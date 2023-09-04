Деньги
Маша Цепелева

«Ситибанк» уберёт все банкоматы в России до конца 2023 года Статьи редакции

С марта банк не выпускает дебетовые карты и сворачивает другие услуги в стране.

  • «Ситибанк» объявил, что до конца 2023 года свернёт сеть банкоматов в России. Большинство операций можно будет совершать в онлайн-банке Citibank Online и приложении Citi Mobile, добавили в компании.
  • В августе 2022 года Citigroup объявила, что свернёт бизнес в России. Источники FT говорили, что она ведёт переговоры о продаже российского бизнеса с несколькими российскими компаниями, включая «Экспобанк» и «РЕСО-Гарантия».
  • В декабре 2022 года «Ситибанк» продал портфель потребительских кредитов банку «Уралсиб». А в конце мая 2023-го также заключил соглашение с тем же банком о передаче портфеля кредитных карт в случае согласия клиентов.
  • В первом квартале 2023-го Citigroup перестала оказывать «почти все банковские услуги» в стране.

#новость #ситибанк

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33 комментария
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 Вадим Д.

Эх, а мог и СберСити получиться.

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Alexander

https://sbercity.ru/

SBERCITY
Живи и работай в городе мечты
sbercity.ru
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Ale K

Боюсь даже представить сколько там метр может стоить

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Мох
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Ale K

Лучше бы я не видел

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Вадим Д.

Ужас какой 😱

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Иван Серик

А вы бы хотели жить в жопе Москвы в окружении сплошной стройки на годы вперёд?!
Такой ценник даже для столицы запредельный!

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Иван Серик
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Pavel Cree

Просто все уже давно перешли на цифровой рубль и банкоматы больше не нужны, логичное решение, идут в ногу со временем

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Макс Кроу

Рубль всегда был цифровым. А кто говорит, что было иначе - это пятая колонна и иноагенты.

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Премудрый пискарь

Чё творят...

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Sergei Timofeyev

В том году звонили, закрыли счёт с помощью оператора (было 15 рублей там). В целом, как банк - последние годы никто не вкладывался в него в России.

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Арсений

Да этот банк в принципе существовал в основном для обслуживания американских компаний тут что уже неактуально. А как "обычный" банк что для физиков что для юриков был и есть дно.

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Zloy Sniper

Пользуюсь кредитной картой Ситибанка более 20 лет. Были счета в разных валютах и дебетовая карта. Слышал множество страшилок про этот банк, но сам с проблемами не сталкивался. Есть большой опыт и с другими банками (Тинькофф не пробовал). Везде примерно одинаково. Ситибанк уходит, причем принял решение о сворачивании розницы примерно за полгода-год до начала СВО. Сватают меня Уралсибу, но спасибо - нет. Кредитку мою отключат с февраля. Жаль.

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Alexander

А вас никогда не смущало их теплое ламповое мобильное приложение?

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Частное Яйцо

Да это жесть. А веб версия сайта? Я просто в шоке, из какого года это всё? С начала существования интернета?

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Мох

Судя по градиентным кнопкам и меню – из 2008

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Zloy Sniper

И апка и сайт ужасные. Смущали, крайне неудобные и неинформационные. Конечно де не Сбер, чего уж там. Но кредиты не впаривают и смсками не закидывали. А в остальном нормально пользовался картой. Проблем не было.

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Sergeant Ding

Вот мне вообще плевать на мобильные приложения, гораздо интереснее надежность банка.

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Alexander

За то там были красивые молодые доброжелательные сотрудницы. В остальном согласен.

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дед Мазай и муравьеды

Насколько доброжелательные? Поделитесь опытом.

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Лена Куртасова

Много зарплатных проектов было там раньше, а в какой-то момент они вообще из поля зрения пропали

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Alex R

Так без международных расчетов он никому не нужен.

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Pavel Cree

Правильно, как говорится: отряд не заметил потери бойца.

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debil
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несведущий

Сити И Баста

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ьесь

съибаста

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Вася Посмотрел

Кек

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Денис Горобец

Банк и точка

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Висислав

Точка Си

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Stas Sokolov

В Питере их давно уже и нет как бы.

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дед Мазай и муравьеды

Прочь из страны! Сюда я больше не ездок. Пойду искать по свету, где оскорбленному есть сердцу уголок. Карету мне! Карету! (с) Ситибанк

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Довольный

Жалко, конечно, этого добряка

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