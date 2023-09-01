Правительство отменило требование о минимальной зарплате при оформлении льготной ипотеки для ИТ-специалистов Статьи редакции
До этого зарплата должна была быть не ниже 70-150 тысяч рублей в зависимости от региона.
- Постановление о смягчении условий ипотеки для ИТ-специалистов подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь уровень зарплаты не учитывается.
- Ранее в городах-миллионниках для оформления кредита надо было зарабатывать не менее 120 тысяч рублей в месяц, в Москве — от 150 тысяч рублей, в других населённых пунктах — свыше 70 тысяч рублей.
- Льготная ипотека для ИТ-специалистов начала действовать в мае 2022 года. Ставка по ней составляет до 5% годовых. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей городов-миллионников — 18 млн рублей, для остальных — 9 млн рублей. Первоначальный взнос - от 15%.
- По данным Минцифры на апрель 2023 года, ипотеку оформили 10 тысяч ИТ-специалистов, общая сумма выданных кредитов — 90 млрд рублей. В марте «Ъ» сообщал, что спрос на программу оказался ниже ожиданий ведомства: оно планировало, что ей воспользуется как минимум 10 тысяч человек за 2022 год, но по его итогам выдали только 5000 кредитов.
- В августе 2022-го Минцифры предложило смягчить требования для ИТ-специалистов: снизить ставку с 5% до 3%, пересмотреть критерии по возрасту и зарплате. В январе 2023-го правительство приняло предложения — все, кроме ставки. В апреле Минцифры предложило убрать зарплатный ценз из условий оформления ипотеки.
654 показа
1.3K открытий
В Мариуполе то можно хатку взять? Россия там навсегда?
Насколько мне известно, там не строится жилья для продажи на коммерческий основе - сейчас строят только для местных, потерявших жильё.
строится
https://t.me/agentstvonews/3919
и на авито во всю продается
Хуснуллин сообщил Путину о начале строительства коммерческого жилья в 100 км от фронта
Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил вовторник Владимиру Путину о том, чтов оккупированных регионах в 100 километрах от линии фронта начали строить коммерческое жилье под продажу. Примерно на...
Хуснуллин сообщил Путину о начале строительства коммерческого жилья в 100 км от фронта
Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил вовторник Владимиру Путину о том, чтов оккупированных регионах в 100 километрах от линии фронта начали строить коммерческое жилье под продажу. Примерно на таком расстоянии от линии соприкосновения находятся Мелитополь и Мариуполь. В последнем уже начали продавать жилья в новых ЖК, хотя местные жители до сих пор не могут получить жилье взамен снесенному.
Цитата. «Из самого позитивного: у нас стало строиться коммерческое жильё на новых территориях ‒ 100 километров до линии соприкосновения, а люди уже строят жильё, люди верят в то, что будет жильё, вкладывают свои деньги», - заявил Хуснуллин на совещании по развитию строительной отрасли.
▪На вопрос президента, работает ли ипотека, вице-премьер сообщил, что первые кредиты только начинают оформлять, так как застройщики только получили разрешения на строительство. В работе уже восемь первых домов, один из них – на этапе третьего этажа. По словам Хуснуллина, строительство ведет как минимум один коммерческий застройщик, зашедший из Ростова-на-Дону.
▪Британская BBC News в воскресенье опубликовала материал, в котором проанализировала спутниковые снимки Мариуполя спустя год после оккупации города. По данным издания, за год в разных районах города, в основном на окраинах, появились новые многоэтажные дома. Среди них, например, микрорайон «Невский» (Путин посещал его еще в марте).
▪В своем материале издание подтверждает, что в городе ведется коммерческая застройка. BBC News рассказывает о частном ЖК «Дом на Нахимова» (на прикрепленном фото), который возводит ставропольский застройщик «ЮгСтройИнвест». В беседе с журналистом BBC представитель застройщика сообщил, что большая часть квартир уже забронирована. По его данным, жилье площадью в 35 кв м стоит 3,55 миллиона рублей.
▪BBC поговорила с несколькими россиянами, которые ищут жилье в Мариуполе через группы во «ВКонтакте». Владимир из Мурманска рассказал журналистам, что уже продал квартиру в родном городе и скоро с семьей переедет в дом в Мариуполе. Он убежден, что Мариуполь разрушили ВСУ, а «Россия поднимет город из руин». Оксана из Татарстана призналась, что опасается возвращения ВСУ. Обоим россиянам хочется купить жилье в Мариуполе, поскольку они хотят жить у моря.
Контекст. Российские власти обещали тем, чьи дома были разрушены или снесены, новое жилье. Они могут подать заявление на получение квартиры в строящихся жилых комплексах. Однако, как следует из материала BBC, это не так просто. Издание рассказало истории нескольких людей, которым это не удается сделать. Одна из собеседниц, Светлана, рассказала изданию, что ее бабушка с марта ждет обещанную квартиру взамен снесенной вместе с домом. Другая жительница Мариуполя Анна рассказала местному телеканалу, что ей отказались выдавать новую квартиры, потому что она владеет сараем в деревне в 40 км от города.
