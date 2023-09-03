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Фото ТАСС

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 2-4 сентября: доллар — 96,34 рубля (на 1 копейку больше, чем 1 сентября), евро — 104,61 рубля (на 33 копейки меньше).

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Курсы на Мосбирже на закрытие торгов 1 сентября: доллар — 96,09 рубля, евро — 104,15 рубля.

Курсы на Forex на закрытие торгов 1 сентября: доллар — 96,64 рубля, евро — 104,3 рубля.

Кто и как адаптируется

Правительство выделит ещё больше 2,6 млрд рублей из резервного фонда на поддержку аэропортов на юге и в центре России. Речь идет о аэропортах в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов. В мае 2023 года на их поддержку уже выделялось 2,5 млрд рублей.

Контекст

За семь месяцев 2023 года Россия нарастила закупки фармацевтической продукции в Бразилии более чем в два раза, пишут «РИА Новости». В денежном выражении их объём достиг $3,8 млн.

Продажи бытовой техники турецкого и китайского производства на российском рынке в 2023 году увеличились примерно на 20%, рассказали «Известиям» участники рынка. Спрос на европейские бренды сократился из-за ограниченного ассортимента, проблем с гарантийным обслуживанием и ремонтом.