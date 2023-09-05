«Эксмо» получило контроль в издательстве Individuum Статьи редакции
До этого оно также выкупило 51% Popcorn Books.
- Об изменениях сообщил «Ъ». По данным «Контур.Фокуса», с июля 2022 года 100% ООО «Индивидуум Принт» принадлежало совладельцу книжной сети «Читай-город-Буквоед» Денису Котову. С 10 августа 2023 года 51% бизнеса перешёл ООО «Издательство "Эксмо"».
- Покупатель уточнил, что кадровых перестановок в Individuum не будет, но сумму сделки не озвучил. В «Infoline-Аналитике» полагают, что она могла составить не менее 350-400 млн рублей. Котов на звонки «Ъ» не ответил.
- Издательство Individuum основали Алексей Докучаев и Михаил Врубель в 2015 году. Оно специализируется на «"приключенческом" нон-фикшне и визионерских художественных произведениях». Его выручка по итогам 2022 года составила 542,2 млн рублей, чистая прибыль — 141,6 млн.
- В конце 2017 года 51% в Individuum выкупила Bookmate с одноимённым сервисом для чтения и прослушивания книг. Вместе компании основали Popcorn Books— независимое издательство, которое выпускает книги в жанре young adult, затрагивающие «неудобные» темы.
- В июле 2022 года Котов приобрёл 100% Popcorn Books и Individuum. А «Букмейт Лимитед», Алексея Докучаева и директора Bookmate в России Андрея Баева позже признали иноагентами.
- В августе 2023 года контроль в Popcorn Books получило «Эксмо». Как сообщали «Ведомости», Котов изучал возможность продать актив из-за его «токсичности»: в декабре 2022-го против Popcorn Books возбудили административное дело из-за «пропаганды ЛГБТ», которую запретили в том же месяце — вместе с «пропагандой» смены пола.
- Издатель Фёдор Еремеев считает, что в будущем «Эксмо» выкупит по 49% Котова в обоих издательствах, но, скорее всего, позволит последним сохранить автономию «за счёт сильной команды».
247 показов
468 открытий
Это какие такие неудобные темы они затрагивают?
Нескрепные, медодички не выпускают, саботаж, одним словом.
Смени шарманку, там вообще про другое.
Специально для вас там есть гиперссылка, а по ней вот:
"Popcorn Books — книжное издательство из Москвы. Мы издаем захватывающие художественные книги, которые затрагивают «неудобные» темы: проблемы самоидентификации, расизма и сексизма, отношения к собственному телу и т.п."
Должен остаться только один!
Королевская битва началась!
Надеюсь не аст
Неудобные темы? Пойду отцам расскажу эту новость.
Прочитал porno books....эх
А кто пересказывать будет?