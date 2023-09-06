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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 6 сентября: доллар — 97,53 рубля (на 92 копейки больше, чем 5 сентября), евро — 104,9 рубля (на 49 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 08:16 мск: доллар — 98,13 рубля, евро — 105,35 рубля.

Курсы на Forex на 8:32 мск: доллар — 98,08 рубля, евро — 105,24 рубля.

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«Экономика, по всей видимости, превысила свой потенциальный уровень (максимальный уровень выпуска при полном использовании всех факторов производства и нормальной загрузке мощностей)», — констатировал департамент исследований и прогнозирования Банка России в свежем выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды». В июне 2023 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина указывала, что экономика ещё не достигла потенциального уровня, но приближается к нему.

Кто и как адаптируется

Французская группа GeoPost ведет переговоры о продаже своей российской службы доставки DPD с «Деловыми линиями» и ПЭК, узнал «Коммерсантъ».

Авиакомпания «Аэрофлот» завершила урегулирование спора с ирландской компанией AerCap по 18 самолётам, которые были взяты у нее в лизинг, и пяти авиадвигателям.

«Яндекс» запустит виртуального помощника «Алису» в Казахстане, рассказал «Ведомостям» руководитель бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк. До конца 2023 года «Алиса» на казахском языке станет доступна в «Яндекс Браузере» на компьютерах, смартфонах и в мобильном приложении.

Какие есть проблемы и трудности

На Камчатке из-за отсутствия запчастей остановили эксплуатацию чешских региональных самолётов L-410. Теперь краевым властям придётся выделять больше субсидий для перевозки пассажиров на российской авиатехнике, считают эксперты.

Ответственность за продажу устройств без обязательного к предустановке магазина приложений RuStore будут нести как их изготовители, так и продавцы, допустившие такие товары к продаже, заявил РБК представитель Роспотребнадзора. Продавцы техники говорят, что один из вариантов выполнить требования — вскрывать заводские упаковки и самостоятельно устанавливать магазин приложений. Минцифры выступает против подобного.

Контекст

Сервис «Яндекс Путешествия» стал лидером среди агрегаторов для поиска гостиниц летом 2023 года, обогнав по доле Ostrovok.ru, следует из данных платформы для гостиничного бизнеса TravelLine. Летом через него делал бронь каждый шестой гость, который искал жилье онлайн. Но чаще всего гости бронируют номера напрямую на сайтах отелей.

Российская общественная организация «Узбекская национально-культурная автономия города Москвы» (узбекская диаспора в Москве) не видит рисков для осуществления денежных переводов из России в Узбекистан из-за приостановки работы Oson и Pay Way, сказал «Ведомостям» её руководитель Бахром Исмаилов.

Владельцы ТЦ в течение года заполняли пустующие площади новыми магазинами. Опрошенные участники рынка говорят, что ожидаемого восстановления покупательского трафика не произошло, он даже снижается. Чего не хватает покупателям, есть ли у ТЦ шансы их вернуть и выйти на докризисные уровни дохода, разбирался Forbes.

С января по август 2023 года в России продали 18,6 млн смартфонов, что на 26% больше аналогичного периода 2022 года, в деньгах продажи выросли на 12%, до 396 млрд рублей. Первое место в денежном выражении удерживает Apple, но в натуральном выражении её доля продолжила сокращаться и сравнялась с китайской Infinix: обе компании заняли по 9% рынка.