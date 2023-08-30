{"id":14078,"url":"\/distributions\/14078\/click?bit=1&hash=91eb549507cdb693ac76954a68913f7f939906e342855783777908626f3f7be8","title":"\u0412\u043b\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0441 Figma \u0438\u043b\u0438 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0441\u0447\u0430\u0441\u0442\u043b\u0438\u0432\u044b\u043c \u0441 PowerPoint?","buttonText":"\u041f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0431\u043d\u0435\u0435","imageUuid":"abd9d6a4-faf2-5836-bfdb-5163ce167fa4"}
Деньги
Полина Лааксо

День 553: в Приамурье построят логистический терминал на 150 тысяч тонн, чтобы нарастить грузооборот с Китаем Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

67 показов
322 открытия
Источник: «РИА Новости»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 30 августа: доллар — 95,70 рубля (на 23 копейки больше, чем 29 августа), евро — 103,47 рубля (на 23 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 7:17 мск: доллар — 95,87 рубля, евро — 104 рубля.

Курсы на Forex на 7:36 мск: доллар — 95,95 рубля, евро — 104,13 рубля.

Кто и как адаптируется

«Евразия Логистикс» построит в Приамурье логистический терминал для обработки и хранения контейнеров, генеральных грузов и техники мощностью свыше 150 тысяч тонн, чтобы обеспечить развитие грузооборота между КНР и Россией, пишет «Прайм». По данным новостного агентства, в проект вложат 33,5 млн рублей, заработать он должен в 2028 году.

Контекст

По итогам первого полугодия 2023 года импорт iPhone в Россию составил 1,1 млн устройств, сообщили аналитики GS Group со ссылкой на официальную таможенную статистику. Это на 15% больше год к году, но вдвое меньше показателей первого полугодия 2021 года. Доля продукции Apple в импорте в штучном выражении сократилась — до 9%. Для сравнения: доля Xiaomi составила почти 28%, Samsung и Realmi — примерно по 12%.

За этот же период сократились продажи Windows в России в штуках, узнал «Ъ» от аналитиков Softline: цифровых копий — на 78% год к году, коробочных версий — в десять раз. По словам Softline, складские остатки распродаются, а онлайн-продажи «постепенно отключаются». В ИТ-компании «Крок» также отмечают, что российские фирмы из-за угрозы санкций переходят на местные решения.

Купить рекламу Отключить

Экономико-политический кризис вынудил россиян изменить потребительские привычки, выяснили аналитики NielsenIQ. Теперь они покупают продукты либо в очень маленьких упаковках, либо в очень больших, хотя раньше отдавали предпочтение средним объёмам. Первые экономят на том, что не переплачивают за неиспользуемый объём, вторые — на выгоде, видной «при пересчёте стоимости на килограмм или литр».

Хакеры атаковали популярную у релокантов из России систему денежных переводов «Золотая корона», пишет «Ъ» со ссылкой на публикации в профильных чатах в Telegram и на форумах и данные рыночных экспертов. Инцидент привёл к временному сбою в работе сервиса. В самой компании на запрос газеты не ответили.

Директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов поговорил с «Ъ» о том, как компания работает в условиях санкций. Она потеряла часть контрактов с авторами детской литературы, но со многими крупными смогла их продлить. На печать за рубежом «временно поставили блок», так как себестоимость таких книг «малопредсказуема», а родители при этом присматриваются к более недорогим изданиям стоимостью 400-600 рублей, хотя раньше готовы были платить больше 1000 рублей. В первом квартале «Росмэн» пришлось точечно увеличить цены на 5-6% и к сентябрю 2023-го компания сделает это снова. Основная проблема, с которой могут столкнуться издатели в 2024 году, — это падение покупательной способности.

Книги из серии «Гарри Поттер» Джоан Роулинг вошли в пятёрку самых продаваемых книг Всероссийского книжного рейтинга (учитывает продажи «Читай-город – Буквоед», «Литрес» и Ozon), пишут «Ведомости». Комплект из всех томов серии в футляре стоимостью 5200-6300 рублей занял второе место — его общие продажи за первое полугодие 2023 года составили 38,5 млн рублей. Растущий спрос объясняют тем, что сотрудничество с Роулинг в России приостановлено, а переиздания больше не выходят.

Новости предыдущего дня, 29 августа — здесь.

#новость

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
19 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Ещё 150 000 тонн для товаров с али! Нужно только немного подождать и любой товар с фонариком приедет ещё быстрее.

Ответить
Развернуть ветку
S1m0ne

А машины подешевеют?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Как можно?! Россияне не поймут такого. Да и цели нет делать что-то дешевле.

Ответить
Развернуть ветку
S1m0ne

В смысле не поймут?
Я жду.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Да ждать-то можно, пока отдельным постановлением не запретили такие ожидания как неблагонадёжные.

Ответить
Развернуть ветку
S1m0ne

Не смешно.
Надоело грязь месить, а такси всё дорожает и дорожает.
У моих тоже кобыла дохнет. Но ей уже и пора.

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta
Экономико-политический кризис вынудил россиян изменить потребительские привычки, выяснили аналитики NielsenIQ

Меня гораздо больше удивляет тот факт, что NielsenIQ до сих пор разрешают работать в России, собирать различную аналитику и статистику.

Ответить
Развернуть ветку
Запретили...

"В проект вложат 33,5 млн рублей, заработать он должен в 2028 году."
А не мало? Какая-то странная сумма...может ошибка? Наверное $ а не рублей?

Ответить
Развернуть ветку
Seppo Nopilainen

ну или императорским повелеванием 1 USD == 1 RUR станет. Или еще какая херня

Ответить
Развернуть ветку
Полина Лааксо
Автор

привет! прайм и интерфакс говорят, что мильёнов

https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/stroitelstvo-logisticheskogo-kompleksa-na-150-tys-tonn-v-god-nachnetsya-v-2024-godu-v-priamure

https://1prime.ru/transport/20230830/841604309.html

Ответить
Развернуть ветку
Павел Селидов

Хороший такой подарок можно организовать коллекция из всех томов за 5200-6300 рубасов, да ещё и в футляре

Ответить
Развернуть ветку
Запретили...

" пришлось точечно увеличить цены на 5-6% и к сентябрю 2023-го компания сделает это снова."
Всё растёт...

Основная проблема, с которой могут столкнуться издатели в 2024 году, — это падение покупательной способности.
Да как так то?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ух, продажи винды сократились, экая оказия.

российские фирмы переходят на местные решения

ZverDVD?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
родители присматриваются к более недорогим изданиям стоимостью 400-600 ₽, хотя раньше готовы были платить больше 1000 ₽

₽ скукожился изрядно, да россиянам есть куда эти кукожики ещё потратить.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Гарри Поттер нарасхват, как БСЭ в своё время. Скоро объявят дефицитным коллекционным товаром и будут водить экскурсии.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Косатиков

В ИТ-компании «Крок» также отмечают, что российские фирмы из-за угрозы санкций переходят на местные решения.
На какие например?

Ответить
Развернуть ветку
Александр Б.

от жиры отказываются

Ответить
Развернуть ветку
Запретили...

"Книги из серии «Гарри Поттер» Джоан Роулинг вошли в пятёрку самых продаваемых книг Всероссийского книжного рейтинга"
Да? А что наши попализы вообще никому получается не интересны?

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Sniper

Попализы в принципе не интересны, ни наши, ни чужие. Ни в качестве авторов книг, ни в каком-то ином.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
16 комментариев
Раскрывать всегда
null