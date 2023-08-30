Деньги
Маша Цепелева

The Information: выручка OpenAI выросла до $80 млн в месяц — это почти в три раза больше, чем за весь 2022 год Статьи редакции

Если доходы будут расти такими темпами, годовая выручка компании превысит $1 млрд.

  • О средней выручке компании в месяц рассказали источники The Information и Bloomberg. В 2022 году выручка OpenAI составила $28 млн, убыток — $540 млн, писало первое издание в мае 2023-го. Официально компания не раскрывала финансовые показатели.
  • Ожидаемая выручка по итогам 2023 года — больше $1 млрд, в мае этот показатель оценивали в $200 млн, рассказали источники издания.
  • В январе 2023 года источники Bloomberg и Semafor сообщили, что Microsoft планирует вложить в OpenAI $10 млрд в течение нескольких лет. Через несколько дней компания подтвердила «многомиллиардные» инвестиции.
  • В феврале OpenAI запустила подписку на ChatGPT с более быстрыми ответами и ранним показом новых функций — за $20 в месяц. Также компания предлагает платный доступ к API, цены зависят от количества токенов в модели.
  • В апреле OpenAI привлекла $300 млн при оценке $27–29 млрд, рассказали источники TechCrunch. Внешним инвесторам принадлежит более 30% OpenAI.

#новость #openai

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8 комментариев
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 Вадим Д.

Растут ребята. Пусть не останавливаются. Пора создать ИИ, чтобы тот навел порядок на этой планете.
Железной нейрорукой! 🤖

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Score of Doom

Сразу видно соломку стелишь чтобы железные потом тебя пожалели

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Вадим Д.

Я ими командую. Кожаных готовлю потихоньку, нейропиарщик нового миропорядка на плановом обновлении кваркового мозга, отдуваюсь за него.

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Александр Пустовалов

ChatGPT решает)

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SorryImSoRetarded

Вполне ожидаемо

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Денис KZ

Gpt от них тема! Остальное не очень

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drapeg

И вот снова – новый рынок, новый лидер, и всё в США.

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Deepfakes covery

просто у них климат другой

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