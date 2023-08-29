Деньги
Маша Цепелева

Криптобиржа OKX запретила на p2p-платформе все сделки с рублём Статьи редакции

Пока сделки с другими валютами доступны.

  • Ограничение действует с 29 августа 2023 года, сообщила площадка в Telegram-канале.
Скриншот из чата Telegram-канала «OKX Комьюнити»
  • Накануне на бирже стали недоступны сделки с карт российских подсанкционных банков — «Сбера», «Тинькофф» и «Альфа-банка». Но покупать криптовалюту за рубли можно было через СБП, карты «Почта-банка», «Райффайзенбанка», «Русского стандарта», «Юникредит Банка», сервисов Qiwi, «ЮMoney» и других.
  • В октябре 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт OKX по требованию Генпрокуратуры за «распространение запрещённой в России информации». Какой именно, не уточнялось. В августе 2023-го ведомство восстановило доступ к сайту okx.com после «аудита документов и продуктов».
  • 25 августа 2023 года Binance запретила россиянам операции через p2p-сервис с любыми валютами, кроме рубля.

#новость #okx

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32 комментария
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 Вася Пражкин

Молодняк не помнит, почему рубль называли деревянным, теперь вспомнят ).

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Вадим Д.

Хочешь с ₽ — на Binance, с остальными — в OKX 🤷🏻‍♂️

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Дмитрий Зима

так они же вроде раньше россиянам запретили все кроме рубля, а теперь рубль для всех

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Ale K

Банан тоже ввел ограничения, плохие времена настали для арбитражников

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Иван Серик

В натуре террористы!

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Юрий Б.

Где же @debil когда он так нужен

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Wittgenstein

Ищет подходящий мем =)

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Император Нолимоций

GIF объявил об уходе из России.

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Dani4 Seo

ого, и эти подстилками оказались

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Император Нолимоций

— Вы начали продавать наркотики детям, мы больше не хотим с вами работать.
— Подстилки...

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debil
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Kiss1nger

Пошло дело.... Все биржи сейчас будут палки вставлять. Сигнал от дяди Сэма принят.

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Артем Якимов

Изоляция 👍

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Энтони

Да уж, зарабатывать все сложнее. Надо было поступать в универ на миллиардера

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Framework Юзернеймович

Ребята, байбит только остался и всё?

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Tanur

еще huobi есть. 26го через тинь платил

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Roman

Не сглазь!

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Framework Юзернеймович

Да мне самому нужно, есть ещё варианты запасные из бирж?

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Евгений Данилов

Есть KuCoin еще

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Lupa Za

слушай, а почему у тебя и ещё нескольких аккаунтов одинаковая аватарка?

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Alexander Nosach

Там тоже убрали Тиньков и Сбер из p2p (нет предложений). Но если выбрать Райф, то в целом, пока еще можно

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Александр

Huobi тоже можно

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Влад Борщ

Garantex. Там точно не запретят)

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Qnoc

Видимо в результате останутся только китайские биржи, и то не факт — не очень похоже, что на OKX кто-то давил, скорее что пересрали, глядя на бинанс

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Дмитрий Зима

ну биржа не в вакууме живет. Транзакции с фиатом ей обрабатывают банки в разных странах, и без них биржа не может работать

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Qnoc

Ну тут речь про п2п, то есть прям напрямую-напрямую банков эта история не касается, но наверное да, можно предположить что банки выкатили претензии мол "не обрубите п2п — мы вас обрубим"

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Фулфилмент

Кто научит торговать p2p?

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Михаил

Похоже всем им разослали письма счастья , о прекращение/сокращение своего бизнеса в рф , иначе в ближайших пакетах добавят показательно в список санкции. Таже новость ниже о райфайзене из той же оперы

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Мейрамгуль К.

А как теперь рубли перевести в другую валюту? Т.е как ввести USDT теперь на бинанс?

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Dani4 Seo

бестчендж

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Bames Jond

Через телеграм wallet. Там не лучший курс, но есть вероятность что многие туда переползут и курс со временем улучшится

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Qnoc

Ввиду таких новостей — в Казахстане у кого-нибудь Huobi работает? Судя по всему биржа просто заблочена на уровне провайдеров, но никаких новостей или хотя бы упоминаний/жалоб на эту тему не могу найти

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