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Вид на китайский город Хэйхэ из Благовещенска. Фото Photo by Fedor Shlyapnikov / Unsplash

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 2-4 сентября: доллар — 96,34 рубля (на 1 копейку больше, чем 1 сентября), евро — 104,61 рубля (на 33 копейки меньше).

Курсы на Мосбирже на 08:17 мск: доллар — 96,46 рубля, евро — 104,15 рубля.

Курсы на Forex на 8:30 мск: доллар — 96,46 рубля, евро — 104,13 рубля.

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Кто и как адаптируется

«Не секрет, что недавно пришел запрос из Китая. Из города Хэйхэ, расположенного напротив нашего Благовещенска на другом берегу Амура. Оказывается, логистика не дотягивает до этих регионов, у китайцев там нет McDonald’s. Вот и обратились к нам», — рассказал ТАСС владелец сети ресторанов «Вкусно — и точка» Александр Говор.

По его словам, по договору с McDonald’s сеть не имеет права открывать рестораны там, где уже есть точки McDonald’s, поэтому «Вкусно — и точка» обратилась к компании за разрешением. Если его получат, «Вкусно — и точка» готова открыть «хоть десять точек».

Турция провела переговоры с Западом по переподключению Россельхозбанка к SWIFT и объясняла, что в случае получения надёжных гарантий можно надеяться на возобновление черноморской зерновой инициатив, рассказал источник «РИА Новости».

Магазины нижнего белья и одежды Women'secret, закрывшиеся в России в 2022 году, возобновили работу в стране по белорусской франшизе, увеличив при этом цены на свой ассортимент.

Какие есть проблемы и трудности

Бюджетное финансирование разработок отечественного оборудования для сетей LTE и 5G в 2024-2025 годах может сократиться на треть — с почти 24 млрд рублей (в первой версии документа) до 15,5 млрд рублей. Такие показатели указаны в новой версии дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи до 2030 года», с которыми ознакомились «Ведомости». При этом внебюджетное финансирование вырастет на 8,3% — до 38,8 млрд рублей.

Контекст

Стоимость зарубежных туров в Египет, Дубай, Таиланд и на другие популярные направления в зимний период вырастет на 10–30% по сравнению с 2022 годом, выяснили «Известия».

В первом полугодии экспорт российской книжной продукции увеличился на 10–15%. Участники рынка связали востребованность русскоязычной литературы за рубежом в первую очередь с волной эмиграции в Армению и Грузию, Сербию и Турцию, Узбекистан и Казахстан.

Где теперь хранят валюту россияне — инфографика от РБК:

Цены на автозапчасти на популярных агрегаторах объявлений в 2023 году выросли в диапазоне от 7 до 20%, следует из данных «Авито» и отраслевого портала «Дром», с которыми ознакомились «Ведомости». На эти платформы приходится основная часть онлайн-продаж новых автозапчастей в России.