Платёжная система «Мир» расширит возможность отложенной оплаты на маркетплейсы, такси и каршеринги Статьи редакции
Сейчас она действует только в общественном транспорте.
- С весны 2024 года банки смогут проводить больше отложенных операции по картам «Мир», реквизиты которых сохранены у продавцов, пишет РБК со ссылкой на документ для банков и представителя НСПК (оператор системы). Например, при оплате покупок в пунктах выдачи заказов, услуг такси, каршеринга или проката самокатов.
- Окончательный список товаров и услуг подготовят к запуску. Для некоторых категорий использовать отложенное списание будет нельзя, даже если держатель карты сохранил её реквизиты.
- Отложенная оплата позволит улучшить скорость и качество обслуживания в тех случаях, когда выполнить операцию нельзя из-за отсутствия связи или процесс занимает много времени, пояснил представитель НСПК. Но принуждать компании к этому не будут.
- Похожие возможности предлагали платёжные системы Visa и Mastercard, напоминает руководитель лаборатории блокчейн и финтех при «Сколково» Егор Кривошея. Обычно при оплате такси их картами сначала списывался рубль, а спустя время — вся сумма.
- Отложенная оплата потенциально несёт риски: клиент может столкнуться с незаконным списанием денег, а банк или продавец — с отсутствием денег на карте покупателя к моменту платежа, полагает представитель «Почта Банка». Однако в случае неудачного списания продавец может перестать обслуживать клиента — для дальнейшего использования популярных сервисов покупатели предпочтут заплатить, считает Кривошея.
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Это вообще мозгов не хватает , сначала списывается 1 рубль , а через несколько дней Вся сумма ! Дебетовая Карта в минусе , хотя минуса на нее не бывает , у человека была одна сумма , потом пришел в магазин и уже забыл , что списать должны деньги - фига а на оплату какого нибудь товара - денег не хватает , так как оказывается метрополитен или монстрансавто списывают деньги не сразу , что является полным бредом и позорным абсурдом для компаний !
Тогда пусть вводят услугу для проверенных клиентов, способных держать на дебетовке хотя бы тысячу, чтобы никто не застрял в метро.
Что за отложенное списание?
Это списание по заранее данному акцепту (раньше называлось безакцептное списание)?
Нет, это когда ты оплачиваешь через банк-1, а платеж должен прийти на банк-2, но из-за каких либо причин (плохая связь, тех.неполадки, международные банки и т.д.) связь моментально пройти не может, тогда МИР как платежный оператор, пропускает платеж, но спишет деньги с опозданием. Получается он как бы он кредитует тебя на время транзакции. Из за этого может быть такое, что ты оплатил покупку, деньги сразу не списали, и ты их сразу перевел на другой счет или снял. И когда отложенный платеж должен прийти в исполнение - денег нет. Получается отрицательный овердрафт. Многие так на этой теме живут, не работают. И был еще скандал в 2012 вроде году, когда отрицательный овердрафт появлялся на банк.картах у школьников. Им дебетовую карту можно, а кредитку еще нет, а тут курьез - они в минусе и должны деньги банку..
Понятно, спасибо. Получается, что МИР и холд на сумму не ставит?
Это как на транспортных картах - свой офлайновый кошелечек, который периодически синхронизируется с онлайн-базой.
Да кто обращает внимание на такую чепуху?в случае неудачного списания продавец может перестать обслуживать клиента
Ну да, подумаешь.