День 556: турбизнес предложил расширить режим «открытого неба» для увеличения числа иностранных туристов Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 2-4 сентября: доллар — 96,34 рубля (на 1 копейку больше, чем 1 сентября), евро — 104,61 рубля (на 33 копейки меньше).
Совет директоров «Альфа-банка» одобрил два выпуска замещающих облигаций на 10 млрд и 15 млрд рублей со сроком погашения в 2025 году.
Кто и как адаптируется
Турбизнес предложил правительству расширить режим «открытого неба» для иностранных авиакомпаний, чтобы привлечь в страну больше туристов. Вопрос обсуждался на стратегической сессии с участием премьер-министра Михаила Мишустина, пишет РБК. Среди других мер поддержки отрасли рассматриваются отказ от «правил паритета» в авиаотрасли, отмена моратория на одностороннее упрощение визового режима, снижение тарифов на визы и увеличение лимита недекларируемого ввоза валюты для туристов.
Российский производитель электроники GS Group попросил правительство увеличить пошлины для иностранных светодиодов с 0% до 400% от таможенной стоимости, узнал «Ъ». В компании рассчитывают, что это поможет увеличить объёмы производства и продажи отечественной продукции, а затем и снизить цены на неё. Участники рынка считают более эффективной мерой субсидирование российских производителей, а от роста пошлин ожидают увеличения контрафакта и роста цен.
Какие есть проблемы и трудности
Канадские мобильные операторы перестанут предоставлять услуги роуминга абонентам российских операторов МТС, «Мегафона», Tele 2 и «Билайна», рассказали источники РБК. Причина — санкции, введённые канадским правительством.
Новости предыдущего дня, 1 сентября — здесь.
еще есть рациональное предложение со стороны Росавиации уменшить g до 4,3 м/с² для упрощения запуска летательных аппаратов и экономии горючего
РАН уже поддержала инициативу
Ран фигней страдает.
Давно бы уже рассекретили и запустили антигравитатор.
Сколько МО еще будет скрывать перспективные разработки?
https://www.youtube.com/watch?v=qYxTJeyTXuk
Значение синуса в военное время может достигать четырех и даже пяти!
АХАХА💩
А чё сразу не до 4000000%, чтоб наверняка?
И тут же вопрос, как это будет сочетаться с режимом "ковер" ?
"На ковре-вертолете мимо радуги
Мы летим, а вы ползете, чудаки вы, чудаки!"
Будет режим «Медный таз»
разные вещи же
Вещи разные, небо то одно..
Ну а как сейчас сочетается режим "ковёр" с остальными перелётами? Вот ровно так же.
Они в курсе, что утро в московских аэропортах начинается не с кофе, а с плана "Ковер"?
"Утро начинается, начинается.
Город улыбается, улыбается.
Открываются окошки.
Разбегаются дорожки.
Громко хлопая..."
Может они считают, что туристы будут не в курсе
"Российский производитель электроники GS Group попросил правительство увеличить пошлины для иностранных светодиодов с 0% до 400%"
А зачем?
" от роста пошлин ожидают увеличения контрафакта и роста цен."
А-а-а вот зачем...
Про светодиоды показательно. Протаскиваешь закон х4, продаёшь х3.7 с качеством 0.7.
А режим открытых дорог случаем не предложили ввести ?
Удивительно что вообще до сих пор предоставляли.Турбизнес предложил правительству расширить режим «открытого неба» для иностранных авиакомпаний, чтобы привлечь в страну больше туристов. Вопрос обсуждался на стратегической сессии с участием премьер-министра Михаила Мишустина, пишет РБК.
Странно что до сих пор это не сделали.
Не поможет. Ни тем ни другим. Канадским операторам запрет на роуминг россиян не принесет убытков никаких вообще.
А РФ ничего не поможет увеличить количество туристов. Желающих не появится никаких вообще.
Выглядело это примерно так
https://www.youtube.com/watch?v=N0r2nQdpM58
Разве на Урале и восточнее оно закрыто?
это у Пауэрса надо было спрашивать)