Деньги
Полина Лааксо

МТС купил 85% в платформе для продажи билетов и организации мероприятий Ticketscloud Статьи редакции

Остальные 15% компания планирует выкупить в течение двух лет.

  • Дочерняя структура МТС «МТС Энтертейнмент» закрыла сделку по покупке Ticketscloud, рассказали в компании. Сооснователь сервиса Егор Егерев и его партнёр Катерина Кириллова на данном этапе сохранят 15% в ООО «Тикетсклауд».
  • МТС получит 85%, которые принадлежат Ticketscloud Ltd — зарубежному юрлицу, зарегистрированному на Британских Виргинских островах. По словам компании, сделка поможет ей «значительно увеличить долю рынка и продавать более 11 млн билетов на мероприятия ежегодно».
  • По данным источников РБК, сумма выкупа составит до 900 млн рублей «при выполнении согласованных бизнес-показателей». Каких — не уточняется. Развивать платформу обе стороны будут вместе, команда Ticketscloud, в том числе операционная, останется прежней. Последняя получит доступ к «b2c-аудитории» и финансовым и технологическим ресурсам МТС.
  • Последний с 2018 года владеет двумя билетными операторами — это Ticketland и Ponominalu (с 2020-го входят в «МТС Энтертейнмент»). О его планах купить Ticketscloud сообщал в марте 2023 года «Ъ» со ссылкой на источники.
  • Как отмечает МТС, Ticketscloud — это не просто билетный агрегатор. У него есть свои инструменты для анализа продаж и автоматической выгрузки документооборота, облачная касса и билетный сервис Vibe, приложение для сканирования «проходок», а также платформа для поиска подрядчиков.
  • По данным Rusprofile, выручка ООО «Тикетсклауд» по итогам 2022 года составила 212 млн рублей (прирост на 90% год к году), прибыль — 80 млн рублей.
Концерт The Hatters на площадке «МТС Live Холл». Источник: «МТС Live»

#новость #мтс

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4 комментария
Слегка Придурковатый

А всё ноют, что деняк нет.

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Jimmy Hudson

Они ранее купили Tonkosti.ru, до этого Bronevik

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Фан-клуб Валентина Стрыкало

А зачем? Концертов почти не осталось, музыкантов уничтожают каждый день

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Валентин Потапов

Двигаем свой сервис продаж футбольных билетов ( не СНГ ). Приглашаю партнеров.

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