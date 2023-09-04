«Ситибанк» уберёт все банкоматы в России до конца 2023 года Статьи редакции
С марта банк не выпускает дебетовые карты и сворачивает другие услуги в стране.
- «Ситибанк» объявил, что до конца 2023 года свернёт сеть банкоматов в России. Большинство операций можно будет совершать в онлайн-банке Citibank Online и приложении Citi Mobile, добавили в компании.
- В августе 2022 года Citigroup объявила, что свернёт бизнес в России. Источники FT говорили, что она ведёт переговоры о продаже российского бизнеса с несколькими российскими компаниями, включая «Экспобанк» и «РЕСО-Гарантия».
- В декабре 2022 года «Ситибанк» продал портфель потребительских кредитов банку «Уралсиб». А в конце мая 2023-го также заключил соглашение с тем же банком о передаче портфеля кредитных карт в случае согласия клиентов.
- В первом квартале 2023-го Citigroup перестала оказывать «почти все банковские услуги» в стране.
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Эх, а мог и СберСити получиться.
https://sbercity.ru/
Боюсь даже представить сколько там метр может стоить
Лучше бы я не видел
Ужас какой 😱
А вы бы хотели жить в жопе Москвы в окружении сплошной стройки на годы вперёд?!
Такой ценник даже для столицы запредельный!
Просто все уже давно перешли на цифровой рубль и банкоматы больше не нужны, логичное решение, идут в ногу со временем
Рубль всегда был цифровым. А кто говорит, что было иначе - это пятая колонна и иноагенты.
Чё творят...
В том году звонили, закрыли счёт с помощью оператора (было 15 рублей там). В целом, как банк - последние годы никто не вкладывался в него в России.
Да этот банк в принципе существовал в основном для обслуживания американских компаний тут что уже неактуально. А как "обычный" банк что для физиков что для юриков был и есть дно.
Пользуюсь кредитной картой Ситибанка более 20 лет. Были счета в разных валютах и дебетовая карта. Слышал множество страшилок про этот банк, но сам с проблемами не сталкивался. Есть большой опыт и с другими банками (Тинькофф не пробовал). Везде примерно одинаково. Ситибанк уходит, причем принял решение о сворачивании розницы примерно за полгода-год до начала СВО. Сватают меня Уралсибу, но спасибо - нет. Кредитку мою отключат с февраля. Жаль.
А вас никогда не смущало их теплое ламповое мобильное приложение?
Да это жесть. А веб версия сайта? Я просто в шоке, из какого года это всё? С начала существования интернета?
Судя по градиентным кнопкам и меню – из 2008
И апка и сайт ужасные. Смущали, крайне неудобные и неинформационные. Конечно де не Сбер, чего уж там. Но кредиты не впаривают и смсками не закидывали. А в остальном нормально пользовался картой. Проблем не было.
Вот мне вообще плевать на мобильные приложения, гораздо интереснее надежность банка.
За то там были красивые молодые доброжелательные сотрудницы. В остальном согласен.
Насколько доброжелательные? Поделитесь опытом.
Много зарплатных проектов было там раньше, а в какой-то момент они вообще из поля зрения пропали
Так без международных расчетов он никому не нужен.
Правильно, как говорится: отряд не заметил потери бойца.
Сити И Баста
съибаста
Кек
Банк и точка
Точка Си
В Питере их давно уже и нет как бы.
Прочь из страны! Сюда я больше не ездок. Пойду искать по свету, где оскорбленному есть сердцу уголок. Карету мне! Карету! (с) Ситибанк
Жалко, конечно, этого добряка