Подпишитесь на «Агентство»
Ну пусть продают. Бизнес есть бизнес)
Хуснуллин хоть в тундре начнет города-сады строить (были бы госденьги)
конечно можно
на пару месяцев
или до следующего сезона
Бери. Разрешаю)
В Донецке можно.
Вряд ли.
Выше поделились, что можно.
Я про навсегда. А купить то конечно можно, хоть в Херсоне, по российским законам там тоже Россия...
Если на перспективу только.
Потому что сейчас жить там конечно опасно.
Гуляй рванина...
Главное помнить - пузыря на рынке недвиги нет и в помиме. Просто добренькое государство о вас заботится %)
Он везде есть. Чем больше бабок тем больше пузырь. В ит так же во всем мире
Вообще ей активно пользуются и думаю про ит ипотеку. Жаль апартаменты по ней нельзя купить
Всмысле, нельзя купить хату?
Можно купить квартиру но нельзя апартаменты. Они считаются коммерческим жильем
я думал, apartment это квартира по английски, пойду гуглить че это за вид жилья в русском языке
Квартира она должна удовлетворять кучи условий, апартаменты нет. По этому они дешевле но считаются не жилым помещением а коммерческим и льготной ипотеки на них нет
По-английски обычно говорят «flat».
А его обычно использую, но однажды говорил с французом одним, он скашал что не знает такого слова, хотя уровень у него явно b2 был
В Москве с зарплатой менее 150к об ипотеке даже думать не стоит.
Ну кто то и айфон в кредит берет. Люди разные.
При 150 все мысли только о еде
он о том, что с зп меньше 150к вообще в ипотеку влезать не стоит в мск. так как там ценник конский
Да в Москве программа вообще не имеет смысла. Одни новостройки, там и ценник конский и с интернетом беда, и с местоположением плохо.
А делали ради привлечения ИТ-специалистов обратно в страну? Набралось что-ли?
Да многие и не уехали. Чать вернулось. У нас в фирме многие кто или уезжали и не понравилось или и не уезжали
А какой стэк? 1с?)
1с у нас нет. Питон, js, java
Ну, с курсом по 100 и таким стэком многие опять задумаются.
У нас ни кто не планирует. Многие были и жили в ЕС и штатах, не понравилось. Я сам долгое время жил вне рф
Нельзя говорить что кто-то вернулся, здесь это людям не по нраву. Пожалуйста, заберите свои слова обратно.
Да много кто вернулся. У меня друг из питера жил в штатах, сбежал в Польшу, женился и теперь ждет как жене визу оформить что бы вернуться в рф. Местные скрепы должны трещать)
Я всё жду, пока обычный народ возьмётся за вилы и факела и пойдёт бить ̶к̶у̶л̶а̶к̶о̶в̶ зажравшихся айтишников.
Так они уехали все, остались только чиновники, силовики и работяги, первые двое сидят на шее у последних и погоняют как ослом у которого морковка перед носом висит. Надолго ли хватит этого осла, неизвестно, но кажется после того как замочили Пригожина, а Стрелкова загнали под шконку, он что-то начинает подозревать.
Так погодь. Мы крупная ит компания с дофига разрабов. Нас забыли(
Вы еще не уехали из мордора? Ну ничего, скоро мобилизация, опять ряды поредеют.
Я вернулся в рф пару лет назад)
Я аж смузи чуть на свой 16 дюймовый макбук про 2022 года не уронил.
Правильно! Ипотека-то — льготная!
Теперь и уборщица сможет взять IT-ипотеку
Правильно, а то недвижка сильно дешёвая ещё. Сейчас еще сисадмины с зп 50к раскупят всё оставшееся жильё в ипотеку на 50 лет и будет хорошо
Завидно?)
Сравни сам - жизнь в своем ипотечном московском жилье или коливинге недалеко от латвийского Макдональдса.
о как, вот это афигенная новость.
вопрос о расширении квартиры будет снова стоять на повестке. круто!
а то ситуация была конечно смешная. для военкоматов ты айтишник и получаешь отсрочку, но для банков ты не айтишник и фигу тебе вместо льготной ипотеки.
Нужны враги в Подмосковье или в Москве. Война выдавить богатых сирот на новые, лазурные корочки российской мафии.
Брать надо на всю катушку, у кого позволяет ЗП содержать большой платеж.
Даже в регионах, если есть хорошая ЗП - лучше брать максимально дорогое жилье. Под 4-5% - это фиксация денег. Жилье особо в цене не проседает.
Такая ставка подарок, при будущей инфляции в 10%++
Тратить одноразовую акцию под названием "IT ипотека" на задрипанную однушку в регионе за 4млн - считай просто просрать ее.
Если есть возможность, берите на 15-18млн (у кого есть возможность на 30, берите на 30)