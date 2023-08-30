Правительство поддержало идею о самозапрете на выдачу кредитов — «Ведомости» Статьи редакции
Если поправки примут, россияне смогут запрещать всем финансовым организациям оформлять на них займы.
- Кабмин поддержал инициативу на заседании по законопроектной деятельности, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ и двоих собеседников, знакомых с ходом обсуждения. Цель законопроекта — сократить количество случаев, когда мошенники берут займы на других людей.
- Согласно текущей версии поправок, физлицо сможет подать заявление через Госуслуги сразу во все бюро кредитных историй и затем у них же запросить данные о том, внесли ли ограничение. К заявлению предлагают прикреплять СНИЛС.
- По данным «Ведомостей», снять запрет можно будет через определённое время — например, через день: якобы это «позволит исключить риск мошенничества с одномоментным снятием запрета и заключением кредитного договора». (Возможно, речь идёт о том, чтобы разрешить оформлять кредит через день после снятия запрета, а не снимать запрет через день после его установки — vc.ru.)
- Законопроект также предусматривает, что банки и микрофинансовые организации будут обязаны запрашивать информацию о наличии такого ограничения у бюро кредитных историй. Если они выдадут заём мошеннику несмотря на запрет, потребовать от человека выплат они не смогут, пояснил представитель ЦБ.
- По данным регулятора, число полученных им жалоб на незаконно взятые кредиты выросло за первое полугодие 2023-го более чем в полтора раза. Председатель комитета по финансовыми рынкам и банкам Анатолий Аксаков также рассказал, что в 2022 году со счетов у россиян украли около 15 млрд рублей — через операции и кредиты, выполненные и полученные без согласия физлиц.
- ЦБ предложил вести такой механизм ещё в июне 2022 года — в том числе потому, что так можно защитить уязвимые группы населения, например, пожилых. Тогда же он разрешил клиентам банков самостоятельно ограничивать онлайн-переводы и устанавливать запрет на выдачу займов, но только в том банке, в котором он уже обслуживается. Новые же поправки позволят ограничить оформление кредитов абсолютно во всех финансовых организациях с помощью единого заявления.
- Банки поддерживают идею, но боятся, что её воплощение потребует «серьёзных финансовых затрат». На конец августа 2023 года банки в большинстве случаев не располагают данными о СНИЛСах клиентов — это значит, что их придётся собирать и верифицировать. Зачем их «собирать», если клиент будет сам указывать номер документа в заявлении, — не уточняется.
- Некоторые участники рынка также ожидают, что мошенники попытаются найти лазейку, поэтому предлагают разрешить снимать запреты только при личном присутствии физлица. Подобная схема действует на рынке недвижимости, где гражданин может позволить заключать сделки с ним только при личном визите в организацию.
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Хоть что-то хорошее
Я сначала подумал, что речь идет о чем-то вроде "закодироваться" от кредитов.
А так да, теперь мошенникам придется постараться. Правда их ЦА даже зайти на госулуги иногда не в состоянии
Отличный закон! Но ору как долго они это принимают 😂 некоторые законы по пять штук за ночь и потом сразу в трех чтениях ✔️ , а тут обсуждения уже год идут.
Так то да кого надо законы. Понимать надо! А это для электората. Всего-то выборы на носу.
Ещё годами обсуждать будут...
Отличная идея! Главное чтобы по умолчанию у всех граждан стоял запрет на кредиты. Если пользователю нужен кредит, то только в этом случае он включает эту возможность.
А то новость на vc есть, а до бабушки как она дойдет?
С повестками каталог новостей надо носить
почти вся страна в долгах погрязла. для кого это ?
Лучше бы амнистию провели - хотя куда лучше африканским странам прощать долги..
У меня в клиентах компании по банкротству ФЛ - вы даже не представляете сколько человек думают банкротиться.
За чей счет банкет предлагаете провести?
За счет государства (т.е. налогоплательщиков) или банков (т.е. добросовестных клиентов, которые получат более высокую ставку в дальнейшем)?
За чей счет банкет?
Думают много, а делают - 1% от думающих. Вот все желающие обанкротились бы и тогда бы власть завыла)
Дак я бы наоборот таким любителям кредитов и микрозаймов ещё сверху накидывал и на принудительные работы отправлял.
В США вон тоже рекордная закредитованности и рекордные ставки по кредиткам, как там порекомендуете проблему решать?
В каком-то смысле и до какой-то степени это же норма для экономики.
Комментарий удален модератором
Не понел. Зачем запрещать себе кредиты? Вон пишут что можно на банкротство подавать в случае чего.. нипанятна
Есть хитрожопые лица, которые берут кредит на тебя. А так - ты себе кредит запретил брать. И всё, облом. Когда надо - снял запрет, взял кредит и снова запретил себе брать кредиты.
