День 559: SAP уведомил оставшихся клиентов в России о прекращении поддержки Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 5 сентября: доллар — 96,61 рубля (на 27 копеек больше, чем 4 сентября), евро — 104,41 рубля (на 20 копеек меньше).
Правительство планирует ограничить ипотечное кредитование с господдержкой: увеличить по льготным ипотечным кредитам размер первоначального взноса с 15 до 20% и снизить на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидии банкам, узнали «Ведомости».
«Сбербанк» 30 августа 2023 года подал заявку на регистрацию товарного знака на китайском языке — «Сбер银行» (银行 — банк). В «Сбере» объяснили, что товарный знак подан на регистрацию исходя из потенциальной перспективы работы с китайской аудиторией в приграничном с Китаем регионе.
Кто и как адаптируется
Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Tele2 к поставщику телекомоборудования Ericsson — российской компании «Сател ТВК» — на сумму почти в €490 тысяч. Это следует из резолютивной части решения, опубликованной 31 августа на сайте суда. Сумма составила всего 12% от ожидаемой, подсчитали «Ведомости». Оператор требовал выплаты в €4,1 млн.
Какие есть проблемы и трудности
Два крупнейших платёжных сервиса в Узбекистане, Oson и PayWay, с 5 сентября 2023 года приостановили услуги зарубежных денежных переводов — в том числе в Россию и из неё. Отключение временное, сервисы объяснили их требованием местного ЦБ.
Разработчик корпоративного ПО SAP уведомил партнёров и клиентов о прекращении поддержки своих решений в России после 31 декабря 2023 года, пишет «Коммерсантъ». С 4 сентября такие же письма получают около 100 клиентов, которые продолжают пользоваться поддержкой систем SAP, уточняет источник издания, знакомый с ситуацией. Компания официально объявила об уходе из России и прекращении поддержки локальных продуктов ещё в апреле 2022 года. При этом у SAP оставались годовые контракты на техническое обслуживание бизнеса в стране.
Контекст
Власти Финляндии заявили, что не планируют запрещать сервис такси «Яндекса» — Yango — в стране.
Средняя розничная цена проданной бумажной книги в книжных магазинах в январе—июне 2023 года выросла на 7,4% к аналогичному периоду 2022-го и составила 446,9 рублей, говорится в исследовании Ассоциации книгораспространителей.
Страховщики начали фиксировать рост спроса на страхование грузоперевозок в первой половине 2023 года в сравнении с показателями 2022-го, в том числе после ухода западных игроков, рассказали «Ведомостям» представители «Абсолют страхования», ВСК и «Спасских ворот», которые занимаются такими видами страхования.
Индекс Московской биржи с начала 2023 года вырос на 48%. Означает ли это, что инвесторы привыкли к рискам «спецоперации», а фондовый рынок полностью восстановился? Ответы — в инфографике Forbes, который разбирался в том, как изменился рынок за полтора года.
Новости предыдущего дня, 4 сентября — здесь.
1C говорит привет.
Идешь холодной дождливой ночью по безлюдной улице, едва освещенной редкими фонарями, и вдруг из темноты соседнего переулка выглядывает 1C и говорит: "Привеееет!"...
Сравнил...
Привет, сегодня дождь и скверно
А мы не виделись, наверно, сто лет))
Ну нет у нас своего SAPа. Ну согласитесь. И не будет.
Будет что-то другое. SAP нужен был в основном для отчётности по мфсо. Для последующего ipo)))
Как будто SAP из космоса взялся.
Ну всё, сбер добил все приставки к словам в русском языке, перешёл на китайский, в добрый путь, товарищ Ляо Греф.
* либо с перспективой работы, через пару лет, по всей России
"составила 446,9 рублей"
За всратую книжку почти полтыщи отдавать? Нет уж, я лучше в КБ отоварюсь.
БАЗА
А чего не в "Бристоль"?
Правильно правительство делает — зажрались эти льготные ипотечники, рублём их, а то мало того, что удостоены жить в самой (вставить любимый вариант) стране на свете, так ещё и «жируют» с ипотекой.
Да не, Вадим, там всё куда прозаичнее. Льготные ипотечники создают самую большую просрочку, что влияет на стабильность банковской системы. Пока критичной массы нет, но она возможна, если оставить всё, как есть.
Второй момент, льготная ипотека разогнала цены на жильё.
SAP уходит, да здравствует SAP. Эх.
1С ТАКОЙ:
Кинул пацана, по е*алу - на!
Пацанчики, под замком карманчики
А кидалы высерки, чмошники и защеканчики
Взяла попкорн и пошла читать комменты 😉
Коменты есчо не настоялись))
А что в SAP с масштабируемостью? Слыхал, что у 1С с этим не очень хорошо
Масштабируемостью чего? Если уж взялись рассуждать всерьез - что конкретно Вас интересует ? Масштабируемость БД зависит от БД, сервер приложений 1С масштабируется хорошо, кластеризуется. Готовность прикладных решений ? надо уточнять тогда.
Слышать одно, внедрят 1С другое. Все ок с масштабируемостью, главное спецов нормальных найти, как и везде в ит.
Интересно, почему? Как накосячить умудрились, раз ЦБ все переводы зарубеж обрубил?Власти Финляндии заявили, что не планируют запрещать сервис такси «Яндекса» — Yango — в стране.
Лица хейтеров имаджинировпли?)
Как бы не хейтили 1С, но это все таки замена SAP. И главное российская
Есть истории успеха, когда вместо переходили с SAP на 1С?
Наконец-то они свалили. Бесполезные.
В "Т плюс" очень плотно до СВО были завязаны на SAP. Интересно, как там сейчас. Интерес чисто шкурный.
Ну вот и всЁ.
Сейчас 1С каАак развернЁт свои корпоративные решения - втут и сказочке конец.