё у меня поломалося у меня лапки
СБП, конечно, вещь, особенно когда лимит увеличат на переводы самому себе.
Но для инвесторов в СБПЦБ (О_о) куда больше ограничений, это нельзя, туда невозможно. Хотя, со временем, возможно и допилят.
Главное, чтобы к тому времени инвесторы остались (-:
В БКС позаботились бы об изменении номера телефона, удаленно. А то, чтобы изменить эти данные, надо ехать через всю Россию, в Москву, Казань и т.п. Почему в этом отношении не как в Тинькофф?
ОТличная идея, увеличит конкуренцию между брокерами. МОжно будет быстро и без потерь сменить компанию при росте комиссий например
Я думаю и тут вскоре введут ограничения.
Норм, можно будет дождаться акции с подарками у Тинькофф, залутать 5-10к, а потом перевести "заработанное" к нормальному брокеру.
Я лично так и сделал в своё время, но с продажей активов и с выводом денег. Тинкофф худший брокер в РФ, но подарки дарит нормально.
А что будет с комиссиями? Проблема перевода бумаг совсем не в скорости, а в том что перевод позиции порой стоит больше самой позиции