В Казахстане это с прошлого года работает. Видимо ваши на нас посмотрели и тоже решили перенять новшество.
Потому, что МФО выдает кредиты онлайн без договора. Достаточно взять чужие данные, внести их в заявку и получить кредит на другого человека.
чтобы на тебя кредит не повесили, очевидно же
Госуслуги взламываются практически с первого дня, на людей оформляют микрозаймы и человек не замечает их какое-то время, а когда обнаруживает, то там набегает приличная сумма задолженности.
Во времена Covid подобные случаи многократно увеличились.
https://youtu.be/tXzn4bGYESE
А каких финансовых затрат боятся банки?!имелось ввиду скорее - боятся упущенной выгоды
Не будет никакой упущенной выгоды
А запретить мошенникам оформлять займы и красть чужие личные данные им в голову не приходило? 🤔
Для этого просто нужно освобождать людей от выплат по суммам навязанным мошенниками в долг, если нет видео подтверждающего физическое обращение в их офис (! в трезвом уме и добром здравии!, ведь были случаи, когда мошенники приглашали своих жертв под формальным предлогом и «опаивали» чаем после чего продавали чемоданы ненужной косметики в кредит или разводили как-то ещё).
Так же клиентов должны проверять на предмет психиатрического здоровья и морального давления со стороны третьих лиц. Все кредиты, которые дают людям без проверки их психического и физического состояния, а так же их самостоятельного физического обращения в микроорганизацию должны быть признаны недействительными. Все. Вопрос решен.
О - ответственность. Пусть мошенники сами её несут, а не граждане «сверхдержавы» носятся по сусличьим норам госучреждений, чтобы САИМ СЕБЕ! 😆 запретить брать кредиты. Что это за сумасшедший дом?
🎁 Так же следует объявить все деньги пришедшие на счет граждан без их физического обращения добровольным подарком или благотворительным взносом. Пусть МФО думаю зачем они это все делают. Это им должно быть страшно и стыдно публично и@пать сверхдержавных граждан.
💡 Писала статью о том, кто все это предположительно «крышует». Вероятно те же, кто крышует колл-центры. Они уже давно народ воспринимают, как глисты своего носителя.
🤡
ну наконец то прозрели...Странно, что дистанционно выдавать кредиты, без личного посещения банка - вообще разрешено.
Про удобство молчу. А как быть жителям малых городов, в которых кроме Сбера и местного банка ничего нет?
Полина , привет !
По ссылке на банки ру из вашей публикации - новость от
Дата публикации: 18.04.2022 17:22
Подробнее на сайте Banki.ru https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10964841
привет! простите, не поняла претензию. если что, это источник фотографии, которую мы вывели в ленту, не новости. источник последней указан в первом же абзаце
Ну ладно...
Банки поддерживают идею, но боятся, что её воплощение потребует «серьёзных финансовых затрат». На конец августа 2023 года банки в большинстве случаев не располагают данными о СНИЛСах клиентов — это значит, что их придётся собирать и верифицировать. Зачем их «собирать», если клиент будет сам указывать номер документа в заявлении, — не уточняется.
- написана чушь. Это физик указывает СНИЛС для подачи заявления. По сути, даже не указывает, тк он у него к аккаунт Госуслуг привязан.
А банк просто делает запрос кредитной истории, и по тем клиентам, у кого запрет на кредиты и займы, получает статус "стоит запрет" и дату установки запрета, наверное, чтобы исключить случаи, когда подают заявку и потом ставят запрет.
Ба, ужель для народа постарались? Или это для «выборов» и есть подвох?
Конечно, такая жирная курица планирует уйти. Ну да ничего, банкиры сумеют выдоить население новыми способами.
Например идея, посмотрел сториз- взял кредит 💡
Никогда в жизни не брал кредиты (кроме ипотеки), рассрочки и даже кредитной карты не было. Держу в курсе.
куча народу есть которые по другому делают - берут кредиты и никогда в жизни их потом не возвращают, у каждого свои развлечения)
Ложка меда в бочке дёгтя
Если не изменяет память, то весной этого года должны были предоставить возможность для самозапрета на госуслугах, но таки не сделали
Зато электронные повестки
Вы таки не путайте свою личную шерсть с государственной :)
Нельзя сразу запретить выдавать кредит мошеннику и требовать деньги с человека, без странного самозапрета?
А ещё удобно - во все микрофинансовые организации рассылаем "ФИО дата рождения номер паспорта место жительства, запрещает вам оформлять на него кредит с сегодняшнего дня".
Похоже на борьбу со следствием, а не причиной.
Люди ведутся на простые кредиты не только от глупости, но и от безнадеги