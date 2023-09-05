Деньги
Полина Лааксо

«Сбер» запустил переводы в Казахстан через Visa и Mastercard по номеру карты Статьи редакции

Но они могут не проходить из-за ограничений на стороне банков-получателей.

  • Внимание на новую услугу обратило Frank Media. До этого пересылать деньги за рубеж можно было только на карты систем «Мир», «Белкарт», «Элкарт» и «Корти милли».
  • Минимальная сумма перевода — 1000 рублей, максимальная — 150 тысяч рублей, говорится на сайте «Сбера». За день можно перечислить до 300 тысяч рублей, за месяц — 700 тысяч.
  • Комиссия с дебетовых карт — 1% от суммы, но минимум 30 рублей; с кредитных — 3%, минимум 390 рублей. Деньги зачислят в валюте получателя, а конвертация пройдёт по курсу иностранного банка, актуальному на момент зачисления.
  • Редакция vc.ru попробовала сделать перевод на карты банков Halyk и Kaspi, но приложение оба раза выдало ошибку.
Ошибка, которую получили редакторы vc.ru
  • В техподдержке банка подтвердили vc.ru, что услуга доступна. Однако предупредили, что «пока такие переводы могут проходить не всегда» — некоторые банки-получатели могут сохранять ограничения из-за санкций. «Если так и не получится сделать такой перевод, можно перевести по номеру телефона», — добавил специалист.
  • У редакторов Frank Media получилось перевести деньги на карты в Forte, а также в Kaspi, но в последний не с первого раза, узнало vc.ru.

Ранее на vc.ru об изменениях сообщил пользователь с ником Бородач про финансы.

#сбер #новость

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 Сергей Я

Круто, заебал!

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Макс Фактор

Это ты заебал

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alvi22 alvi22

😂

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noname

Ору, бля)))

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Вадим Д.

Как вовремя запустилась услуга. Браво, сбер 👏🏻
Самое время запускать переводы в Узбекистан, там нынче нужнее.

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sunblade
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Вадим Д.

Та! Софсем пизес!

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Echo

Да, отлично! 👍

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Asatur Gukasyan

Мда понятно ))))…. Это теперь за машину новую туда можно переводить?

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Roman

Это какая новая машина стоит 700т рублей ?

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S.Capusta

Да, если машина стоит 150тыс руб ))

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Said Akhmedov

Пока не доступно

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Dmitry Porkhaev

Так питупи сломали, вот сбер и подсуетился

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Алексей Фек

Ежикам видимо хорошо башляют за то, что потребителям приходится грызть кактус.

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Слегка Придурковатый
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