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Деньги
Артур Томилко

День 557: правительство выделит дополнительно 2,6 млрд рублей на поддержку закрытых аэропортов Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото ТАСС

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 2-4 сентября: доллар — 96,34 рубля (на 1 копейку больше, чем 1 сентября), евро — 104,61 рубля (на 33 копейки меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытие торгов 1 сентября: доллар — 96,09 рубля, евро — 104,15 рубля.

Курсы на Forex на закрытие торгов 1 сентября: доллар — 96,64 рубля, евро — 104,3 рубля.

Кто и как адаптируется

Правительство выделит ещё больше 2,6 млрд рублей из резервного фонда на поддержку аэропортов на юге и в центре России. Речь идет о аэропортах в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов. В мае 2023 года на их поддержку уже выделялось 2,5 млрд рублей.

Контекст

За семь месяцев 2023 года Россия нарастила закупки фармацевтической продукции в Бразилии более чем в два раза, пишут «РИА Новости». В денежном выражении их объём достиг $3,8 млн.

Продажи бытовой техники турецкого и китайского производства на российском рынке в 2023 году увеличились примерно на 20%, рассказали «Известиям» участники рынка. Спрос на европейские бренды сократился из-за ограниченного ассортимента, проблем с гарантийным обслуживанием и ремонтом.

Новости предыдущего дня, 2 сентября — здесь.

#новость

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42 комментария
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 S1m0ne

А у нас всё стабильно

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Иван Помидоров

Как-то недавно проходил мимо такого лежащего самоката, тот жаловался громко: "пожалуйста, поднимите меня". Пришлось поднять)

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Отнюдь

Скайнет тебя не забудет

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S1m0ne

А у них есть какой-то гироскоп? Эти не визжали и не мигали(

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S1m0ne

Ни о какой <зона парковки>, штрафы и прочее речь не идёт вообще

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Невкусно и грустно

Странно, что пропустили нововведения от нашего товарища Максута - https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=141488

Роскомнадзор наделяется правом включать в реестр интернет-ресурсов, доступ к которым в России должен блокироваться, сайты с информацией о способах, методах обеспечения доступа ‎к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации.
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Дмитрий Зима

Да он и так сейчас блокирует сайты сервисов vpn, и вроде отдельного закона и не требовалось

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drapeg

Речь не про сами сервисы, а про сайты с информацией о способах обхода блокировок, vc в их числе.

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Дмитрий Зима

Ну по сути сайт сервиса -это описание способа обхода блокировки.

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drapeg

По сути речь сейчас не о сервисах

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S1m0ne

"сайты с информацией о способах". Это может быть любой сайт, понимаешь? Не только сам сервис обхода.
Я сейчас скажу в кругу вязальщиц на форуме рукодельниц, бабоньки, вот вам новый ВПН, наш обычный всё - и всё.

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Дмитрий Зима

Так я об этом и пишу, что и сейчас ему ничего не мешало это делать

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drapeg

На практике ничего не мешало. Но формально сейчас дали добро блочить все сайты с инфой. Так что разница есть. Будет русская рулетка. Владельцы ресурсов займутся самоцензурой, станут сами удалять информацию на своих сайтах, чтобы не угодить в чёрный список.

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S1m0ne

Надеюсь, раньше предлагали зачистить странички, а не как сейчас наделяют правом положить весь сайт.

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Кирилл Таран

Так это новость поновее

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drapeg

То есть Роскомнадзор должен заблокировать Хабр.

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Продюсер душнила

Ютуб так то тоже

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drapeg

YouTube – отдельное дело, тут решение о блокировке будет не на уровне РКН, а выше – ибо решение будет политическое.

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drapeg

К блокировке vc.ru приготовиться:
https://vc.ru/office/378972-primitivnaya-ustanovka-outline-vpn-sidya-v-tualete

Примитивная установка Outline VPN сидя в туалете…
Устанавливаем свой VPN сервер и управляем им как пожелается. VPN нам может понадобится для любых…
vc.ru
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S1m0ne

Поэтому многие, читая даже просто статьи ФЗ и высших НПА, заканчивая 1 предложение на 7 строке забывают, о чём читали в его начале))

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Protein Wars

планом "Ковёр" накрылись все аэропорты

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Sergei Timofeyev

чем не субсидия?

