Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук снова возглавила рейтинг самых богатых женщин России по версии Forbes Статьи редакции
Её состояние уменьшилось до $7 млрд с $13 млрд в 2021 году.
- Forbes составил рейтинг 20 богатейших женщин России за 2023 год — его, как и в 2021-м, возглавила Татьяна Бакальчук. Её состояние издание оценило в $7 млрд, в 2021-м оно составляло $13 млрд.
- Совокупное состояние участниц списка выросло до $25,7 млрд, в 2021 году оно составляло $25,3 млрд. Также в рейтинге оказалось семь женщин с оценкой состояния больше $1 млрд — до этого в списке было не больше трёх женщин-миллиардеров.
- Издание отмечает, что в 2022 году из-за «санкционного давления на Россию и бизнес» миллиардеры стали передавать свои доли родственникам или наёмным управляющим. 16 из 20 участниц рейтинга получили свои активы по наследству, в ходе развода или благодаря участию в семейном бизнесе.
- Так, например, на втором месте рейтинга — Татьяна Литвиненко ($2,8 млрд), частный инвестор и супруга Владимира Литвиненко. От него в мае 2022 года она получила 20,6% акций производителя удобрений «Фосагро». На третьем — Варвара Скоч ($2,5 млрд), дочь партнёра Алишера Усманова Андрея Скоча. В 2020 году она стала владелицей 15% в холдинге USM.
- На четвёртом месте — Марина Мордашова ($1,85 млрд), супруга гендиректора холдинга «Севергрупп» Алексея Мордашова. Он передал ей контрольную долю в золотодобывающей компании Nordgold. На пятом — совладелица группы «Черкизово» Лидия Михайлова ($1,55 млрд).
- Среди новичков в списке также Виктория Михельсон, дочь основателя «Новатэка» Леонида Михельсона (седьмое место — $1,2 млрд) и сёстры Мария и Татьяна Филевы, дочери основателей авиакомпании S7 (19 и 20 места — по $400 млн).
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Одни супруги и дочери в рейтинге.
А вы обратили внимание, что в списке начали появляться дети? Похоже мы присутствуем при смене поколений. Интересное время, господа, интересное время.
Они все прошлепают,так как выросли с серебряной ложкой в заднице,вангую.
Вам лучше сменить специализацию, вангование - это не ваше. Просто посмотрите на предыдущее поколение, они вполне хорошо устроились, работают и приумножают. Те же ЛДСУ3 и ЙФЯУ9 вполне себе зарабатывают. Есть и другие примеры деятелей политической и силовой арены, которые вполне "достойно" подняли флаг и несут его (тут сарказм, но сути это не меняет).
Подожди король умрет,я посмотрю че начнётся.
Там детки у бояр подросли, подхватят если что.
Ого, люди стареют
“Её состояние уменьшилось до $7 млрд с $13 млрд в 2021 году.”
Ха, нищебродка
Ее биография полная чушь,в нее (именно в нее) влили большие дяди существенные деньги,она никто же.
Статья про то у кого сколько денег, а не про достоверность биографии и кто в кого сколько влил
Забудь уже как страшный сон,WB основала не она,в нее мозгов не хватит на такое,тупо даже ресурсов бы не хватило,деньги пришли с другого “ведомства»
Давай поподробнее, не слышал
Дак понятно что такие большие бизнесы не создаются в одиночку и во все большие бизнесы и стартапы вкладывают инвестора
Иди проспись, ты уже сам с собой разговариваешь. При чем тут биография, кто основал, мозги ...ресурсы...ты типа умом решил блеснуть тут? Без тебя все все знают. Статья не об этом. У кого сколько бабла...точка
Да кто ее крышует то,взялась вообще не откуда?
Была обычным предпринимателем, когда еще сама с 2004 года заказывала товары и занималась доставкой, упаковкой и пр. Я думаю никакой магии не было, попала в струю, сделал удобным то, чего не было в регионе (-нах), люди поверили и понесли ей первые деньги.
Естественно, если ваш бизнес вырастает в крупный, то в него запускают свои пальчоки сами знаете кто. Уже как лет 20 легко и комфортно себя чувствуют люди в пагонах, которые переквалифицировались из простых бандюганов 90х в респектабельных мужчин в деловых костюмах и высокими должностями.
Пока вы маленький\средний бизнес, вы мало кому интересны, возможно кроме налоговой, у которой есть свои планы, нормы и отчеты по выявлению злостных нарушителей в своем регионе. Если вы вырастаете в крупный или еще страшнее, в международный бизнес, то вам все настойчивее предлагают поделиться какой-то его частью в обмен на своеобразные блага. Согласитесь вы или нет, это уже другой вопрос.
Скажите, поручик, вы ... женщина?
Клиенты ягодок за нее очень рады
А кто еще может его возглавить? Складывается ощущение, что она одна реально сколотила состояние, остальные из списка или чьи-то жены или дочери, через которых отмывают деньги.
А как будто в РФ по другому строится бизнес,в нее ввалили денег,купили ей банк,она просто номинал,она не основала от слова «ничего»,это фикция.
Вот что штрафы животворящие делают
Считаю крышуют ее какие-то очень серьезные дяди, иначе бы давно сидела за такой "честный" бизнес, несмотря на свое состояние. По сути оно отчасти создано за счёт кидания на бабки кучи людей..только этим могу объяснить то что она еще не под следствием, но это надеюсь что пока))
Там он и создавался как-то мутно. В форбсе есть статья на эту тему. Не вот прям красивая история как мама в декрете взяла и бизнес открыла. Это все хуйня.
В России получить эти деньги, работая легально, невозможно. Возможно кто-то знает подробности.
За это полагается штраф продавцам