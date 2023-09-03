День 557: правительство выделит дополнительно 2,6 млрд рублей на поддержку закрытых аэропортов Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 2-4 сентября: доллар — 96,34 рубля (на 1 копейку больше, чем 1 сентября), евро — 104,61 рубля (на 33 копейки меньше).
Кто и как адаптируется
Правительство выделит ещё больше 2,6 млрд рублей из резервного фонда на поддержку аэропортов на юге и в центре России. Речь идет о аэропортах в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов. В мае 2023 года на их поддержку уже выделялось 2,5 млрд рублей.
Контекст
За семь месяцев 2023 года Россия нарастила закупки фармацевтической продукции в Бразилии более чем в два раза, пишут «РИА Новости». В денежном выражении их объём достиг $3,8 млн.
Продажи бытовой техники турецкого и китайского производства на российском рынке в 2023 году увеличились примерно на 20%, рассказали «Известиям» участники рынка. Спрос на европейские бренды сократился из-за ограниченного ассортимента, проблем с гарантийным обслуживанием и ремонтом.
Новости предыдущего дня, 2 сентября — здесь.
А у нас всё стабильно
Как-то недавно проходил мимо такого лежащего самоката, тот жаловался громко: "пожалуйста, поднимите меня". Пришлось поднять)
Скайнет тебя не забудет
А у них есть какой-то гироскоп? Эти не визжали и не мигали(
Ни о какой <зона парковки>, штрафы и прочее речь не идёт вообще
Странно, что пропустили нововведения от нашего товарища Максута - https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=141488Роскомнадзор наделяется правом включать в реестр интернет-ресурсов, доступ к которым в России должен блокироваться, сайты с информацией о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации.
Да он и так сейчас блокирует сайты сервисов vpn, и вроде отдельного закона и не требовалось
Речь не про сами сервисы, а про сайты с информацией о способах обхода блокировок, vc в их числе.
Ну по сути сайт сервиса -это описание способа обхода блокировки.
По сути речь сейчас не о сервисах
"сайты с информацией о способах". Это может быть любой сайт, понимаешь? Не только сам сервис обхода.
Я сейчас скажу в кругу вязальщиц на форуме рукодельниц, бабоньки, вот вам новый ВПН, наш обычный всё - и всё.
Так я об этом и пишу, что и сейчас ему ничего не мешало это делать
На практике ничего не мешало. Но формально сейчас дали добро блочить все сайты с инфой. Так что разница есть. Будет русская рулетка. Владельцы ресурсов займутся самоцензурой, станут сами удалять информацию на своих сайтах, чтобы не угодить в чёрный список.
Надеюсь, раньше предлагали зачистить странички, а не как сейчас наделяют правом положить весь сайт.
Так это новость поновее
То есть Роскомнадзор должен заблокировать Хабр.
Ютуб так то тоже
YouTube – отдельное дело, тут решение о блокировке будет не на уровне РКН, а выше – ибо решение будет политическое.
К блокировке vc.ru приготовиться:
https://vc.ru/office/378972-primitivnaya-ustanovka-outline-vpn-sidya-v-tualete
Поэтому многие, читая даже просто статьи ФЗ и высших НПА, заканчивая 1 предложение на 7 строке забывают, о чём читали в его начале))
планом "Ковёр" накрылись все аэропорты
чем не субсидия?
ты к днюхе всё злее и злее
Надеюсь, приедешь? Я дом обшил.
Не, я как раз за день поеду в деревню, чтобы неделю готовиться к своему
Слава богу, не помешаешь )
Не) *пей да гуляй, пой да танцуй*))
Посмотрим. Я вчера получил звание почётного лоха на кассе самообслуживания. Взял 10 банок пива, а пробил как 12. Так что гулять особо не буду ( Из бюджета выбился
Что то баксик опять медленно, но верно ползет к соточке. В октябре пробьет?
Из смешного. Знакомый взял рублевый кредит под низкий процент, купил баксов и написал сакраментальное: "я теперь понимаю, как умирает патриот - теперь желаю роста баксу и инфляцию повыше"
Для большего патриотизма может еще и банкротство оформить) через мфц
"За семь месяцев 2023 года Россия нарастила закупки фармацевтической продукции в Бразилии более чем в два раза"
А что это интересно у них за фармацевтическая продукция такая?
как белорусские креветки
да не, там про то, что у нас инсулина нет, он в Бразилии производится на Novo Nordisk Russia.
"Россия за семь месяцев более чем в два раза нарастила закупки в Бразилии фармацевтической продукции, в том числе вакцин, крови и таблеток, обновив исторический максимум, следует из анализа РИА Новости данных бразильской статслужбы.
Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов рассказал РИА Новости, что поставки готовых лекарственных препаратов из Бразилии в Россию действительно сильно выросли. Так, по его словам, динамику практически полностью обеспечили инсулины компании "Ново-Нордиск", которые локализованы в этой стране.
"Речь идёт о препаратах: "Фиасп", "Протафан" и "Актрапид". Из Бразилии также ввозятся несколько наименований фармсубстанций, но они в текущем году сокращались и, вообще, речь идёт об очень небольших объемах", - добавил эксперт. Он также отметил, что это распространённые препараты и у них довольно много аналогов, за исключением "Фиаспа", поскольку у него более продвинутая форма, чем у "замен".
Кроме того, значительно выросли и закупки средств для гигиены полости рта и зубов, включая фиксирующие порошки и пасты, а также эфирных масел и душистых смесей."
ну как покупают ушедшие бренды в итоге?
у ушедших брендов всё своё, не?
Санофи французская отпала по инсулину, а с датской Novo Nordisk с российским подразделением в Бразилии теперь прибавили завоз в РФ.
Вот интересная статья весны, о том, как заводы есть, но продукции нет и почему у нас всё завозится из-за рубежа.
https://vpost-media.ru/texts/pochemu-v-rossii-voznik-deficit-preparatov-dlya-pacientov-s-diabetom
Собственными полностью Россия производит только «Герофарм»-овские биосимиляры аналогов инсулина.
*играет Боб Марли Бэд Бойз
отпустите пацана поссать в Воронеже
агенты фсб не ссут
Сцут
Скоро можно будет и Московские аэропорты субсидировать если дальше так дела пойдут.
Мне вот одному не понятно, почему аэропорт Краснодара закрыт, тогда как аэропорты Москвы, города, который с завидной регулярностью подвергается атакам БПЛА, и весьма успешно, надо отметить, открыты? Что мешает самолётам, взлетающими из Краснодара, Ростова, брать курс на восток и ложиться на удаленный эшелон, как это делают суда воздушные, взлетающие из Сочи?