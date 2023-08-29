Деньги
Евгения Евсеева

TCS Group отчиталась о росте чистой прибыли за первую половину 2023 года в восемь раз — до 36,6 млрд рублей Статьи редакции

За второй квартал она выросла в 6,7 раз — до 20,4 млрд рублей.

  • Общая выручка TCS Group за второй квартал 2023 года выросла на 21%, до 112,3 млрд рублей (во втором квартале 2022-го — 93,2 млрд рублей). Чистая прибыль увеличилась в 6,7 раз — с 3 млрд рублей до 20,4 млрд рублей.
  • Чистая прибыль за первую половину 2023 года составила 36,6 млрд рублей. Это в 8,2 раза больше, чем за тот же период 2022 года: тогда чистая прибыль составила 4,5 млрд.
  • Общее количество клиентов за квартал выросло на 38% — до 35,3 млн на 30 июня 2023 года. Количество активных клиентов — 24,5 млн против 18,2 млн годом ранее.
  • Доля не связанных с кредитованием направлений (текущие счета Tinkoff Black, «Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Бизнес» и «Тинькофф Касса») составила 51% в выручке группы.
  • На конец второго квартала группа обслуживала текущие счета более 28,8 млн клиентов, общий остаток средств на них составлял 1,063 трлн рублей. Число клиентов в сфере малого и среднего бизнеса составило 1 млн, на их счетах хранятся 257 млрд рублей. У «Тинькофф Инвестиций» — более 4,8 млн клиентов.

#новость #тинькофф #tcs

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 Иван Вознюк

Норм, зп в поддержке Тинькова 45 тыщ при этом в Мск)

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Юрий Рянцев

По этому чистая прибыль такая )

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Таир Бакиев

Сейчас безработица на нуле, вакансий куча, а в рабстве в Тиньке никого не держат

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Иван Вознюк

Про рабство в поддержке тинька можете не рассказывать, я работал там)

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Таир Бакиев

Ну видишь "работал", значит вольную все же получил и паспорт вернули

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Иван Вознюк

Получается, так))

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Ale K

Ну никто же не заставляет туда идти?

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MK

Растут, круто. Может когда-нибудь сделают сбер.

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Тимофей Измайлов

Сбер уже давно сделали, ему больше 100 лет, разве нет?

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MK

По количеству активных клиентов еще далеко до сбера.

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Александр Ш

в Тиньке клиенты-физики сами к ним идут, а в Сбере - это крепостные)

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Таир Бакиев

Это невозможно в обозримой перспективе, только если управлять Сбером не посадят совсем уж бездаря

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user0564335

что там делать?) сбер в текущем положении оказался просто потому что госбанк и альтернатив не было, они просто на бабках выезжают (в прямом и в переносном).
каких-то смелых идей там никогда не было. ну, кроме той, что со сберкнижками при распаде совка. но это другой банк, со слов самого же сбера)

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MK

Все так, но желать то выебать сбер это не мешает.

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Kirill Sidorov

Сегодня Тинек мне сделал великодушное предложение - кредит на 2млн, под 24% и страховкой 120к в год ). Походу такое берет кто-то, раз прибыль растет.

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Попов Янис

Выгодно, надо брать! и не погасить😂 кстать, в ютубе полно демонов, которые за копейку готовы кучу говна за это дело съесть))

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user0564335

не удивительно, при том что условия и поддержка всё хуже, а закредитованность населения и проценты всё выше

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Вадим Д.

Сводят как-то концы с концами, видимо, бедолаги.

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Dmitry Voloshin

Всегда приятно читать, что у банка растёт выручка и прибыль. Ух, как же это круто, ребята!

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Следствие вели

Выходит потанин хорошо вложился, уже наверное отбил инвестиции

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