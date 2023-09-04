{"id":14078,"url":"\/distributions\/14078\/click?bit=1&hash=91eb549507cdb693ac76954a68913f7f939906e342855783777908626f3f7be8","title":"\u0412\u043b\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0441 Figma \u0438\u043b\u0438 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0441\u0447\u0430\u0441\u0442\u043b\u0438\u0432\u044b\u043c \u0441 PowerPoint?","buttonText":"\u041f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0431\u043d\u0435\u0435","imageUuid":"abd9d6a4-faf2-5836-bfdb-5163ce167fa4"}
Деньги
Евгения Евсеева

День 558: «Вкусно — и точке» предложили открыть ресторан в китайском городе Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

1.3K показов
1.9K открытий
Вид на китайский город Хэйхэ из Благовещенска. Фото Photo by Fedor Shlyapnikov / Unsplash

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 2-4 сентября: доллар — 96,34 рубля (на 1 копейку больше, чем 1 сентября), евро — 104,61 рубля (на 33 копейки меньше).

Курсы на Мосбирже на 08:17 мск: доллар — 96,46 рубля, евро — 104,15 рубля.

Курсы на Forex на 8:30 мск: доллар — 96,46 рубля, евро — 104,13 рубля.

Кто и как адаптируется

«Не секрет, что недавно пришел запрос из Китая. Из города Хэйхэ, расположенного напротив нашего Благовещенска на другом берегу Амура. Оказывается, логистика не дотягивает до этих регионов, у китайцев там нет McDonald’s. Вот и обратились к нам», — рассказал ТАСС владелец сети ресторанов «Вкусно — и точка» Александр Говор.

По его словам, по договору с McDonald’s сеть не имеет права открывать рестораны там, где уже есть точки McDonald’s, поэтому «Вкусно — и точка» обратилась к компании за разрешением. Если его получат, «Вкусно — и точка» готова открыть «хоть десять точек».

Турция провела переговоры с Западом по переподключению Россельхозбанка к SWIFT и объясняла, что в случае получения надёжных гарантий можно надеяться на возобновление черноморской зерновой инициатив, рассказал источник «РИА Новости».

Магазины нижнего белья и одежды Women'secret, закрывшиеся в России в 2022 году, возобновили работу в стране по белорусской франшизе, увеличив при этом цены на свой ассортимент.

Купить рекламу Отключить

Какие есть проблемы и трудности

Бюджетное финансирование разработок отечественного оборудования для сетей LTE и 5G в 2024-2025 годах может сократиться на треть — с почти 24 млрд рублей (в первой версии документа) до 15,5 млрд рублей. Такие показатели указаны в новой версии дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи до 2030 года», с которыми ознакомились «Ведомости». При этом внебюджетное финансирование вырастет на 8,3% — до 38,8 млрд рублей.

Контекст

Стоимость зарубежных туров в Египет, Дубай, Таиланд и на другие популярные направления в зимний период вырастет на 10–30% по сравнению с 2022 годом, выяснили «Известия».

В первом полугодии экспорт российской книжной продукции увеличился на 10–15%. Участники рынка связали востребованность русскоязычной литературы за рубежом в первую очередь с волной эмиграции в Армению и Грузию, Сербию и Турцию, Узбекистан и Казахстан.

Где теперь хранят валюту россияне — инфографика от РБК:

Цены на автозапчасти на популярных агрегаторах объявлений в 2023 году выросли в диапазоне от 7 до 20%, следует из данных «Авито» и отраслевого портала «Дром», с которыми ознакомились «Ведомости». На эти платформы приходится основная часть онлайн-продаж новых автозапчастей в России.

Новости предыдущего дня, 3 сентября — здесь.

#новость

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
36 комментариев
Написать комментарий...
 Слегка Придурковатый

美味 - 期間。

Ответить
Развернуть ветку
igotosochi

полиглот

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Вечерний

Будьте добры колу, миску риса и кошко-жену (большую).

Ответить
Развернуть ветку
Rafa Ramazanoff

Добрый колу*

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

Сам такой!

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.
по договору с McDonald’s сеть не имеет права открывать рестораны там, где уже есть точки McDonald’s

Казалось бы!

Магазины нижнего белья и одежды Women'secret возобновили работу в стране по белорусской франшизе

Вот прохиндеи.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Хэйхэ и точка, берегитесь, братья-китайцы, «Вкусно» идёт.

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta
«Вкусно — и точке» предложили открыть ресторан в китайском городе

Ну, он много чего наговорил. А уж журналисты умеют подать под нужным углом. Один заголовок чего стоит. ))

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/64f54c749a794738b05eeaee?from=from_main_4

Владелец «Вкусно — и точка» заявил о плане…
Говор рассказал, что сделка с «Макдоналдсом» предусматривает возможность возвращения бывших…
www.rbc.ru
Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ага, макдак не смог, а вкусноточка кааак сделает.

Фантазёр, ты меня называла!

