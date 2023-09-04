Израильский стартап по подбору вина Winest сооснователя сети Burger Heroes Игоря Подстрешного привлёк $800 тысяч Статьи редакции
Проект запустили в 2023 году, деньги он собрал в августе.
- Среди инвесторов — сооснователь логистической группы Logistor Александр Фридман, глава группы креативных агентств Possible Group Андрей Виноград, креативный директор агентства Instinct Даниил Островский и соучредитель рекламной фирмы DCBL Вадим Стольберг, пишет издание CTech.
- Полученные $800 тысяч потратят на расширение цепочки поставок вина, чтобы увеличить предложение качественных вин, ускорить доставку и при этом сохранить конкурентоспособные цены и нарастить прибыль. Цель проекта — стать лидером на израильском рынке и выйти в Европу и США.
- Winest — стартап по персонализированному подбору вина, или «цифровой сомелье». Сначала потребитель должен пройти опрос, затем система определит его «вкусовой профиль» на основе ответов и предложит ему подходящие вина, которые можно сразу заказать.
- Анкету разрабатывал Тазо Тамазишвили — один из лучших сомелье мира по версии Gault&Millau. В ней разные вопросы: какое вино любит потребитель (красное или белое), нравятся ли ему напитки с газом и крепкий чай, он пьёт кофе с молоком или без, какие предпочитает орехи — фундук, кешью, миндаль или макадамия, ему приятнее ягодные ароматы или фруктовые.
- Проект запустил соучредитель сети бургерных Burger Heroes и совладелец ресторана «Дом Культур», а также «Рюмочной мечты» Игорь Подстрешный (теперь — Подстер). Позже к нему присоединились Екатерина Шохина как директор по маркетингу и Пётр Равчевский — как операционный директор. Втроём они развивают бизнес как сооснователи.
- Шохина развивала коммуникационные стратегии для компаний Adidas, Uniqlo, BMW Group и Farfetch, а также алкогольных брендов холдингов LVMH, Diageo и Pernod Ricard. Равчевский — давний партнёр Подстера, владел несколькими ресторанами в Европе с годовым оборотом выручки в $14 млн, пишет CTech.
- По данным израильского издания, в компании работает пять человек. Она доставляет вина в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Гиватаиме и Холоне. Основные конкуренты — американские Winc.com, Drizly и Wine.com, бразильский Evino и немецкий Flaschenpost.
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В Бургер Хирос самые норм бургеры из сетевух.
А вот эту дрочь сомельешную никогда не понимал. Чувствую нотки кокоса с послевкусием селедки, тело плотное.
Нужно просто больше пить, тогда начнёшь различать нюансы. Так абсолютно со всем в жизни, для новичков все примерно одинаковое
Всегда отличный план.
Пью много, даже б сказал запойный, в основном винишко, разницы за 500 и 5000 не понимаю. Сейчас бухаю португальское газированное, доволен лёгкостью и ценой в 4 сотни
Зарубежом каким то залупные стартапы привлекают лямы инвестиций, в России с инновацией пошлют, потому что сидят старперы которые не понимают нах это нужно.
(на себе прошел это)
Это маленький сид раунд, по сути в нем нет ничего особенного. По поводу качества идеи - не соглашусь, хорошая идея, просто не для российского рынка. Собственно поэтому вы и не заценили 😉
Хороший стартап, просто России впринципе не присуща культура наслаждаться жизнью и покупать вино часто. Тут либо бухают/жрут как в последний раз, либо просто денег на это нет
В точку. Часто вижу по пятницам тела, которые ссанину разливную покупают или водочку. Лишь бы брюхо набить и нахрюкаться в ноль
https://luding.ru/news/rossiya-zanyala-6-mesto-v-mire-po-potrebleniyu-vina/?ysclid=lm51n6ou78756495441
Обожаю манипуляции с не приведенной к одному основанию статистикой. Население Испании в 3 раза меньше России, а по твоему рейтингу тупым кажется что в России чаще вино пьют, а не в 3 раза меньше
«50 оттенков Беленькой» зайдет и даже станет резидентами Сколково! А если без шуток, я пользуюсь Vivino, отличный проект для любителей вина, виски и дорогого алкоголя.
Так если в РФ старперы ничего не понимают, то в чем проблема привлечь не в РФ? Не видел денежного дождя и до 24 февраля. Может просто у стартаперов искажено представление об инновационных проектах и их потенциальной монетизации
Нет, это реально крутой стартап. И бухаешь постоянно, причем с лучшими марками вин, и тебе еще деньги за это дают.
это же винопоиск получается, уже вижу раздел с алкодрузьями у которых похожие вкусы итп
Ну это как кекс по телефону.
Я даже продукты не заказываю в этих доставках. А нормальных винодельнях сам попробуешь сначала, потом купишь. По крайней мере любитель вина уже... Нет, ценитель вина уже знает ту лозу, с которой он хочет вино. А что толку, что я люблю грецкий орех, кофе... От вина я жду другого.. Личного. Интимного, модно сказать. А тут по телефону.
А он из Казахстана?