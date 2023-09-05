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Евгения Евсеева

Платёжные сервисы Узбекистана Oson и Pay Way с 5 сентября приостановили международные переводы Статьи редакции

Компании объясняют это требованием местного ЦБ — тот разослал его «полусотне» финтех-сервисов.

  • Сервис Pay Way объявил, что с 5 сентября 2023 года временно отключает переводы по всем международным направлениям, в том числе в Россию и из неё. При этом можно по-прежнему проводить платежи внутри Узбекистана между местными системами Uzcard и Humo и оплачивать коммунальные и другие услуги.
  • Как долго продлятся ограничения — не уточняется. Pay Way объяснил, что отключил переводы по требованию местного ЦБ.
  • Oson также объявил, что с этой же даты временно приостановит международные переводы и оплату за зарубежные сервисы. Причины ограничений сервис не привёл.
  • В конце августа ЦБ Узбекистана наложил штраф на компанию Brio Group (бренд Oson). Регулятор выявил «нарушение законодательства о борьбе против легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма при проведении платёжных операций».
  • Тогда же в Brio Group прокомментировали штраф и заявили, что регулятор после него уведомил «более полусотни» финтех-компаний Узбекистана о запрете на международные переводы.
  • В Узбекистане работают 52 платёжные системы, Oson и Pay Way — наиболее крупные из них, отмечает ТАСС. Более 80% всех осуществляемых этими сервисами международных денежных переводов приходятся на Россию, указывает издание.

#новость #узбекистан

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Вадим Д.

Хреновое требование местного ЦБ.

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Барон Люберецкий

Американский алигархат не спит

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