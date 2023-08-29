Чешский центр по борьбе с терроризмом начал расследование против Raiffeisen Bank International из-за работы в России Статьи редакции
Компания говорила, что свернёт бизнес в стране до конца 2023 года.
- О том, что Национальный центр по борьбе с терроризмом Чехии расследует работу австрийского Raiffeisen Bank International (RBI), сообщила телекомпания «Чешское телевидение». В местной полиции подтвердили, что дело открыто, но детали не раскрыли.
- С жалобой на RBI к регулятору обратилась Ассоциация по защите прав граждан и предпринимателей. По её мнению, продолжая работать в России, компания «помогает спонсировать терроризм». Она уплачивает налоги на прибыль в российскую казну, деньги из которой идут на боевые действия в Украине, поясняет один из авторов обращения Ладислав Пельцль.
- В России «Райффайзенбанк» входит в список системно значимых. По итогам 2021 года, например, он занял десятое место по размеру активов.
- Компания начала изучать возможную продажу российских активов ещё в мае 2022 года, однако ситуацию осложнило новое ограничение местных властей. Так, в октябре Владимир Путин запретил совершать сделки с акциями или долями в уставном капитале 45 банков без разрешения специальной правкомиссии. Среди них — «Райффайзенбанк».
- В феврале 2023 года Reuters узнало, что Минфин США начал проверку RBI из-за работы в России. Позже оно сообщило, что Европейский центробанк призвал австрийскую компанию вывести бизнес из страны.
- В июле источники Reuters говорили, что организация отложила планы по выходу с российского рынка: якобы власти Австрии опасались полного разрыва связей с Москвой и защищали RBI перед регуляторами ЕС и США. Уже в августе компания заявила, что свернёт работу до конца 2023 года.
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Комментировать - только портить. Мир в край епанулся, в частности отдельные страны Европы и особенно некоторые личности 💩🤡
Особо цинично и лицемерно это выглядит на фоне того, как тайно и не тайно Европа продолжает торговать с Россией по многим статьям.
Это другое
ах да давай в этой ситуации говорить - а вы посмотрите на Европу и США какие они плохие)) Чисто наративы из рашатудей к нам подьехали на vc
Дайте деталей по тайной торговли Германии и Франции с Россией? Какой торговый баланс США, нет ли заградительных тарифов на продукцию и сырье из России?
Давайте, готовьтесь лучше, а то одни нарративы =)
Одна страна нападает на другую, чтобы захватить ее территории, мир пытается защититься от агрессора без военного вмешательства - санкциями. Санкции работают плохо - мир пытается исправить это. Мир не епнулся, епнулись другие.
Так и рашка продолжает торговать. Т.е. налоги россиян уходят в Европу, где покупают мины\гранаты, которы потом им же скидывают с дрона - как тебе такое?🤡
Такой критики в сторону России и Владимира Путина я давно в интернете не видел
Европа продолжает или Россия? И кто больше получает выгоды?
В частности со смотрящим 1/8 части суши - ебнутым кгбшным клопом, и кучей кропопиецев.
Да EU торгует, но напрямую номенкрюлатура крайне огоаничена. А то, что вы видите у себя на полках магазинов - это просто контрабанда через Турцию, страны средней азии и ОАЭ.
Ахахахх. А че не стали расследовать деятельность американских банков, когда они поддерживали террористов в Афганистане?)))) Клоунада мирового масштаба. Сделать одну страну империей зла и спихнуть все свои грехи на неё.
Как там говорят? Сосиска не нападает на собаку?
Киньте пруф. В гугле чёт не вижу
По борьбе с терроризмом?! У нас, оказывается, не такие уж и 3,14зданутые чиновники. Клоуны.
🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
Почему? Демократия же
Где там свидетели швободных рыночков, и адептов "бизнес уходит из мордора потому что невыносимо тут находиться!!11".
