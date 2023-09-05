«Сбер» запустил переводы в Казахстан через Visa и Mastercard по номеру карты Статьи редакции
Но они могут не проходить из-за ограничений на стороне банков-получателей.
- Внимание на новую услугу обратило Frank Media. До этого пересылать деньги за рубеж можно было только на карты систем «Мир», «Белкарт», «Элкарт» и «Корти милли».
- Минимальная сумма перевода — 1000 рублей, максимальная — 150 тысяч рублей, говорится на сайте «Сбера». За день можно перечислить до 300 тысяч рублей, за месяц — 700 тысяч.
- Комиссия с дебетовых карт — 1% от суммы, но минимум 30 рублей; с кредитных — 3%, минимум 390 рублей. Деньги зачислят в валюте получателя, а конвертация пройдёт по курсу иностранного банка, актуальному на момент зачисления.
- Редакция vc.ru попробовала сделать перевод на карты банков Halyk и Kaspi, но приложение оба раза выдало ошибку.
- В техподдержке банка подтвердили vc.ru, что услуга доступна. Однако предупредили, что «пока такие переводы могут проходить не всегда» — некоторые банки-получатели могут сохранять ограничения из-за санкций. «Если так и не получится сделать такой перевод, можно перевести по номеру телефона», — добавил специалист.
- У редакторов Frank Media получилось перевести деньги на карты в Forte, а также в Kaspi, но в последний не с первого раза, узнало vc.ru.
Ранее на vc.ru об изменениях сообщил пользователь с ником Бородач про финансы.
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Круто, заебал!
Это ты заебал
😂
Ору, бля)))
Как вовремя запустилась услуга. Браво, сбер 👏🏻
Самое время запускать переводы в Узбекистан, там нынче нужнее.
Та! Софсем пизес!
Да, отлично! 👍
Мда понятно ))))…. Это теперь за машину новую туда можно переводить?
Это какая новая машина стоит 700т рублей ?
Да, если машина стоит 150тыс руб ))
Пока не доступно
Так питупи сломали, вот сбер и подсуетился
Ежикам видимо хорошо башляют за то, что потребителям приходится грызть кактус.