День 554: на бывшем заводе Volkswagen в Калуге продлили режим простоя Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 31 августа: доллар — 95,92 рубля (на 22 копейки больше, чем 30 августа), евро — 104,44 рубля (на 97 копеек больше).
ЦБ изучает механизмы разблокировки специальных счетов депозитариев из «дружественных» стран, рассказали РБК три источника на финансовом рынке. Это один из шагов, которые помогут регулятору привлечь на российский рынок инвесторов-нерезидентов.
Кто и как адаптируется
Страховая «Ингосстрах» открыла представительство в Турции вдобавок к офисам в Китае, Индии, Азербайджане и Казахстане, пишет «Ъ» со ссылкой на отчётность компании. По словам отраслевых экспертов, так «Ингосстрах» рассчитывает наладить долгосрочные контакты за рубежом, чтобы развивать международное перестрахование.
Египетское правительство собирается «в ближайшие месяцы» организовать ИТ-конференцию, на которую позовёт представителей российских компаний, рассказал РБК заместитель министра связи и информационных технологий Халед Эль-Аттар. По его словам, это позволит Египту улучшить деловые отношения с игроками из России, где есть технологии, «отвечающие интересам страны».
Бразилия и Россия прорабатывают договор о совместном кинопроизводстве, рассказал посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес. По его словам, так «народы двух стран смогут больше узнать друг о друге».
Бывший поставщик телефонов Inoi — дистрибьютор VVP Group — изучает возможность выйти на рынки Индии и ОАЭ, пишет «Ъ» со ссылкой на вакансии в этих странах. Сама компания на запрос газеты не ответила.
Рынком ОАЭ также заинтересовалась медицинская клиника «Чайка»: на её сайте появилось упоминание о центре в Дубае под названием Kandinsky Clinic. В компании подтвердили, что клиника на 1200 м² откроется в сентябре 2023 года и будет ориентирована на сегмент «бизнес плюс». В октябре «Чайка», помимо этого, запустится ещё и в Ереване.
Принадлежащая Борису Ротенбергу ESports запланировала в течение трёх лет «начать разрабатывать» футбольный и хоккейный симуляторы на основе российского движка. Эти игры смогут стать заменой зарубежных NHL и FIFA. Инвестиции в разработку могут составить около 300 млн рублей.
«Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и iFly «предварительно» согласовали с Минтрансом выделение денег из Фонда национального благосостояния, чтобы выкупить у зарубежных лизингодателей 40 самолётов.
Какие есть проблемы и трудности
На бывшем заводе Volkswagen в Калуге продлили режим простоя — до 30 ноября 2023 года. Чтобы «сохранить персонал и производственные навыки сотрудников», сегодня, 31 августа, на площадке проведут ярмарку вакансий — на ней будут присутствовать представители «Авилона», предприятий ГАЗ, Haval и других, а также калужских заводов, которые могут временно трудоустроить сотрудников.
В московских аэропортах задержки и отмены рейсов: по данным «Яндекс Расписания» на 8:31 мск, во Внукове задержано 34 рейса, а отменено — три, в аэропорту Домодедово два рейса отменили, ещё 64 переносят, в Шереметьеве наблюдаются задержки по семи рейсам. Среди вероятных причин — атаки беспилотников.
Задолженность логистического сервиса PickPoint, в отношении которого запустили процедуру банкротства, превысила 2,6 млрд рублей, сообщили близкие к разбирательству источники. По словам юристов, кредиторы могут «попытаться» привлечь к взысканию акционеров, но шансы на успех будут зависеть от того, в какой стране зарегистрированы структуры этих акционеров и какие там законы.
Контекст
Правительство обсудит возможность выделить дополнительные субсидии 11 аэропортам юга и центральной части России, которые с 24 февраля 2022 года закрыты «из соображений безопасности». Как напоминает «Интерфакс», на их поддержку в том году направили 7,6 млрд рублей, а в мае 2023 года выделили ещё 2,5 млрд рублей/
С мая 2021 года по август 2023-го почти 30 тысяч российских туристов посетили венесуэльский остров Маргарита, сообщила заместитель министра международного туризма Летисия Гомес. Этому способствовало налаживание прямых рейсов между странами.
США хотят ввести очередные санкции против России, а также КНДР, так как те «наращивают военно-техническое сотрудничество», заявили в Совбезе США. Каких отраслей могут коснуться ограничения — не уточняют.
Новости предыдущего дня, 30 августа — здесь.
https://youtu.be/wa4RJwHNido?feature=shared
В предыдущих сериях...
Даешь ремейк!
Ага с нашими бездарями...
Какой треш у людей, которым нужно куда-то долететь. Надеюсь, все доберутся.
До пункта назначения…
Да, было бы неплохо (-:
Так, блэт.
Бразилия и Россия прорабатывают договор о совместном кинопроизводстве, рассказал посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес. По его словам, так «народы двух стран смогут больше узнать друг о друге».
Бразильские сериалы про убойный отдел? Улица разбитых фонарей 25?
У нас никакой карнавал не разрешат. Скажут, пидоры кругом и проститутки(
Устрой простой) Жаль, хорошо, что хоть денежную компенсацию работникам выплатили
Утро начинаааается, начинается (с)
"Бразилия и Россия прорабатывают договор о совместном кинопроизводстве"
Рабыня Изаура, Просто Мария, Сложно Мария, Дикая Поза, Запеканка, Девушка по имени Труба...
Даже и травку уже не стригут..