Так РФ признали страной-террористом, не думаю, что «свидетели швободных рыночков» декларировали свободу видения бизнеса в стране с таким международным статусом
Можно сразу идти в Кремль тогда уж
Лучше в Брюссель, главные террористы и их спонсоры там. Ну либо Вашингтон, но это морем надо.
молодцы *ули. Путен ведь через райф свои деньги переводит, там и счет Министерства обороны открыт. Ага. Сборище идиотов.
А ты дальше читал?)
Банк, кстати, топовый. Надеюсь не прогнётся под европейских фашистов и не уйдет из РФ.
от фашистов к фашистам?
Ахахах; это классный прием, называть фашистами других, когда сам им являешься, чтобы попытаться поменять ассоциацию. захарова так Зеленского бункерным называть пыталась.
Прости, но ты перепутал стороны. Фашисты с другой стороны
Чехам стало обидно ))) вот и зачесались
Конечно им обидно, пришлось закрыть завод Skoda в России навсегда. А могли бы поступить, как Райффайзен. Ещё были бы в плюсе некоторое время.
А почему Райффайзенбанк в России не запретили? Недружественная страна НАТО ведь.
Так никого не запрещали, все ушли добровольно
Петр, вы хоть и умеете писать, но иногда полезно читать. Райф - австрийский банк, Австрия - не член НАТО и вообще старается сохранять нейтралитет. Но для вас похоже все что западнее Звенигорода - НАТО =)))
Нет, Австрия не является членом НАТО
Австрия не в НАТО.
Австрия входит в НАТО? Так-то к них официальный нейтралитет, они же за счет этого выторговали вывод советских войск в былые времена
Сергей, не превращай vc в Пикабу
- А что, сорвали банк у вас или же вы на понте продули? — спокойно спросил Швейк (ц)
Ох уж эти чешки, че творят
Ебанько снова рвутся в комментах с нихуя. Наивным максималистам кажется, что можно в один момент изолировать страну уже встроенную в мировую экономику.
"Чешский центр по борьбе с терроризмом" звучит как анекдот) Сколько там борцунов - 1.5 землекопа?
И один из них - Петр Павел
почему новость про каких-то детей, играющих во взрослые игры из какой-то колониальной страны, в топе?
Ахахах у меня счёт там чёт я напрягся
У меня больше другая проблема: это мой единственный основной банк. И куда сваливать - я хз, так как тинек стал за год в разы хуже, альфа - нахуй сразу, как и сбер. И... Остается... Газпром?
Самое безумие в том, что отток капиталов из РФ (в чём активно помогает российский Райф) идеально ложится в логику санкционного давления. А шизофренически-маниакальная идея США и ЕС закупорить РФ на вывод капиталов работает исключительно на саму РФ и её власти.
Но популизм и ханжество западных политиков требуют от них громких рещений о наказании "граждан страны-агрессора" и прекращении работы в ней. А газок, нефтюшку, уранчик, титанчик и алюминчик мы продолжим покупать, и через прокладки продолжим продавать русским мерсы и турбины. Главное позакрывать счета, отрубить Netflix и убрать русский язык из интерфейсов. Их борьба.
Про газок интересно даже стало, особенно в динамике 2021-2023
В Чехие есть один шизоидный граждананин по фамилии Гашек, который некогда был легендой хоккея. Сейчас подался в политику и даже о кресле президента мечтает. Всю свою политику строит на антироссийской риторике.
Когда его спросили о том, почему он деньги зарабатыванные в России (играл за Спартак) не отдаст Украине, то он начинает мямлеть что-то из разряда "я был глуп и не знал".
Вот я думаю корни от него растут
Был или остался?
Тем временем венгерский ОТП 🥰
Вот это поворот. Страсти похлеще игры престолов. Уже даже не страшно, а скорее интересно что будет дальше
Хера вас прорвало ))))
Утомила эта восточноевропейская клоунада
Я думаю Чехии надо организовать расследование против Венгрии за закупку газа в России
Так пишут разве? Можно расследовать что-то, а не против кого-то.