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S1m0ne

ты к днюхе всё злее и злее

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Sergei Timofeyev

Надеюсь, приедешь? Я дом обшил.

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S1m0ne

Не, я как раз за день поеду в деревню, чтобы неделю готовиться к своему

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Sergei Timofeyev

Слава богу, не помешаешь )

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S1m0ne

Не) *пей да гуляй, пой да танцуй*))

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Sergei Timofeyev

Посмотрим. Я вчера получил звание почётного лоха на кассе самообслуживания. Взял 10 банок пива, а пробил как 12. Так что гулять особо не буду ( Из бюджета выбился

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Продюсер душнила

Что то баксик опять медленно, но верно ползет к соточке. В октябре пробьет?

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aaa bbb

Из смешного. Знакомый взял рублевый кредит под низкий процент, купил баксов и написал сакраментальное: "я теперь понимаю, как умирает патриот - теперь желаю роста баксу и инфляцию повыше"

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Эдуард Ашин

Для большего патриотизма может еще и банкротство оформить) через мфц

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Премудрый пискарь

"За семь месяцев 2023 года Россия нарастила закупки фармацевтической продукции в Бразилии более чем в два раза"
А что это интересно у них за фармацевтическая продукция такая?

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Либерал-смузихлеб 2.0

как белорусские креветки

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S1m0ne

да не, там про то, что у нас инсулина нет, он в Бразилии производится на Novo Nordisk Russia.
"Россия за семь месяцев более чем в два раза нарастила закупки в Бразилии фармацевтической продукции, в том числе вакцин, крови и таблеток, обновив исторический максимум, следует из анализа РИА Новости данных бразильской статслужбы.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов рассказал РИА Новости, что поставки готовых лекарственных препаратов из Бразилии в Россию действительно сильно выросли. Так, по его словам, динамику практически полностью обеспечили инсулины компании "Ново-Нордиск", которые локализованы в этой стране.

"Речь идёт о препаратах: "Фиасп", "Протафан" и "Актрапид". Из Бразилии также ввозятся несколько наименований фармсубстанций, но они в текущем году сокращались и, вообще, речь идёт об очень небольших объемах", - добавил эксперт. Он также отметил, что это распространённые препараты и у них довольно много аналогов, за исключением "Фиаспа", поскольку у него более продвинутая форма, чем у "замен".

Кроме того, значительно выросли и закупки средств для гигиены полости рта и зубов, включая фиксирующие порошки и пасты, а также эфирных масел и душистых смесей."

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Либерал-смузихлеб 2.0

ну как покупают ушедшие бренды в итоге?

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S1m0ne

у ушедших брендов всё своё, не?
Санофи французская отпала по инсулину, а с датской Novo Nordisk с российским подразделением в Бразилии теперь прибавили завоз в РФ.
Вот интересная статья весны, о том, как заводы есть, но продукции нет и почему у нас всё завозится из-за рубежа.
https://vpost-media.ru/texts/pochemu-v-rossii-voznik-deficit-preparatov-dlya-pacientov-s-diabetom
Собственными полностью Россия производит только «Герофарм»-овские биосимиляры аналогов инсулина.

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S1m0ne

*играет Боб Марли Бэд Бойз

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неформат

отпустите пацана поссать в Воронеже

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Отнюдь

агенты фсб не ссут

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Висислав

Сцут

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Dimitri

Скоро можно будет и Московские аэропорты субсидировать если дальше так дела пойдут.

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Семён Горбунков

Мне вот одному не понятно, почему аэропорт Краснодара закрыт, тогда как аэропорты Москвы, города, который с завидной регулярностью подвергается атакам БПЛА, и весьма успешно, надо отметить, открыты? Что мешает самолётам, взлетающими из Краснодара, Ростова, брать курс на восток и ложиться на удаленный эшелон, как это делают суда воздушные, взлетающие из Сочи?

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