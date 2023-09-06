«Сбер» начал возвращать деньги, переведённые на карты Visa и Mastercard в Казахстан — Frank Media Статьи редакции
Часть опрошенных казахстанских банков говорят, что не принимают деньги из-за санкций, другие — что проблемы у «Сбера».
- Об этом сообщает Frank Media. Банк начал возвращать клиентам средства, переведённые на казахстанские карты, — деньги на них не зачислились.
- 5 сентября издание заметило, что «Сбер» запустил переводы в Казахстан через Visa и Mastercard по номеру карты. В банке подтвердили наличие услуги.
- Теперь при попытке отправить средства появляется уведомление, что такой перевод недоступен. При этом на сайте «Сбера» по-прежнему указано, что можно перевести деньги таким способом.
- Корреспондент Frank Media смог перевести средства, но они не «дошли» до получателя. Служба поддержки «Сбера» ответила, что переводы вернут «с комиссией», сроки возврата составляют пять рабочих дней. На вопрос о причине возврата специалист рассказал, что деньги не принял банк-получатель.
- В службе поддержки «Сбера» также добавили, что у них нет списка банков, которые принимают переводы из России, и клиент должен сам уточнять у банка-получателя, может ли тот принять деньги.
- В службе поддержки Forte сообщили, что в их банке «не проходят» переводы из России и в Россию, так как «стоят запреты на Visa и Mastercard». В «ЦентрКредит» рассказали, что тоже не принимают переводы из «Сбера», только из неподсанкционных банков через банк-корреспондент.
- В службе поддержки Kaspi, напротив, сказали, что с их стороны «нет ошибки», и порекомендовали обращаться в банк-отправитель — то есть в «Сбер». В Freedom Finance заверили, что на входящие переводы ограничений нет, но не смогли ответить, принимают ли они переводы именно из «Сбера».
3K показов
3K открытий
@vc.ru сделайте уже автопроигрывание у этой гифки! Невозможно постоянно кликать плэй!!!
Поддерживаю!
Как быстро сделали :notbad:
Уже есть автопроигрывание.
Комментарий удален модератором
.
Она и так автопроигрывается
С мобилки автопроигрывание есть
Ха-ха-ха! Спасибо! В тему как всегда!!!
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
С нашей стороны пули вылетелиВ службе поддержки Forte сообщили, что в их банке «не проходят» переводы из России и в Россию, так как «стоят запреты на Visa и Mastercard».
Никто не мог и предположить такое!
Блин жаль конечно, неудача какая-то произошла. Но ничего, ещё всё обязательно получится, верю, точно получится у ребят под блокирующими санкциями в международные переводы поиграть. Как говорится, бизнес везде найдёт лазейку, осталось только ждать.
Ага. Сберлогистикой будут пересылать
Эксперимент, очевидно, неудачный
Ты забыл добавить их коронное "рыночек порешает" и "свято место пусто не бывает".
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Недолго музыка играла..
«Ну не шмогла я»
.
Кто не успел , тот Опоздал
Опёздал
Лавочка прикрыта. Теперь каждая страна СНГ должна определиться, и скорее принимает решение о не сотрудничестве с РФ, чем подставлять свою экономику.
где же им теперь работать то и главное зарабатывать? если даже в той же Армении армян меньше чем в РФ) локальная экономика в этих странах - это одно название
На аутсорсе.
ок. всех армян, которые занимаются асфальтированием дорог и продают помидоры на рынке посадим на аутсорс) найс
Даже не зачислили. Ну пусть посидят без переводов, что ж теперь.
Насильно мил не будешь 🤷🏼♂️
"не принимают деньги из-за санкций"
Это чего? Сбер не знал про санкции?
зайца с флагом нету
или мне не сюда..
В ВТБ такая опция уже давно была, но тоже не работала. Деньги вернулись, но комиссию сняли. Делал перевод в тенге.
и вы теперь у нас на карандаше.
Цифровая шарага Сбер снова облажалась. Ну и ладно. Главное инфоповод чтобы еще раз чихнуть про сбер-кассу.
Интересно, а это тестили вообще как-то. Или просто разбирайтесь сами
Не ну первые 50-60 переводов прошли, пока на той стороне у комплаенса красная сирена не загорелась
А так все красиво начиналось)
О как бля....
Круто
Перевод в Джусан со Сбера попробуйте. Вчера работало
А комиссию вернут?🤣💩
UPD: увидел, вернут
Надеюсь с комиссией