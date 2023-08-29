Бывшая «дочка» «Сбера» в Казахстане Bereke возобновила выпуск карт Mastercard Статьи редакции
Банк исключили из санкционных списков в марте 2023 года.
- Казахстанский Bereke снова начал выпускать карты Mastercard. Ими можно расплачиваться во всех странах работы платёжной системы и оплачивать заказы в зарубежных интернет-магазинах. Также доступны переводы в тенге, долларах, евро, рублях и юанях.
- Работу с Mastercard восстановили за три месяца. По данным компании, это в два раза быстрее, «чем обычно бывало в мировой практике».
- «Сбер» продал казахстанскую «дочку» холдингу «Байтерек» в сентябре 2022 года после попадания под санкции США и ЕС. Тогда банк начал работать под брендом Bereke. Его исключили из санкционных списков в марте 2023 года.
- У Bereke есть 110 структурных подразделений в Казахстане. По собственным данным, за семь месяцев 2023 года прибыль компании составила 14,6 млрд тенге (около 3 млрд рублей по курсу на 29 августа).
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Давай карту, заебал
держи, заебал
Заебись, заебал
сотрудники дочки Сбера в КЗ: где карту заебал, туда и пиздуй)
Война войной а бизнес по расписанию
При чем здесь война войной и банк из Казахстана?
при том, что есть "компания 1" и она под санкциями. Но если эта же фирма откроет свой офис в другой стране и назовётся "Компания НЕ 1, не не не" и будет делать то же самое. То санкции не видят фирму 2. так как это другое юр лицо. Ну и что, что бабки все равно текут в 1 копилку
А какие российские банки, исключенные из санкций, могут возобновить выпуск международных карт?
Банк несбывшихся надежд
Газпромбанк, в теории, мог бы продолжить выпуск Мастеркард и Визы.
Так ведь дело не в самом наличии или отсутствии санкций, дело в решении этих платёжных систем прекратить бизнес в России. До снятия экономических санкций в целом они не вернутся.
Сейчас наше правительство создает все условия, что когда санкции будут сняты, ни в каких иностранных платежных системах страна нуждаться не будет.
все условия
а эти "условия" сейчас с нами в одной комнате?
не мог бы. все операции по любым картам в РФ обслуживает НСПК, виза и мк не будут с ними работать в обозримом будущем
смотря что называть международными картами. Если речь о китайских, то много кто. А если Виза\Мастеркард, то никто, тк РФ забанена самими этими системами без всяких санкций.
Забанили как раз из-за санкций
Они просто сами ушли, еще до большинства санкций.
Но да, как ниже пишут — продолжить работать все равно бы не смогли.
Ну с Юнион пэем есть международные карты.
Если вопрос в этом)
жаль только, что bin дебетовый
Никакие. И не из-за санкций напрямую, а из-за российского законодательства. РФ обязывает банки использовать НСПК, а НСПК под санкциями. Если бы не это, то условный русский стандарт мог бы продолжать работу с visa/mastercard, насколько я понимаю.
а какие-то рос банки исключили из под санкций?
@Маша Цепелева Здесь не совсем верно подсчитана прибыль, так как тенге, при всем уважении, слабее рубля и поэтому цифра там должна быть около 3 млрд рублей, а не 71 😉
Блин, уже второй раз не делят, а умножают. Ошибка становится систематической)
остановим систему!
Чтобы сойти?)
падает
Автор статьи не верно посчитал курс тенге к рублю
Автор статьи всё поправил, спасибо
👍🏻
лучше бы продвигали мир и спфс среди "дружественных стран", а не наступали на одни и те же грабли
Какой профит продвигать платежную систему другой страны и какие грабли наступаются?
Точно, как это делают Китайцы
Профит Китайцев виден, т.к. Юнион Пэй их. Зачем Казахстану "Мир". У меня про это вопрос
BCS в Питере. Visa сделал себе.
Можете объяснить глупцу как эквивалентом 14,6 млрд тенге может быть 71 млрд рублей? За тенге по 5 рублей уже дают?))
С банкоматов этого банка нельзя снять наличные с карты Мир в Казахстане?
с несанкционных банков