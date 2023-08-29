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Источник: 2GIS

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 29 августа: доллар — 95,47 рубля (на 76 копеек больше, чем 28 августа), евро — 103,24 рубля (на 99 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:25 мск: доллар — 95,40 рубля, евро — 103,39 рубля.

Курсы на Forex на 7:44 мск: доллар — 95,45 рубля, евро — 103,45 рубля.

Российский инвестор обратился с суд с требованием взыскать с Минфина Беларуси около $300 тысяч за белорусские евробонды, выплаты по которым перестали приходить после 24 февраля 2022 года. Как отмечают «Ведомости», в России это первое разбирательство, связанное с отсутствием отчислений по еврооблигациям из Беларуси.

Мосбиржа работает над запуском информационно-аналитического центра, который позволит клиентам получать данные по разным рынкам. Речь о 3000 индикаторов и свыше 300 рыночных отчётов по розничным, оптовым, спотовым и региональным ценам производителей, а также данных об объёмах производства, добычи, переработки, поставок и о логистике. Раньше основную часть информации инвесторы получали от зарубежных Bloomberg и Refinitiv, но после 24 февраля те прекратили работу в России, пишет «Ъ».

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Кто и как адаптируется

Бренд бытовой техники Polaris изучает возможность выйти в ОАЭ и другие страны Ближнего Востока, но «ожидания ещё не сформулированы», сообщил «Ъ» источник, близкий к компании. Редакция газеты обратила внимание, что на англоязычном сайте бренда опубликованы дубайские контакты, хотя раньше там значились данные московского офиса. Участники рынка думают, что Polaris попытается наладить продажи за рубежом, но перспективы считают «минимальными», так как на арабских рынках нет спроса на технику среднего ценового сегмента.

Сеть магазинов косметики и парфюмерии «Золотое яблоко» подписала договор аренды в Дохе, рассказал источник «Ъ». В одной из своих вакансий компания также пишет о программе стажировки с последующей релокацией в Катар. Аналитики полагают, что у «Золотого яблока» есть шансы преуспеть, так как покупательная способность в Катаре «во много раз выше, чем в России», а ещё там вырос турпоток после чемпионата мира по футболу и есть высокий спрос на услуги в отрасли красоты.

В Комсомольске-на-Амуре успешно совершил свой первый полёт опытный образец российского ближнемагистрального самолёта SJ-100 — с импортозамещёнными системами. В Минпромторге сообщили, что испытания подтвердили «стабильную работу» систем и «устойчивость самолёта в воздухе».

Какие есть проблемы и трудности

Страны G7 изучают возможность ввести полный запрет на импорт алмазов из России: вместо того чтобы ограничивать ввоз только неогранённых камней, они думают распространить запрет даже на те алмазы, которые огранили в других странах, но добыли именно в России.

Контекст

В апреле-июне 2023 года количество кибератак на российские компании выросло почти вдвое — до 12,7 тысячи инцидентов, подсчитали в «МТС Red». Число атак на ИТ-фирмы, в свою очередь, увеличилось в четыре раза и составило 4000. В Positive Technologies отмечают, что доля ИТ-игроков в общем числе «атакованных» почти утроилась. Такие попытки взлома в ИТ — «часть мирового тренда», говорят эксперты, так как хакеры могут получить данные не только самой компании, но ещё и её клиентов.

По итогам августа 2023 года число иностранных бронирований отелей в России увеличилось на 25% к июлю и на 40% год к году, сообщили «Ъ» в Ostrovok.ru. Новый приток туристов связывают с запуском электронных виз.

Цены на технику Apple в России могут вырасти по итогам 2023-го на 20% — на фоне мирового подорожания продукции, а также из-за волатильности валют, считают в аналитической Mobile Research Group. В 2022 году средний рост цены на устройства Apple составил 12% в долларах — столько же, по мнению аналитиков, он составит и в 2023-м, однако в России нужно учитывать ещё и курс рубля.

Экономист и бывший глава «Открытия» и Минфина Михаил Задорнов считает, что один из факторов ослабления рубля — это то, что Россия не может вернуть «зависшие» рупии, которые получила за поставки нефти и нефтепродуктов в Индию (речь в частности о поставках на $30 млрд за первое полугодие 2023-го). А один из возможных способов укрепить национальную валюту — это одновременно ужесточить и фискальную и денежную политику, отмечает Задорнов. По его словам, повышение ставки — один из шагов на пути к этому.

С начала 2023 года японская Sony Interactive Entertainment подала в России 25 исков к индивидуальным предпринимателям, причём десять из них — в одном только августе. Они касаются посягательства на товарные знаки PlayStation. Для сравнения: в 2022-м компания подала лишь один такой иск в стране. Аналитики связывают тенденцию с ростом количества контрафактной электроники, который вызвала легализация параллельного импорта.

«Ре трейдинг», владеющая брендами Reserved, Cropp, House, Sinsay и Mohito в России, будет вынуждена выплатить ТРЦ «Июнь» в Уфе более 121 млн рублей за приостановку работы магазинов по решению польской LPP. Большинство торговых центров отозвали свои иски, когда точки продолжили работу под новыми названиями после продажи российского бизнеса китайской группе, но не уфимский ТРК.