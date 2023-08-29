TCS Group отчиталась о росте чистой прибыли за первую половину 2023 года в восемь раз — до 36,6 млрд рублей Статьи редакции
За второй квартал она выросла в 6,7 раз — до 20,4 млрд рублей.
- Общая выручка TCS Group за второй квартал 2023 года выросла на 21%, до 112,3 млрд рублей (во втором квартале 2022-го — 93,2 млрд рублей). Чистая прибыль увеличилась в 6,7 раз — с 3 млрд рублей до 20,4 млрд рублей.
- Чистая прибыль за первую половину 2023 года составила 36,6 млрд рублей. Это в 8,2 раза больше, чем за тот же период 2022 года: тогда чистая прибыль составила 4,5 млрд.
- Общее количество клиентов за квартал выросло на 38% — до 35,3 млн на 30 июня 2023 года. Количество активных клиентов — 24,5 млн против 18,2 млн годом ранее.
- Доля не связанных с кредитованием направлений (текущие счета Tinkoff Black, «Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Бизнес» и «Тинькофф Касса») составила 51% в выручке группы.
- На конец второго квартала группа обслуживала текущие счета более 28,8 млн клиентов, общий остаток средств на них составлял 1,063 трлн рублей. Число клиентов в сфере малого и среднего бизнеса составило 1 млн, на их счетах хранятся 257 млрд рублей. У «Тинькофф Инвестиций» — более 4,8 млн клиентов.
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Норм, зп в поддержке Тинькова 45 тыщ при этом в Мск)
По этому чистая прибыль такая )
Сейчас безработица на нуле, вакансий куча, а в рабстве в Тиньке никого не держат
Про рабство в поддержке тинька можете не рассказывать, я работал там)
Ну видишь "работал", значит вольную все же получил и паспорт вернули
Получается, так))
Ну никто же не заставляет туда идти?
Растут, круто. Может когда-нибудь сделают сбер.
Сбер уже давно сделали, ему больше 100 лет, разве нет?
По количеству активных клиентов еще далеко до сбера.
в Тиньке клиенты-физики сами к ним идут, а в Сбере - это крепостные)
Это невозможно в обозримой перспективе, только если управлять Сбером не посадят совсем уж бездаря
что там делать?) сбер в текущем положении оказался просто потому что госбанк и альтернатив не было, они просто на бабках выезжают (в прямом и в переносном).
каких-то смелых идей там никогда не было. ну, кроме той, что со сберкнижками при распаде совка. но это другой банк, со слов самого же сбера)
Все так, но желать то выебать сбер это не мешает.
Сегодня Тинек мне сделал великодушное предложение - кредит на 2млн, под 24% и страховкой 120к в год ). Походу такое берет кто-то, раз прибыль растет.
Выгодно, надо брать! и не погасить😂 кстать, в ютубе полно демонов, которые за копейку готовы кучу говна за это дело съесть))
не удивительно, при том что условия и поддержка всё хуже, а закредитованность населения и проценты всё выше
Сводят как-то концы с концами, видимо, бедолаги.
Всегда приятно читать, что у банка растёт выручка и прибыль. Ух, как же это круто, ребята!
Выходит потанин хорошо вложился, уже наверное отбил инвестиции