Деньги
Полина Лааксо

Чешский центр по борьбе с терроризмом начал расследование против Raiffeisen Bank International из-за работы в России Статьи редакции

Компания говорила, что свернёт бизнес в стране до конца 2023 года.

  • О том, что Национальный центр по борьбе с терроризмом Чехии расследует работу австрийского Raiffeisen Bank International (RBI), сообщила телекомпания «Чешское телевидение». В местной полиции подтвердили, что дело открыто, но детали не раскрыли.
  • С жалобой на RBI к регулятору обратилась Ассоциация по защите прав граждан и предпринимателей. По её мнению, продолжая работать в России, компания «помогает спонсировать терроризм». Она уплачивает налоги на прибыль в российскую казну, деньги из которой идут на боевые действия в Украине, поясняет один из авторов обращения Ладислав Пельцль.
  • В России «Райффайзенбанк» входит в список системно значимых. По итогам 2021 года, например, он занял десятое место по размеру активов.
  • Компания начала изучать возможную продажу российских активов ещё в мае 2022 года, однако ситуацию осложнило новое ограничение местных властей. Так, в октябре Владимир Путин запретил совершать сделки с акциями или долями в уставном капитале 45 банков без разрешения специальной правкомиссии. Среди них — «Райффайзенбанк».
  • В феврале 2023 года Reuters узнало, что Минфин США начал проверку RBI из-за работы в России. Позже оно сообщило, что Европейский центробанк призвал австрийскую компанию вывести бизнес из страны.
  • В июле источники Reuters говорили, что организация отложила планы по выходу с российского рынка: якобы власти Австрии опасались полного разрыва связей с Москвой и защищали RBI перед регуляторами ЕС и США. Уже в августе компания заявила, что свернёт работу до конца 2023 года.
Источник: «РИА Новости»

#новость #райффайзенбанк

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111 комментариев
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 Сергей Я

Комментировать - только портить. Мир в край епанулся, в частности отдельные страны Европы и особенно некоторые личности 💩🤡

Особо цинично и лицемерно это выглядит на фоне того, как тайно и не тайно Европа продолжает торговать с Россией по многим статьям.

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Дмитрий

Это другое

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1 комментарий
SegaBoy

ах да давай в этой ситуации говорить - а вы посмотрите на Европу и США какие они плохие)) Чисто наративы из рашатудей к нам подьехали на vc

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15 комментариев
Wittgenstein

Дайте деталей по тайной торговли Германии и Франции с Россией? Какой торговый баланс США, нет ли заградительных тарифов на продукцию и сырье из России?

Давайте, готовьтесь лучше, а то одни нарративы =)

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2 комментария
Уинстон Смит

Одна страна нападает на другую, чтобы захватить ее территории, мир пытается защититься от агрессора без военного вмешательства - санкциями. Санкции работают плохо - мир пытается исправить это. Мир не епнулся, епнулись другие.

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Уинстон Смит
Европа продолжает торговать с Россией по многим статьям.

Так и рашка продолжает торговать. Т.е. налоги россиян уходят в Европу, где покупают мины\гранаты, которы потом им же скидывают с дрона - как тебе такое?🤡

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Сергей НеЯ
в частности отдельные страны Европы и особенно некоторые личности 💩🤡

Такой критики в сторону России и Владимира Путина я давно в интернете не видел

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Сеошник Сеошников

Европа продолжает или Россия? И кто больше получает выгоды?

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1 комментарий
Asf
Мир в край епанулся, в частности отдельные страны Европы

В частности со смотрящим 1/8 части суши - ебнутым кгбшным клопом, и кучей кропопиецев.

Да EU торгует, но напрямую номенкрюлатура крайне огоаничена. А то, что вы видите у себя на полках магазинов - это просто контрабанда через Турцию, страны средней азии и ОАЭ.

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Robber

Ахахахх. А че не стали расследовать деятельность американских банков, когда они поддерживали террористов в Афганистане?)))) Клоунада мирового масштаба. Сделать одну страну империей зла и спихнуть все свои грехи на неё.

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Жони Деп

Как там говорят? Сосиска не нападает на собаку?

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1 комментарий
Kiss

Киньте пруф. В гугле чёт не вижу

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1 комментарий
Вадим Д.

По борьбе с терроризмом?! У нас, оказывается, не такие уж и 3,14зданутые чиновники. Клоуны.

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Сергей Я

🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡

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Дмитрий

Почему? Демократия же

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2 комментария
Leonid Bushuev

Где там свидетели швободных рыночков, и адептов "бизнес уходит из мордора потому что невыносимо тут находиться!!11".

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Kiss

Так РФ признали страной-террористом, не думаю, что «свидетели швободных рыночков» декларировали свободу видения бизнеса в стране с таким международным статусом

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1 комментарий
A V

Можно сразу идти в Кремль тогда уж

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Сергей Я

Лучше в Брюссель, главные террористы и их спонсоры там. Ну либо Вашингтон, но это морем надо.

