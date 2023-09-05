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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 5 сентября: доллар — 96,61 рубля (на 27 копеек больше, чем 4 сентября), евро — 104,41 рубля (на 20 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 08:00 мск: доллар — 97,27 рубля, евро — 105,09 рубля.

Курсы на Forex на 8:16 мск: доллар — 97,3 рубля, евро — 105,04 рубля.

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Правительство планирует ограничить ипотечное кредитование с господдержкой: увеличить по льготным ипотечным кредитам размер первоначального взноса с 15 до 20% и снизить на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидии банкам, узнали «Ведомости».

«Сбербанк» 30 августа 2023 года подал заявку на регистрацию товарного знака на китайском языке — «Сбер银行» (银行 — банк). В «Сбере» объяснили, что товарный знак подан на регистрацию исходя из потенциальной перспективы работы с китайской аудиторией в приграничном с Китаем регионе.

Кто и как адаптируется

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Tele2 к поставщику телекомоборудования Ericsson — российской компании «Сател ТВК» — на сумму почти в €490 тысяч. Это следует из резолютивной части решения, опубликованной 31 августа на сайте суда. Сумма составила всего 12% от ожидаемой, подсчитали «Ведомости». Оператор требовал выплаты в €4,1 млн.

Какие есть проблемы и трудности

Два крупнейших платёжных сервиса в Узбекистане, Oson и PayWay, с 5 сентября 2023 года приостановили услуги зарубежных денежных переводов — в том числе в Россию и из неё. Отключение временное, сервисы объяснили их требованием местного ЦБ.

Разработчик корпоративного ПО SAP уведомил партнёров и клиентов о прекращении поддержки своих решений в России после 31 декабря 2023 года, пишет «Коммерсантъ». С 4 сентября такие же письма получают около 100 клиентов, которые продолжают пользоваться поддержкой систем SAP, уточняет источник издания, знакомый с ситуацией. Компания официально объявила об уходе из России и прекращении поддержки локальных продуктов ещё в апреле 2022 года. При этом у SAP оставались годовые контракты на техническое обслуживание бизнеса в стране.

Контекст

Власти Финляндии заявили, что не планируют запрещать сервис такси «Яндекса» — Yango — в стране.

Средняя розничная цена проданной бумажной книги в книжных магазинах в январе—июне 2023 года выросла на 7,4% к аналогичному периоду 2022-го и составила 446,9 рублей, говорится в исследовании Ассоциации книгораспространителей.

Страховщики начали фиксировать рост спроса на страхование грузоперевозок в первой половине 2023 года в сравнении с показателями 2022-го, в том числе после ухода западных игроков, рассказали «Ведомостям» представители «Абсолют страхования», ВСК и «Спасских ворот», которые занимаются такими видами страхования.

Индекс Московской биржи с начала 2023 года вырос на 48%. Означает ли это, что инвесторы привыкли к рискам «спецоперации», а фондовый рынок полностью восстановился? Ответы — в инфографике Forbes, который разбирался в том, как изменился рынок за полтора года.