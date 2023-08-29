Деньги
Маша Цепелева

Бывшая «дочка» «Сбера» в Казахстане Bereke возобновила выпуск карт Mastercard Статьи редакции

Банк исключили из санкционных списков в марте 2023 года.

  • Казахстанский Bereke снова начал выпускать карты Mastercard. Ими можно расплачиваться во всех странах работы платёжной системы и оплачивать заказы в зарубежных интернет-магазинах. Также доступны переводы в тенге, долларах, евро, рублях и юанях.
  • Работу с Mastercard восстановили за три месяца. По данным компании, это в два раза быстрее, «чем обычно бывало в мировой практике».
  • «Сбер» продал казахстанскую «дочку» холдингу «Байтерек» в сентябре 2022 года после попадания под санкции США и ЕС. Тогда банк начал работать под брендом Bereke. Его исключили из санкционных списков в марте 2023 года.
  • У Bereke есть 110 структурных подразделений в Казахстане. По собственным данным, за семь месяцев 2023 года прибыль компании составила 14,6 млрд тенге (около 3 млрд рублей по курсу на 29 августа).

#новость #berekebank #казахстан #сбер

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38 комментариев
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 Кирилл Кириллов

Давай карту, заебал

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Сергей Мазур

держи, заебал

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Денис К

Заебись, заебал

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Сергей Мазур

сотрудники дочки Сбера в КЗ: где карту заебал, туда и пиздуй)

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A V

Война войной а бизнес по расписанию

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Александр Ларин

При чем здесь война войной и банк из Казахстана?

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Baddy Boy

при том, что есть "компания 1" и она под санкциями. Но если эта же фирма откроет свой офис в другой стране и назовётся "Компания НЕ 1, не не не" и будет делать то же самое. То санкции не видят фирму 2. так как это другое юр лицо. Ну и что, что бабки все равно текут в 1 копилку

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Максим Ростокин

А какие российские банки, исключенные из санкций, могут возобновить выпуск международных карт?

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Кирилл Кириллов

Банк несбывшихся надежд

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Максим Ростокин

Газпромбанк, в теории, мог бы продолжить выпуск Мастеркард и Визы.

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Ilya

Так ведь дело не в самом наличии или отсутствии санкций, дело в решении этих платёжных систем прекратить бизнес в России. До снятия экономических санкций в целом они не вернутся.

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Максим Ростокин

Сейчас наше правительство создает все условия, что когда санкции будут сняты, ни в каких иностранных платежных системах страна нуждаться не будет.

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Alex Melnikoff

все условия

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Uw

а эти "условия" сейчас с нами в одной комнате?

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user0564335

не мог бы. все операции по любым картам в РФ обслуживает НСПК, виза и мк не будут с ними работать в обозримом будущем

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Leo Uvarov

смотря что называть международными картами. Если речь о китайских, то много кто. А если Виза\Мастеркард, то никто, тк РФ забанена самими этими системами без всяких санкций.

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Ale K

Забанили как раз из-за санкций

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ctqwa

Они просто сами ушли, еще до большинства санкций.
Но да, как ниже пишут — продолжить работать все равно бы не смогли.

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Александр Ларин

Ну с Юнион пэем есть международные карты.
Если вопрос в этом)

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Alex Melnikoff

жаль только, что bin дебетовый

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Бинарный Ёж

Никакие. И не из-за санкций напрямую, а из-за российского законодательства. РФ обязывает банки использовать НСПК, а НСПК под санкциями. Если бы не это, то условный русский стандарт мог бы продолжать работу с visa/mastercard, насколько я понимаю.

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Дмитрий Зима

а какие-то рос банки исключили из под санкций?

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Евгений В.
прибыль компании составила 14,6 млрд тенге (около 71 млрд рублей по курсу на 29 августа).

@Маша Цепелева Здесь не совсем верно подсчитана прибыль, так как тенге, при всем уважении, слабее рубля и поэтому цифра там должна быть около 3 млрд рублей, а не 71 😉

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Александр Ларин

Блин, уже второй раз не делят, а умножают. Ошибка становится систематической)

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Маша Цепелева
Автор

остановим систему!

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Максим Ростокин

Чтобы сойти?)

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Alex Melnikoff
слабее

падает

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Rauan Karibzhanov

Автор статьи не верно посчитал курс тенге к рублю

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Маша Цепелева
Автор

Автор статьи всё поправил, спасибо

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Вадим Д.

👍🏻

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Mike Amir

лучше бы продвигали мир и спфс среди "дружественных стран", а не наступали на одни и те же грабли

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Александр Ларин

Какой профит продвигать платежную систему другой страны и какие грабли наступаются?

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Максим Ростокин

Точно, как это делают Китайцы

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Александр Ларин

Профит Китайцев виден, т.к. Юнион Пэй их. Зачем Казахстану "Мир". У меня про это вопрос

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Артем Якимов

BCS в Питере. Visa сделал себе.

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TIM

Можете объяснить глупцу как эквивалентом 14,6 млрд тенге может быть 71 млрд рублей? За тенге по 5 рублей уже дают?))

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Виталий

С банкоматов этого банка нельзя снять наличные с карты Мир в Казахстане?

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Alex Melnikoff

с несанкционных банков

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