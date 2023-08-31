Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 31 августа: доллар — 95,92 рубля (на 22 копейки больше, чем 30 августа), евро — 104,44 рубля (на 97 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:31 мск: доллар — 96,60 рубля, евро — 105,58 рубля.

Курсы на Forex на 7:47 мск: доллар — 96,47 рубля, евро — 105,42 рубля.

ЦБ изучает механизмы разблокировки специальных счетов депозитариев из «дружественных» стран, рассказали РБК три источника на финансовом рынке. Это один из шагов, которые помогут регулятору привлечь на российский рынок инвесторов-нерезидентов.

Кто и как адаптируется

Страховая «Ингосстрах» открыла представительство в Турции вдобавок к офисам в Китае, Индии, Азербайджане и Казахстане, пишет «Ъ» со ссылкой на отчётность компании. По словам отраслевых экспертов, так «Ингосстрах» рассчитывает наладить долгосрочные контакты за рубежом, чтобы развивать международное перестрахование.

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Египетское правительство собирается «в ближайшие месяцы» организовать ИТ-конференцию, на которую позовёт представителей российских компаний, рассказал РБК заместитель министра связи и информационных технологий Халед Эль-Аттар. По его словам, это позволит Египту улучшить деловые отношения с игроками из России, где есть технологии, «отвечающие интересам страны».

Бразилия и Россия прорабатывают договор о совместном кинопроизводстве, рассказал посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес. По его словам, так «народы двух стран смогут больше узнать друг о друге».

Бывший поставщик телефонов Inoi — дистрибьютор VVP Group — изучает возможность выйти на рынки Индии и ОАЭ, пишет «Ъ» со ссылкой на вакансии в этих странах. Сама компания на запрос газеты не ответила.

Рынком ОАЭ также заинтересовалась медицинская клиника «Чайка»: на её сайте появилось упоминание о центре в Дубае под названием Kandinsky Clinic. В компании подтвердили, что клиника на 1200 м² откроется в сентябре 2023 года и будет ориентирована на сегмент «бизнес плюс». В октябре «Чайка», помимо этого, запустится ещё и в Ереване.

Принадлежащая Борису Ротенбергу ESports запланировала в течение трёх лет «начать разрабатывать» футбольный и хоккейный симуляторы на основе российского движка. Эти игры смогут стать заменой зарубежных NHL и FIFA. Инвестиции в разработку могут составить около 300 млн рублей.

«Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и iFly «предварительно» согласовали с Минтрансом выделение денег из Фонда национального благосостояния, чтобы выкупить у зарубежных лизингодателей 40 самолётов.

Какие есть проблемы и трудности

На бывшем заводе Volkswagen в Калуге продлили режим простоя — до 30 ноября 2023 года. Чтобы «сохранить персонал и производственные навыки сотрудников», сегодня, 31 августа, на площадке проведут ярмарку вакансий — на ней будут присутствовать представители «Авилона», предприятий ГАЗ, Haval и других, а также калужских заводов, которые могут временно трудоустроить сотрудников.

В московских аэропортах задержки и отмены рейсов: по данным «Яндекс Расписания» на 8:31 мск, во Внукове задержано 34 рейса, а отменено — три, в аэропорту Домодедово два рейса отменили, ещё 64 переносят, в Шереметьеве наблюдаются задержки по семи рейсам. Среди вероятных причин — атаки беспилотников.

Задолженность логистического сервиса PickPoint, в отношении которого запустили процедуру банкротства, превысила 2,6 млрд рублей, сообщили близкие к разбирательству источники. По словам юристов, кредиторы могут «попытаться» привлечь к взысканию акционеров, но шансы на успех будут зависеть от того, в какой стране зарегистрированы структуры этих акционеров и какие там законы.

Контекст

Правительство обсудит возможность выделить дополнительные субсидии 11 аэропортам юга и центральной части России, которые с 24 февраля 2022 года закрыты «из соображений безопасности». Как напоминает «Интерфакс», на их поддержку в том году направили 7,6 млрд рублей, а в мае 2023 года выделили ещё 2,5 млрд рублей/

С мая 2021 года по август 2023-го почти 30 тысяч российских туристов посетили венесуэльский остров Маргарита, сообщила заместитель министра международного туризма Летисия Гомес. Этому способствовало налаживание прямых рейсов между странами.

США хотят ввести очередные санкции против России, а также КНДР, так как те «наращивают военно-техническое сотрудничество», заявили в Совбезе США. Каких отраслей могут коснуться ограничения — не уточняют.