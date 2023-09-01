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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 1 сентября: доллар — 96,33 рубля (на 41 копейку больше, чем 31 августа), евро — 104,94 рубля (на 50 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:28 мск: доллар — 96,08 рубля, евро — 104,31 рубля.

Курсы на Forex на 7:45 мск: доллар — 96,11 рубля, евро — 104,33 рубля.

Кто и как адаптируется

«Дочка» МТС «Иртея» построит базовые станции мобильной связи 4G и 5G c открытой архитектурой OpenRAN, узнали «Ведомости». На разработку хотят направить 5,6 млрд рублей, а запросить из бюджета планируют ещё 5,4 млрд. С 2028 года в России можно будет использовать только российские станции.

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Какие есть проблемы и трудности

В московских аэропортах снова проблемы с перелётами. Данные «Яндекс Расписания» на 8:18 мск: Внуково — 14 рейсов задержано и шесть отменено, Домодедово — 50 задержано, 14 отменено, Шереметьево — восемь задержано, два отменено. Ранее под Москвой опять сбили беспилотник.

США ввели санкции против российской строительной компании «Интеллект». Якобы та сотрудничала с организациями в КНДР и содействовала военным разработкам.

Контекст

По итогам июня 2023 года доля отелей, которыми управляют международные операторы, составила в России 60% (28,7 тысячи гостиниц) — против 86%, зафиксированных до 24 февраля, подсчитали аналитики IBC Real Estate. Часть отелей продолжает работать под местным управлением, но у них нет доступа к единым для сетей системам бронирования и внутренним стандартам.

По итогам июля 2023 года импорт вин в Россию без учёта ЕАЭС превысил 45,5 млн л — это рекорд за текущий год. Прирост показателя связывают с тем, что с августа и до конца 2023-го правительство повысило импортные пошлины на винную продукцию из «недружественных» стран — с 12,5% до 20%.

Бывшую главу «Яндекса» Елену Бунину исключили из состава правкомиссии, которая определяет перечень «отечественных социально значимых информационных ресурсов». Она покинула компанию в апреле 2022 года и осудила действия России в Украине, напоминает РБК.

В России вырос спрос на поездки на Гоа — на фоне возобновления регулярных авиарейсов по данному направлению, рассказали в «Авиасейлс». Доля броней на поездки из России в Индию в целом выросли вдвое по сравнению с 2022-м.

На Кипре арестовали гражданина России и Германии Артура Петрова: по мнению американских регуляторов, он занимался незаконным экспортом «большого объёма» микроэлектроники из США в Россию. По совокупности обвинений Петрову может грозить пожизненное заключение.

Согласно опросу руководителей российских предприятий, проведённому лабораторией Института Гайдара, промышленники по-прежнему отдают предпочтение западноевропейскому оборудованию. Доля таких компаний выросла с 65% в 2021 году до 72% в 2023 году. Как полагают аналитики, производителей не устраивают доступные в условиях санкций аналоги.

На фоне увеличения числа кибератак на российские компании растёт и спрос на услуги по расследованию таких инцидентов. По данным F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB), продажи решений для мониторинга и анализа выросли на 30% год к году по итогам первого полугодия 2023-го. В Positive Technologies говорят, что речь идёт о 40%.

В июле-августе 2023 года россияне чаще покупали ноутбуки без заранее установленной ОС — на них «удобно ставить отечественные офисные приложения либо иное недорогое ПО», говорят участники рынка. Средняя цена таких устройств выросла на 15% год к году и составила 53 969 рублей.