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2 комментария
Ненавижу Лицемеров
С жалобой на RBI к регулятору обратилась Ассоциация по защите прав граждан и предпринимателей.

молодцы *ули. Путен ведь через райф свои деньги переводит, там и счет Министерства обороны открыт. Ага. Сборище идиотов.

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Kiss

А ты дальше читал?)

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Сергей Я

Банк, кстати, топовый. Надеюсь не прогнётся под европейских фашистов и не уйдет из РФ.

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Забанен на VC за правду

от фашистов к фашистам?

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10 комментариев
Kruason

Ахахах; это классный прием, называть фашистами других, когда сам им являешься, чтобы попытаться поменять ассоциацию. захарова так Зеленского бункерным называть пыталась.

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Сергей НеЯ
европейских фашистов

Прости, но ты перепутал стороны. Фашисты с другой стороны

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Человек с бульвара

Чехам стало обидно ))) вот и зачесались

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Echo

Конечно им обидно, пришлось закрыть завод Skoda в России навсегда. А могли бы поступить, как Райффайзен. Ещё были бы в плюсе некоторое время.

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2 комментария
Пётр Петров

А почему Райффайзенбанк в России не запретили? Недружественная страна НАТО ведь.

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Dee

Так никого не запрещали, все ушли добровольно

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13 комментариев
Wittgenstein

Петр, вы хоть и умеете писать, но иногда полезно читать. Райф - австрийский банк, Австрия - не член НАТО и вообще старается сохранять нейтралитет. Но для вас похоже все что западнее Звенигорода - НАТО =)))

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2 комментария
Egor Chusov

Нет, Австрия не является членом НАТО

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John Smith

Австрия не в НАТО.

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Sergeant Ding

Австрия входит в НАТО? Так-то к них официальный нейтралитет, они же за счет этого выторговали вывод советских войск в былые времена

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Сергей Я
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NeuroNoir

Сергей, не превращай vc в Пикабу

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sles

- А что, сорвали банк у вас или же вы на понте продули? — спокойно спросил Швейк (ц)

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Георгий Козырев

Ох уж эти чешки, че творят

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Maxim

Ебанько снова рвутся в комментах с нихуя. Наивным максималистам кажется, что можно в один момент изолировать страну уже встроенную в мировую экономику.

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Андрей Комягин

"Чешский центр по борьбе с терроризмом" звучит как анекдот) Сколько там борцунов - 1.5 землекопа?

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Sergeant Ding

И один из них - Петр Павел

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Anton Innokentievich

почему новость про каких-то детей, играющих во взрослые игры из какой-то колониальной страны, в топе?

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Manga TV

Ахахах у меня счёт там чёт я напрягся

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Даниил Васильев

У меня больше другая проблема: это мой единственный основной банк. И куда сваливать - я хз, так как тинек стал за год в разы хуже, альфа - нахуй сразу, как и сбер. И... Остается... Газпром?

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4 комментария
Павел Милюков

Самое безумие в том, что отток капиталов из РФ (в чём активно помогает российский Райф) идеально ложится в логику санкционного давления. А шизофренически-маниакальная идея США и ЕС закупорить РФ на вывод капиталов работает исключительно на саму РФ и её власти.

Но популизм и ханжество западных политиков требуют от них громких рещений о наказании "граждан страны-агрессора" и прекращении работы в ней. А газок, нефтюшку, уранчик, титанчик и алюминчик мы продолжим покупать, и через прокладки продолжим продавать русским мерсы и турбины. Главное позакрывать счета, отрубить Netflix и убрать русский язык из интерфейсов. Их борьба.

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Юрий Б.
А газок, нефтюшку, уранчик, титанчик и алюминчик мы продолжим покупать

Про газок интересно даже стало, особенно в динамике 2021-2023

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Ivan Mart

В Чехие есть один шизоидный граждананин по фамилии Гашек, который некогда был легендой хоккея. Сейчас подался в политику и даже о кресле президента мечтает. Всю свою политику строит на антироссийской риторике.
Когда его спросили о том, почему он деньги зарабатыванные в России (играл за Спартак) не отдаст Украине, то он начинает мямлеть что-то из разряда "я был глуп и не знал".
Вот я думаю корни от него растут

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Пэ Гусев

Был или остался?

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debil
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Дмитрий

Тем временем венгерский ОТП 🥰

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рэджон рондо

Вот это поворот. Страсти похлеще игры престолов. Уже даже не страшно, а скорее интересно что будет дальше

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Ушлый продаван

Хера вас прорвало ))))

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Sergeant Ding

Утомила эта восточноевропейская клоунада

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Sergeant Ding

Я думаю Чехии надо организовать расследование против Венгрии за закупку газа в России

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Иван Иванов
расследование против

Так пишут разве? Можно расследовать что-то, а не против кого-то.

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108 комментариев
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