Ответить
Развернуть ветку
Allestor Klei

Ну таки да, про опцион еще было известно при продаже, так что как только нормализуется обстановка, выкупят. Тем более они дальновидные и вроде на 19 лет опцион действует

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

Вы видели текст договора?
Я нет. И журналисты, скорее всего не видели. А все наши домыслы исходят из домыслов журналистов.

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

Вопрос кому выгодно, чтобы информация об опционе была доведена до всех

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

Сейчас много фейков, всей правды мы не узнаем, пусть наверху думают, всё не так однозначно...))

Ответить
Развернуть ветку
Невкусно и грустно
а 19 лет опцион действует

А чего не на 119 лет? Чем дальше от 24.02, тем более охуительные истории подъезжают %)

Ответить
Развернуть ветку
PANKRAT EROFEEV

смешно

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

Наигрался Говор?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
возобновили работу в стране, увеличив при этом цены на свой ассортимент

Мда, вот так и будут выглядень «возвращения», всё то же, но чуть сложнее и сильно дороже.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

Только пока они булки мяли, на рынок пришли аналоги и дешевле, качеством точно не хуже.

Имею ввиду такие второсортных компании и тренды, как Women's Secret. С А-брендами и премиум ситуация сложнее, конечно.

Ответить
Развернуть ветку
Невкусно и грустно

Золотой вы, Сергей, ̶б̶о̶т̶ человек, не только в геополитике, но даже и в женском пеньюарчике свободно ориентируетесь! Цены вам нет!

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл

Вку сэна и точ ка 🤤

Ответить
Развернуть ветку
ьесь
у китайцев там нет McDonald’s
сеть не имеет права открывать рестораны там, где уже есть точки McDonald’s, поэтому «Вкусно — и точка» обратилась к компании за разрешением

???

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Ну да, они просто держат место для возвращения макдака

Ответить
Развернуть ветку
S1m0ne
Women'secret, закрывшиеся в России в 2022 году, возобновили работу в стране по белорусской франшизе, увеличив при этом цены на свой ассортимент

Ну блин, я думала, наоборот, по цене белорусского МаркФормель начнут(

Ответить
Развернуть ветку
виктор сикрит

Китайцы даже в отпусках в других странах ищут китайки в первую очередь, без риса их туда не заманить

Ответить
Развернуть ветку
Цукер Блин

А я думал, им нужен только халявный кипяток, чтобы заваривать свой чай в бутылочках и привезенные бомж-пакеты.

Ответить
Развернуть ветку
морской Камень

видать плохо думал, наверное из бердянска никуда не выезжял. Открою тебе тайну, в азиатских макдональдсах подают и рис и курицу и кипяток, если ты на бердянском попросишь:)

Ответить
Развернуть ветку
Pavel S
Бюджетное финансирование разработок отечественного оборудования для сетей LTE и 5G в 2024-2025 годах может сократиться на треть

Мастерство заголовка. А тем временем
https://www.kommersant.ru/doc/6196887

5G пишем, 6 в уме
Инвестиции в отечественное оборудование связи растут
www.kommersant.ru
Ответить
Развернуть ветку
Андрей Вечерний

Вы знаете значение слов "инвестиции" и "бюджетное финансирование"?)
Скрин из этого источника.

Ответить
Развернуть ветку
S1m0ne
Цены на автозапчасти на популярных агрегаторах объявлений в 2023 году выросли в диапазоне от 7 до 20%

Ждём тех, у кого "подешевело или осталось на том же уровне".
Желательно сразу с топчиками за свои деньги.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Солдатов

Самое интересное здесь, что наши обратились за разрешением к вражеской компании! Получается что российский Макдак так же зависим от американского как и раньше.
И мне вот интересно, что будет если наши не будут соблюдать договор и откроются в Китае? Американцы отожмут иностранные активы ооо "вкусно и точка"? А они есть? Чего наши боятся? Неужели они заморозили какие-то мильоны на иностранных счетах как гарантии безопасности для макдака?

Ответить
Развернуть ветку
Artemy

Кстати, моя дочь это называет «Вкусная Точка»

Ответить
Развернуть ветку
Вишняковский
Оказывается, логистика не дотягивает до этих регионов, у китайцев там нет McDonald’s. Вот и обратились к нам.

Брат приди, порядок наведи

Ответить
Развернуть ветку
Artur Tynyanskikh

Боже, кому они там нужны 🙄

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

Россиянам из соседней деревни, которые не хотят кушать в местной хрючевальне, хотят отведать блюд заморских

Ответить
Развернуть ветку
Ольга Мульменко

Неожиданно) конечно такое развитие событий

Ответить
Развернуть ветку
Невкусно и грустно

Знаете, что реально смешно? В самом Благовещенске отсутствует Вкусно и Точка. Ближайший Вкус Очка расположен в 500км в городе Биробиджан. Но дроп в виде Говора и не таких вам сказок выдаст %)

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
33 комментария
Раскрывать всегда
null