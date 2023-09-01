День 555: туристы из России заинтересовались Гоа, в Москве снова задержки авиарейсов Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 1 сентября: доллар — 96,33 рубля (на 41 копейку больше, чем 31 августа), евро — 104,94 рубля (на 50 копеек больше).
Кто и как адаптируется
«Дочка» МТС «Иртея» построит базовые станции мобильной связи 4G и 5G c открытой архитектурой OpenRAN, узнали «Ведомости». На разработку хотят направить 5,6 млрд рублей, а запросить из бюджета планируют ещё 5,4 млрд. С 2028 года в России можно будет использовать только российские станции.
Какие есть проблемы и трудности
В московских аэропортах снова проблемы с перелётами. Данные «Яндекс Расписания» на 8:18 мск: Внуково — 14 рейсов задержано и шесть отменено, Домодедово — 50 задержано, 14 отменено, Шереметьево — восемь задержано, два отменено. Ранее под Москвой опять сбили беспилотник.
США ввели санкции против российской строительной компании «Интеллект». Якобы та сотрудничала с организациями в КНДР и содействовала военным разработкам.
Контекст
По итогам июня 2023 года доля отелей, которыми управляют международные операторы, составила в России 60% (28,7 тысячи гостиниц) — против 86%, зафиксированных до 24 февраля, подсчитали аналитики IBC Real Estate. Часть отелей продолжает работать под местным управлением, но у них нет доступа к единым для сетей системам бронирования и внутренним стандартам.
По итогам июля 2023 года импорт вин в Россию без учёта ЕАЭС превысил 45,5 млн л — это рекорд за текущий год. Прирост показателя связывают с тем, что с августа и до конца 2023-го правительство повысило импортные пошлины на винную продукцию из «недружественных» стран — с 12,5% до 20%.
Бывшую главу «Яндекса» Елену Бунину исключили из состава правкомиссии, которая определяет перечень «отечественных социально значимых информационных ресурсов». Она покинула компанию в апреле 2022 года и осудила действия России в Украине, напоминает РБК.
В России вырос спрос на поездки на Гоа — на фоне возобновления регулярных авиарейсов по данному направлению, рассказали в «Авиасейлс». Доля броней на поездки из России в Индию в целом выросли вдвое по сравнению с 2022-м.
На Кипре арестовали гражданина России и Германии Артура Петрова: по мнению американских регуляторов, он занимался незаконным экспортом «большого объёма» микроэлектроники из США в Россию. По совокупности обвинений Петрову может грозить пожизненное заключение.
Согласно опросу руководителей российских предприятий, проведённому лабораторией Института Гайдара, промышленники по-прежнему отдают предпочтение западноевропейскому оборудованию. Доля таких компаний выросла с 65% в 2021 году до 72% в 2023 году. Как полагают аналитики, производителей не устраивают доступные в условиях санкций аналоги.
На фоне увеличения числа кибератак на российские компании растёт и спрос на услуги по расследованию таких инцидентов. По данным F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB), продажи решений для мониторинга и анализа выросли на 30% год к году по итогам первого полугодия 2023-го. В Positive Technologies говорят, что речь идёт о 40%.
В июле-августе 2023 года россияне чаще покупали ноутбуки без заранее установленной ОС — на них «удобно ставить отечественные офисные приложения либо иное недорогое ПО», говорят участники рынка. Средняя цена таких устройств выросла на 15% год к году и составила 53 969 рублей.
Новости предыдущего дня, 31 августа — здесь.
“В России вырос спрос на поездки на Гоа — на фоне возобновления регулярных авиарейсов на индийский остров, рассказали в «Авиасейлс». Доля броней на поездки из России в Индию в целом выросли вдвое по сравнению с 2022-м.”
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А что, Гоа, оказывается, остров? Ничоси
привет! простите, решила начать свое утро не с кофе, а с позора. не понравилось...
