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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 30 августа: доллар — 95,70 рубля (на 23 копейки больше, чем 29 августа), евро — 103,47 рубля (на 23 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 7:17 мск: доллар — 95,87 рубля, евро — 104 рубля.

Курсы на Forex на 7:36 мск: доллар — 95,95 рубля, евро — 104,13 рубля.

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Кто и как адаптируется

«Евразия Логистикс» построит в Приамурье логистический терминал для обработки и хранения контейнеров, генеральных грузов и техники мощностью свыше 150 тысяч тонн, чтобы обеспечить развитие грузооборота между КНР и Россией, пишет «Прайм». По данным новостного агентства, в проект вложат 33,5 млн рублей, заработать он должен в 2028 году.

Контекст

По итогам первого полугодия 2023 года импорт iPhone в Россию составил 1,1 млн устройств, сообщили аналитики GS Group со ссылкой на официальную таможенную статистику. Это на 15% больше год к году, но вдвое меньше показателей первого полугодия 2021 года. Доля продукции Apple в импорте в штучном выражении сократилась — до 9%. Для сравнения: доля Xiaomi составила почти 28%, Samsung и Realmi — примерно по 12%.

За этот же период сократились продажи Windows в России в штуках, узнал «Ъ» от аналитиков Softline: цифровых копий — на 78% год к году, коробочных версий — в десять раз. По словам Softline, складские остатки распродаются, а онлайн-продажи «постепенно отключаются». В ИТ-компании «Крок» также отмечают, что российские фирмы из-за угрозы санкций переходят на местные решения.

Экономико-политический кризис вынудил россиян изменить потребительские привычки, выяснили аналитики NielsenIQ. Теперь они покупают продукты либо в очень маленьких упаковках, либо в очень больших, хотя раньше отдавали предпочтение средним объёмам. Первые экономят на том, что не переплачивают за неиспользуемый объём, вторые — на выгоде, видной «при пересчёте стоимости на килограмм или литр».

Хакеры атаковали популярную у релокантов из России систему денежных переводов «Золотая корона», пишет «Ъ» со ссылкой на публикации в профильных чатах в Telegram и на форумах и данные рыночных экспертов. Инцидент привёл к временному сбою в работе сервиса. В самой компании на запрос газеты не ответили.

Директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов поговорил с «Ъ» о том, как компания работает в условиях санкций. Она потеряла часть контрактов с авторами детской литературы, но со многими крупными смогла их продлить. На печать за рубежом «временно поставили блок», так как себестоимость таких книг «малопредсказуема», а родители при этом присматриваются к более недорогим изданиям стоимостью 400-600 рублей, хотя раньше готовы были платить больше 1000 рублей. В первом квартале «Росмэн» пришлось точечно увеличить цены на 5-6% и к сентябрю 2023-го компания сделает это снова. Основная проблема, с которой могут столкнуться издатели в 2024 году, — это падение покупательной способности.

Книги из серии «Гарри Поттер» Джоан Роулинг вошли в пятёрку самых продаваемых книг Всероссийского книжного рейтинга (учитывает продажи «Читай-город – Буквоед», «Литрес» и Ozon), пишут «Ведомости». Комплект из всех томов серии в футляре стоимостью 5200-6300 рублей занял второе место — его общие продажи за первое полугодие 2023 года составили 38,5 млн рублей. Растущий спрос объясняют тем, что сотрудничество с Роулинг в России приостановлено, а переиздания больше не выходят.