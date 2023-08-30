День 553: в Приамурье построят логистический терминал на 150 тысяч тонн, чтобы нарастить грузооборот с Китаем Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 30 августа: доллар — 95,70 рубля (на 23 копейки больше, чем 29 августа), евро — 103,47 рубля (на 23 копейки больше).
Кто и как адаптируется
«Евразия Логистикс» построит в Приамурье логистический терминал для обработки и хранения контейнеров, генеральных грузов и техники мощностью свыше 150 тысяч тонн, чтобы обеспечить развитие грузооборота между КНР и Россией, пишет «Прайм». По данным новостного агентства, в проект вложат 33,5 млн рублей, заработать он должен в 2028 году.
Контекст
По итогам первого полугодия 2023 года импорт iPhone в Россию составил 1,1 млн устройств, сообщили аналитики GS Group со ссылкой на официальную таможенную статистику. Это на 15% больше год к году, но вдвое меньше показателей первого полугодия 2021 года. Доля продукции Apple в импорте в штучном выражении сократилась — до 9%. Для сравнения: доля Xiaomi составила почти 28%, Samsung и Realmi — примерно по 12%.
За этот же период сократились продажи Windows в России в штуках, узнал «Ъ» от аналитиков Softline: цифровых копий — на 78% год к году, коробочных версий — в десять раз. По словам Softline, складские остатки распродаются, а онлайн-продажи «постепенно отключаются». В ИТ-компании «Крок» также отмечают, что российские фирмы из-за угрозы санкций переходят на местные решения.
Экономико-политический кризис вынудил россиян изменить потребительские привычки, выяснили аналитики NielsenIQ. Теперь они покупают продукты либо в очень маленьких упаковках, либо в очень больших, хотя раньше отдавали предпочтение средним объёмам. Первые экономят на том, что не переплачивают за неиспользуемый объём, вторые — на выгоде, видной «при пересчёте стоимости на килограмм или литр».
Хакеры атаковали популярную у релокантов из России систему денежных переводов «Золотая корона», пишет «Ъ» со ссылкой на публикации в профильных чатах в Telegram и на форумах и данные рыночных экспертов. Инцидент привёл к временному сбою в работе сервиса. В самой компании на запрос газеты не ответили.
Директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов поговорил с «Ъ» о том, как компания работает в условиях санкций. Она потеряла часть контрактов с авторами детской литературы, но со многими крупными смогла их продлить. На печать за рубежом «временно поставили блок», так как себестоимость таких книг «малопредсказуема», а родители при этом присматриваются к более недорогим изданиям стоимостью 400-600 рублей, хотя раньше готовы были платить больше 1000 рублей. В первом квартале «Росмэн» пришлось точечно увеличить цены на 5-6% и к сентябрю 2023-го компания сделает это снова. Основная проблема, с которой могут столкнуться издатели в 2024 году, — это падение покупательной способности.
Книги из серии «Гарри Поттер» Джоан Роулинг вошли в пятёрку самых продаваемых книг Всероссийского книжного рейтинга (учитывает продажи «Читай-город – Буквоед», «Литрес» и Ozon), пишут «Ведомости». Комплект из всех томов серии в футляре стоимостью 5200-6300 рублей занял второе место — его общие продажи за первое полугодие 2023 года составили 38,5 млн рублей. Растущий спрос объясняют тем, что сотрудничество с Роулинг в России приостановлено, а переиздания больше не выходят.
Новости предыдущего дня, 29 августа — здесь.
Ещё 150 000 тонн для товаров с али! Нужно только немного подождать и любой товар с фонариком приедет ещё быстрее.
А машины подешевеют?
Как можно?! Россияне не поймут такого. Да и цели нет делать что-то дешевле.
В смысле не поймут?
Я жду.
Да ждать-то можно, пока отдельным постановлением не запретили такие ожидания как неблагонадёжные.
Не смешно.
Надоело грязь месить, а такси всё дорожает и дорожает.
У моих тоже кобыла дохнет. Но ей уже и пора.
Меня гораздо больше удивляет тот факт, что NielsenIQ до сих пор разрешают работать в России, собирать различную аналитику и статистику.
"В проект вложат 33,5 млн рублей, заработать он должен в 2028 году."
А не мало? Какая-то странная сумма...может ошибка? Наверное $ а не рублей?
ну или императорским повелеванием 1 USD == 1 RUR станет. Или еще какая херня
привет! прайм и интерфакс говорят, что мильёнов
https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/stroitelstvo-logisticheskogo-kompleksa-na-150-tys-tonn-v-god-nachnetsya-v-2024-godu-v-priamure
https://1prime.ru/transport/20230830/841604309.html
Хороший такой подарок можно организовать коллекция из всех томов за 5200-6300 рубасов, да ещё и в футляре
" пришлось точечно увеличить цены на 5-6% и к сентябрю 2023-го компания сделает это снова."
Всё растёт...
Основная проблема, с которой могут столкнуться издатели в 2024 году, — это падение покупательной способности.
Да как так то?
Ух, продажи винды сократились, экая оказия.российские фирмы переходят на местные решения
ZverDVD?
₽ скукожился изрядно, да россиянам есть куда эти кукожики ещё потратить.
Гарри Поттер нарасхват, как БСЭ в своё время. Скоро объявят дефицитным коллекционным товаром и будут водить экскурсии.
В ИТ-компании «Крок» также отмечают, что российские фирмы из-за угрозы санкций переходят на местные решения.
На какие например?
от жиры отказываются
"Книги из серии «Гарри Поттер» Джоан Роулинг вошли в пятёрку самых продаваемых книг Всероссийского книжного рейтинга"
Да? А что наши попализы вообще никому получается не интересны?
Попализы в принципе не интересны, ни наши, ни чужие. Ни в качестве авторов книг, ни в каком-то ином.