Сказали остров - значит, остров. Что бузить то?
Может, Полина хотела штат написать? Но мечты унесли на райские острова (-:
В новость ещё можно добавить, что разливайка, существовавшая в соседнем доме более 10 лет, наконец-таки стала нерентабельна и съехала с этой локации.
Интересно, это из-за санкционного давления или просто надо было мыть оборудование?
Мураду новость бы не понравилась. Он то верит что страна спивается и алкоголик на алкоголике.
555... Ну хоть не 777, хотя, чувствую, и тот вполне возможен.
666 будет прям эпик
Как всегда — обуительный план, красавчики.
В итоге построят за 1 и попросят ещё 3-5 на допиливание систем, так как ощутят нехватку комплектующих, которые ранее привозили из-за рубежа
Гоа гуой, а рейсы уже как по расписанию отменяют
Да просто аэропорты на ночь будут закрывать и всё.
"...промышленники по-прежнему отдают предпочтение западноевропейскому оборудованию. Доля таких компаний выросла с 65% в 2021 году до 72% в 2023 году. Как полагают аналитики, производителей не устраивают доступные в условиях санкций аналоги"
На самом деле, эти самые промышленники просто непатриотичны. Исправить это проще простого: во-первых, въебать им дичайший штраф; во-вторых, обязать их использовать отечественное оборудование (которое, как известно, не имеет аналогов в мире), даже если его нет.
Люби родину, возрождай промышленность отечественными станками, будь патриотом, блеять!
А если такого оборудования нет, то предложить им его создать! За свой счёт. Это будет очень патриотично!
"На Кипре арестовали гражданина России и Германии Артура Петрова: по мнению американских регуляторов, он занимался незаконным экспортом «большого объёма» микроэлектроники из США в Россию. По совокупности обвинений Петрову может грозить пожизненное заключение."
Нихуа себе продал коробку транзисторов!
Будет ли биться за своего гражданина самая мощная экономика ЕС? )
У него двойное гражданство. Будут ли биться Германия и Россия за него между собой?
Давно говорили, что ГОА - не Индия. Так что ничего удивительного, что они решили провести физическую границу, и откопаться.
Португальцы подарили эту землю Великим Моголам.
А когда Гоа успел стать островом?
да спросите у источника новости
https://1prime.ru/transport/20230901/841630436.html
"В России вырос спрос на поездки на Гоа"
на гоА? нуну.
в украину ещё напишите.
а в целом ценник неадекватный туда нынче
об отправке желающих и не желающих в Украину тут не пишут
А что не так?
Нет, просто для дома покупать с ОС и переплачивать 20к - сейчас безумие какое то.
Не припоминаю, чтобы OEM-версия Windows для ритейлеров и даже для конечного юзера (при условии покупки ноутбука с предустановленной ОС) стоила 20k рублей или даже 10. Хоум-версии года до 2013 по факту обходились дешевле 2 тысяч рублей, сейчас даже с учётом курса (ставят-то ОС не здесь, а на заводе по долларовой цене) — что-то около $50 для крупных OEM-брендов, если не меньше.
Те цены, по которым сейчас в РФ предлагают барыги купить отдельно (по параллельному импорту или даже тыренные, не суть вообще), ничего общего с ценообразованием произведённого на заводе ноутбука не имеют.
Странно что всего лишь из правкомиссии выкинули. За ТАКОЕ-то!
Ну а что тут сделаешь, она в другмо городе.
Не очень понимаю, кстати, как аэропорт и АК решают какие рейсы отменять, а какие откладывать?
Из чего это складывается?
Приветствуйте нового наркобарона или самого опасного хакера (при любом раскладе — невероятно скрытного) по версии Российской Федерации.
Сейчас он резко во всем создается, прокуратурка и следком ему томов двести дела сошьют за полчаса — и побегут писать на Кипр и в Интерпол, как он обгонял, как подрезал.