День 558: «Вкусно — и точке» предложили открыть ресторан в китайском городе Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 2-4 сентября: доллар — 96,34 рубля (на 1 копейку больше, чем 1 сентября), евро — 104,61 рубля (на 33 копейки меньше).
Кто и как адаптируется
«Не секрет, что недавно пришел запрос из Китая. Из города Хэйхэ, расположенного напротив нашего Благовещенска на другом берегу Амура. Оказывается, логистика не дотягивает до этих регионов, у китайцев там нет McDonald’s. Вот и обратились к нам», — рассказал ТАСС владелец сети ресторанов «Вкусно — и точка» Александр Говор.
По его словам, по договору с McDonald’s сеть не имеет права открывать рестораны там, где уже есть точки McDonald’s, поэтому «Вкусно — и точка» обратилась к компании за разрешением. Если его получат, «Вкусно — и точка» готова открыть «хоть десять точек».
Турция провела переговоры с Западом по переподключению Россельхозбанка к SWIFT и объясняла, что в случае получения надёжных гарантий можно надеяться на возобновление черноморской зерновой инициатив, рассказал источник «РИА Новости».
Магазины нижнего белья и одежды Women'secret, закрывшиеся в России в 2022 году, возобновили работу в стране по белорусской франшизе, увеличив при этом цены на свой ассортимент.
Какие есть проблемы и трудности
Бюджетное финансирование разработок отечественного оборудования для сетей LTE и 5G в 2024-2025 годах может сократиться на треть — с почти 24 млрд рублей (в первой версии документа) до 15,5 млрд рублей. Такие показатели указаны в новой версии дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи до 2030 года», с которыми ознакомились «Ведомости». При этом внебюджетное финансирование вырастет на 8,3% — до 38,8 млрд рублей.
Контекст
Стоимость зарубежных туров в Египет, Дубай, Таиланд и на другие популярные направления в зимний период вырастет на 10–30% по сравнению с 2022 годом, выяснили «Известия».
В первом полугодии экспорт российской книжной продукции увеличился на 10–15%. Участники рынка связали востребованность русскоязычной литературы за рубежом в первую очередь с волной эмиграции в Армению и Грузию, Сербию и Турцию, Узбекистан и Казахстан.
Где теперь хранят валюту россияне — инфографика от РБК:
Цены на автозапчасти на популярных агрегаторах объявлений в 2023 году выросли в диапазоне от 7 до 20%, следует из данных «Авито» и отраслевого портала «Дром», с которыми ознакомились «Ведомости». На эти платформы приходится основная часть онлайн-продаж новых автозапчастей в России.
Новости предыдущего дня, 3 сентября — здесь.
美味 - 期間。
полиглот
Будьте добры колу, миску риса и кошко-жену (большую).
Добрый колу*
Сам такой!
Казалось бы!Магазины нижнего белья и одежды Women'secret возобновили работу в стране по белорусской франшизе
Вот прохиндеи.
Хэйхэ и точка, берегитесь, братья-китайцы, «Вкусно» идёт.
Ну, он много чего наговорил. А уж журналисты умеют подать под нужным углом. Один заголовок чего стоит. ))
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/64f54c749a794738b05eeaee?from=from_main_4
Ага, макдак не смог, а вкусноточка кааак сделает.
Фантазёр, ты меня называла!
Ну таки да, про опцион еще было известно при продаже, так что как только нормализуется обстановка, выкупят. Тем более они дальновидные и вроде на 19 лет опцион действует
Вы видели текст договора?
Я нет. И журналисты, скорее всего не видели. А все наши домыслы исходят из домыслов журналистов.
Вопрос кому выгодно, чтобы информация об опционе была доведена до всех
Сейчас много фейков, всей правды мы не узнаем, пусть наверху думают, всё не так однозначно...))
А чего не на 119 лет? Чем дальше от 24.02, тем более охуительные истории подъезжают %)
смешно
Наигрался Говор?
Мда, вот так и будут выглядень «возвращения», всё то же, но чуть сложнее и сильно дороже.
Только пока они булки мяли, на рынок пришли аналоги и дешевле, качеством точно не хуже.
Имею ввиду такие второсортных компании и тренды, как Women's Secret. С А-брендами и премиум ситуация сложнее, конечно.
Золотой вы, Сергей, ̶б̶о̶т̶ человек, не только в геополитике, но даже и в женском пеньюарчике свободно ориентируетесь! Цены вам нет!
Вку сэна и точ ка 🤤
сеть не имеет права открывать рестораны там, где уже есть точки McDonald’s, поэтому «Вкусно — и точка» обратилась к компании за разрешением
???
Ну да, они просто держат место для возвращения макдака
Ну блин, я думала, наоборот, по цене белорусского МаркФормель начнут(
Китайцы даже в отпусках в других странах ищут китайки в первую очередь, без риса их туда не заманить
А я думал, им нужен только халявный кипяток, чтобы заваривать свой чай в бутылочках и привезенные бомж-пакеты.
видать плохо думал, наверное из бердянска никуда не выезжял. Открою тебе тайну, в азиатских макдональдсах подают и рис и курицу и кипяток, если ты на бердянском попросишь:)
Мастерство заголовка. А тем временем
https://www.kommersant.ru/doc/6196887
Вы знаете значение слов "инвестиции" и "бюджетное финансирование"?)
Скрин из этого источника.
Ждём тех, у кого "подешевело или осталось на том же уровне".
Желательно сразу с топчиками за свои деньги.
Самое интересное здесь, что наши обратились за разрешением к вражеской компании! Получается что российский Макдак так же зависим от американского как и раньше.
И мне вот интересно, что будет если наши не будут соблюдать договор и откроются в Китае? Американцы отожмут иностранные активы ооо "вкусно и точка"? А они есть? Чего наши боятся? Неужели они заморозили какие-то мильоны на иностранных счетах как гарантии безопасности для макдака?
Кстати, моя дочь это называет «Вкусная Точка»
Брат приди, порядок наведи
Боже, кому они там нужны 🙄
Россиянам из соседней деревни, которые не хотят кушать в местной хрючевальне, хотят отведать блюд заморских
Неожиданно) конечно такое развитие событий
Знаете, что реально смешно? В самом Благовещенске отсутствует Вкусно и Точка. Ближайший Вкус Очка расположен в 500км в городе Биробиджан. Но дроп в виде Говора и не таких вам сказок выдаст %)