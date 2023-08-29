Криптобиржа OKX запретила на p2p-платформе все сделки с рублём Статьи редакции
Пока сделки с другими валютами доступны.
- Ограничение действует с 29 августа 2023 года, сообщила площадка в Telegram-канале.
- Накануне на бирже стали недоступны сделки с карт российских подсанкционных банков — «Сбера», «Тинькофф» и «Альфа-банка». Но покупать криптовалюту за рубли можно было через СБП, карты «Почта-банка», «Райффайзенбанка», «Русского стандарта», «Юникредит Банка», сервисов Qiwi, «ЮMoney» и других.
- В октябре 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт OKX по требованию Генпрокуратуры за «распространение запрещённой в России информации». Какой именно, не уточнялось. В августе 2023-го ведомство восстановило доступ к сайту okx.com после «аудита документов и продуктов».
- 25 августа 2023 года Binance запретила россиянам операции через p2p-сервис с любыми валютами, кроме рубля.
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Молодняк не помнит, почему рубль называли деревянным, теперь вспомнят ).
Хочешь с ₽ — на Binance, с остальными — в OKX 🤷🏻♂️
так они же вроде раньше россиянам запретили все кроме рубля, а теперь рубль для всех
Банан тоже ввел ограничения, плохие времена настали для арбитражников
В натуре террористы!
Где же @debil когда он так нужен
Ищет подходящий мем =)
GIF объявил об уходе из России.
ого, и эти подстилками оказались
— Вы начали продавать наркотики детям, мы больше не хотим с вами работать.
— Подстилки...
Пошло дело.... Все биржи сейчас будут палки вставлять. Сигнал от дяди Сэма принят.
Изоляция 👍
Да уж, зарабатывать все сложнее. Надо было поступать в универ на миллиардера
Ребята, байбит только остался и всё?
еще huobi есть. 26го через тинь платил
Не сглазь!
Да мне самому нужно, есть ещё варианты запасные из бирж?
Есть KuCoin еще
слушай, а почему у тебя и ещё нескольких аккаунтов одинаковая аватарка?
Там тоже убрали Тиньков и Сбер из p2p (нет предложений). Но если выбрать Райф, то в целом, пока еще можно
Huobi тоже можно
Garantex. Там точно не запретят)
Видимо в результате останутся только китайские биржи, и то не факт — не очень похоже, что на OKX кто-то давил, скорее что пересрали, глядя на бинанс
ну биржа не в вакууме живет. Транзакции с фиатом ей обрабатывают банки в разных странах, и без них биржа не может работать
Ну тут речь про п2п, то есть прям напрямую-напрямую банков эта история не касается, но наверное да, можно предположить что банки выкатили претензии мол "не обрубите п2п — мы вас обрубим"
Кто научит торговать p2p?
Похоже всем им разослали письма счастья , о прекращение/сокращение своего бизнеса в рф , иначе в ближайших пакетах добавят показательно в список санкции. Таже новость ниже о райфайзене из той же оперы
А как теперь рубли перевести в другую валюту? Т.е как ввести USDT теперь на бинанс?
бестчендж
Через телеграм wallet. Там не лучший курс, но есть вероятность что многие туда переползут и курс со временем улучшится
Ввиду таких новостей — в Казахстане у кого-нибудь Huobi работает? Судя по всему биржа просто заблочена на уровне провайдеров, но никаких новостей или хотя бы упоминаний/жалоб на эту тему не могу найти