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Фото «РИА Новости»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 2-4 сентября: доллар — 96,34 рубля (на 1 копейку больше, чем 1 сентября), евро — 104,61 рубля (на 33 копейки меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытие торгов 1 сентября: доллар — 96,09 рубля, евро — 104,15 рубля.

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Курсы на Forex на закрытие торгов 1 сентября: доллар — 96,64 рубля, евро — 104,3 рубля.

Совет директоров «Альфа-банка» одобрил два выпуска замещающих облигаций на 10 млрд и 15 млрд рублей со сроком погашения в 2025 году.

Кто и как адаптируется

Турбизнес предложил правительству расширить режим «открытого неба» для иностранных авиакомпаний, чтобы привлечь в страну больше туристов. Вопрос обсуждался на стратегической сессии с участием премьер-министра Михаила Мишустина, пишет РБК. Среди других мер поддержки отрасли рассматриваются отказ от «правил паритета» в авиаотрасли, отмена моратория на одностороннее упрощение визового режима, снижение тарифов на визы и увеличение лимита недекларируемого ввоза валюты для туристов.

Российский производитель электроники GS Group попросил правительство увеличить пошлины для иностранных светодиодов с 0% до 400% от таможенной стоимости, узнал «Ъ». В компании рассчитывают, что это поможет увеличить объёмы производства и продажи отечественной продукции, а затем и снизить цены на неё. Участники рынка считают более эффективной мерой субсидирование российских производителей, а от роста пошлин ожидают увеличения контрафакта и роста цен.

Какие есть проблемы и трудности

Канадские мобильные операторы перестанут предоставлять услуги роуминга абонентам российских операторов МТС, «Мегафона», Tele 2 и «Билайна», рассказали источники РБК. Причина — санкции, введённые канадским правительством.