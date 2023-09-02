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Деньги
Артур Томилко

День 556: турбизнес предложил расширить режим «открытого неба» для увеличения числа иностранных туристов Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото «РИА Новости» 

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 2-4 сентября: доллар — 96,34 рубля (на 1 копейку больше, чем 1 сентября), евро — 104,61 рубля (на 33 копейки меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытие торгов 1 сентября: доллар — 96,09 рубля, евро — 104,15 рубля.

Курсы на Forex на закрытие торгов 1 сентября: доллар — 96,64 рубля, евро — 104,3 рубля.

Совет директоров «Альфа-банка» одобрил два выпуска замещающих облигаций на 10 млрд и 15 млрд рублей со сроком погашения в 2025 году.

Кто и как адаптируется

Турбизнес предложил правительству расширить режим «открытого неба» для иностранных авиакомпаний, чтобы привлечь в страну больше туристов. Вопрос обсуждался на стратегической сессии с участием премьер-министра Михаила Мишустина, пишет РБК. Среди других мер поддержки отрасли рассматриваются отказ от «правил паритета» в авиаотрасли, отмена моратория на одностороннее упрощение визового режима, снижение тарифов на визы и увеличение лимита недекларируемого ввоза валюты для туристов.

Российский производитель электроники GS Group попросил правительство увеличить пошлины для иностранных светодиодов с 0% до 400% от таможенной стоимости, узнал «Ъ». В компании рассчитывают, что это поможет увеличить объёмы производства и продажи отечественной продукции, а затем и снизить цены на неё. Участники рынка считают более эффективной мерой субсидирование российских производителей, а от роста пошлин ожидают увеличения контрафакта и роста цен.

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Какие есть проблемы и трудности

Канадские мобильные операторы перестанут предоставлять услуги роуминга абонентам российских операторов МТС, «Мегафона», Tele 2 и «Билайна», рассказали источники РБК. Причина — санкции, введённые канадским правительством.

Новости предыдущего дня, 1 сентября — здесь.

#новость

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23 комментария
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 Seppo Nopilainen

еще есть рациональное предложение со стороны Росавиации уменшить g до 4,3 м/с² для упрощения запуска летательных аппаратов и экономии горючего
РАН уже поддержала инициативу

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Фоксик

Ран фигней страдает.
Давно бы уже рассекретили и запустили антигравитатор.
Сколько МО еще будет скрывать перспективные разработки?

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Seppo Nopilainen

https://www.youtube.com/watch?v=qYxTJeyTXuk

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Alexander

Значение синуса в военное время может достигать четырех и даже пяти!

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Сергей Я
Российский производитель электроники GS Group попросил правительство увеличить для иностранных светодиодов в 0% до 400% от таможенной стоимости

АХАХА💩

А чё сразу не до 4000000%, чтоб наверняка?

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S.Capusta
турбизнес предложил расширить режим «открытого неба» для увеличения числа иностранных туристов

И тут же вопрос, как это будет сочетаться с режимом "ковер" ?

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Премудрый пискарь

"На ковре-вертолете мимо радуги
Мы летим, а вы ползете, чудаки вы, чудаки!"

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Юрий Б.

Будет режим «Медный таз»

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Leonid Bushuev

разные вещи же

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S.Capusta

Вещи разные, небо то одно..

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Leonid Bushuev

Ну а как сейчас сочетается режим "ковёр" с остальными перелётами? Вот ровно так же.

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Невкусно и грустно
Турбизнес предложил правительству расширить режим «открытого неба» для иностранных авиакомпаний, чтобы привлечь в страну больше туристов.

Они в курсе, что утро в московских аэропортах начинается не с кофе, а с плана "Ковер"?

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Премудрый пискарь

"Утро начинается, начинается.
Город улыбается, улыбается.
Открываются окошки.
Разбегаются дорожки.
Громко хлопая..."

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Юрий Б.
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Фоксик

Может они считают, что туристы будут не в курсе

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Премудрый пискарь

"Российский производитель электроники GS Group попросил правительство увеличить пошлины для иностранных светодиодов с 0% до 400%"
А зачем?
" от роста пошлин ожидают увеличения контрафакта и роста цен."
А-а-а вот зачем...

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V K

Про светодиоды показательно. Протаскиваешь закон х4, продаёшь х3.7 с качеством 0.7.

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Роман Вячеславович

А режим открытых дорог случаем не предложили ввести ?

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Leonid Bushuev
Канадские мобильные операторы перестанут предоставлять услуги роуминга абонентам российских операторов МТС, «Мегафона», Tele 2 и «Билайна»

Удивительно что вообще до сих пор предоставляли.

Турбизнес предложил правительству расширить режим «открытого неба» для иностранных авиакомпаний, чтобы привлечь в страну больше туристов. Вопрос обсуждался на стратегической сессии с участием премьер-министра Михаила Мишустина, пишет РБК.

Странно что до сих пор это не сделали.

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Demyan Belakov

Не поможет. Ни тем ни другим. Канадским операторам запрет на роуминг россиян не принесет убытков никаких вообще.
А РФ ничего не поможет увеличить количество туристов. Желающих не появится никаких вообще.

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Seppo Nopilainen
турбизнес предложил расширить режим «открытого неба»

Выглядело это примерно так
https://www.youtube.com/watch?v=N0r2nQdpM58

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Иван
Турбизнес предложил правительству расширить режим «открытого неба» для иностранных авиакомпаний,

Разве на Урале и восточнее оно закрыто?

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Иван Хаманн

это у Пауэрса надо было спрашивать)

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