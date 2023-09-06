Владелец сервиса доставки DPD ведёт переговоры о продаже российского бизнеса с «Деловыми линиями» и ПЭК — «Ъ» Статьи редакции
Компания ещё в мае 2022 года заявила, что начала обсуждать передачу бизнеса местному партнёру.
- Французская компания GeoPost ведёт переговоры о продаже принадлежащего ей бизнеса DPD в России с крупными логистическими операторами, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке. Среди возможных претендентов — «Деловые линии» и ПЭК.
- В «Деловых линиях» отказались от комментариев изданию. В ПЭК, DPD и национальной почтовой службе Франции Group La Poste, которая контролирует GeoPost, не ответили на запрос.
- В мае 2022 года GeoPost сообщила, что начала обсуждать вариант передачи российского бизнеса DPD местному партнёру. В DPD заявляли, что компания продолжает работу, а местный бизнес финансово независим. В отчёте за 2022-й GeoPost сообщила, что обесценила активы своей российской «дочки» на €149 млн.
- Российское АО «ДПД Рус» — не единственный актив GeoPost в стране. Компании принадлежит 29,07% в объявившем о банкротстве логистическом сервисе PickPoint, долг которого кредиторами превысил 2,6 млрд рублей.
- Опрошенные «Ъ» эксперты при этом утверждают, что продажа DPD в России не помешает привлечь GeoPost к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве. С таким заявлением могут обратиться кредиторы ещё на стадии наблюдения — тогда могут принять обеспечительные меры в виде запрета продажи активов GeoPost, в том числе российского DPD.
- GeoPost работает в 230 странах. По собственным данным, холдинг занимает первое место во Франции и второе место в Европе по доле на рынке экспресс-доставки посылок. Служба доставки DPD работает в России более 30 лет.
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И будут DPDловые линии.
И платный вход в офис, а за смс о статусе доставки придется доплатить 15р - все в традициях ДЛ
Всего 15 ₽?! Как жалким кремлеботам? Ну нет, после такого мощного слияния повысят до 43 ₽!
Я точно не помню, но конечно это глупость полная, что бы забрать посылку из их склада, реально в счет закидывают то ли 15 то ли 25р за ходьбу по территории 😁 не говоря уже о неадекватной стоимости страховки + платное информирование и могут еще в тихую сделать обрешотку посылки. В итоге маленькая коробка 20х20х20 см Москва - Краснодар стоит 900-1100р. Реалии дл
Просто DP от дабл пенетрейшн
Ах какая смешная потеря... Ну правда. Уж что-что, а это мы точно импортозаместим.
+15 рублей
Опять они в политику, хотя речь определенно про экономику.
Тут скорее речь не про импортозамещение, сколько про монополию. Деловые линии + DPD это очень большая доля рынка и, если покупку одобрит регулятор, то рынок перевозок только пострадает.
СДЭК, ПЭК, DHL, КИТ, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис и это лишь те, что на слуху. Деловые линии ну никак не монополия, а уж DPD и подавно, СДЭК по объёмам гораздо больше.
А что по поводу качества DPD? Просто лично два раза на них попадал, остались отнюдь не лучшие воспоминания, мягко говоря. Это мне не повезло, или у всех так?
Наша компания вроде пользуется, ничего плохого про внутренние перевозки не слышал. Хотя с ними больше секретари общаются. Подарочки на новый год присылают, типа тортика там) DPD я думаю больше юр.лицам удобен был. Хотя мы работаем с несколькими компаниями, деловые в том числе.