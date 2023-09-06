Деньги
Евгения Евсеева

«Сбер» начал возвращать деньги, переведённые на карты Visa и Mastercard в Казахстан — Frank Media Статьи редакции

Часть опрошенных казахстанских банков говорят, что не принимают деньги из-за санкций, другие — что проблемы у «Сбера».

  • Об этом сообщает Frank Media. Банк начал возвращать клиентам средства, переведённые на казахстанские карты, — деньги на них не зачислились.
  • 5 сентября издание заметило, что «Сбер» запустил переводы в Казахстан через Visa и Mastercard по номеру карты. В банке подтвердили наличие услуги.
  • Теперь при попытке отправить средства появляется уведомление, что такой перевод недоступен. При этом на сайте «Сбера» по-прежнему указано, что можно перевести деньги таким способом.
  • Корреспондент Frank Media смог перевести средства, но они не «дошли» до получателя. Служба поддержки «Сбера» ответила, что переводы вернут «с комиссией», сроки возврата составляют пять рабочих дней. На вопрос о причине возврата специалист рассказал, что деньги не принял банк-получатель.
  • В службе поддержки «Сбера» также добавили, что у них нет списка банков, которые принимают переводы из России, и клиент должен сам уточнять у банка-получателя, может ли тот принять деньги.
  • В службе поддержки Forte сообщили, что в их банке «не проходят» переводы из России и в Россию, так как «стоят запреты на Visa и Mastercard». В «ЦентрКредит» рассказали, что тоже не принимают переводы из «Сбера», только из неподсанкционных банков через банк-корреспондент.
  • В службе поддержки Kaspi, напротив, сказали, что с их стороны «нет ошибки», и порекомендовали обращаться в банк-отправитель — то есть в «Сбер». В Freedom Finance заверили, что на входящие переводы ограничений нет, но не смогли ответить, принимают ли они переводы именно из «Сбера».

#новость #сбер #казахстан

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36 комментариев
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 debil
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Sergei Zotov

@vc.ru сделайте уже автопроигрывание у этой гифки! Невозможно постоянно кликать плэй!!!

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Премудрый пискарь

Поддерживаю!

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Алексей Иванов

Как быстро сделали :notbad:
Уже есть автопроигрывание.

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Артур Маслов

.

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igotosochi

Она и так автопроигрывается

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Никита

С мобилки автопроигрывание есть

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Премудрый пискарь

Ха-ха-ха! Спасибо! В тему как всегда!!!

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Юрий Б.
Корреспондент Frank Media смог перевести средства, но они не «дошли» до получателя

С нашей стороны пули вылетели

В службе поддержки Forte сообщили, что в их банке «не проходят» переводы из России и в Россию, так как «стоят запреты на Visa и Mastercard».

Никто не мог и предположить такое!

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Pavel Cree

Блин жаль конечно, неудача какая-то произошла. Но ничего, ещё всё обязательно получится, верю, точно получится у ребят под блокирующими санкциями в международные переводы поиграть. Как говорится, бизнес везде найдёт лазейку, осталось только ждать.

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Фоксик

Ага. Сберлогистикой будут пересылать

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Юрий Б.

Эксперимент, очевидно, неудачный

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S1m0ne

Ты забыл добавить их коронное "рыночек порешает" и "свято место пусто не бывает".

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Maksim Ziabkin

Недолго музыка играла..

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Alexey V

«Ну не шмогла я»

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Abnatop Sky
«Сбер» остановил переводы в Казахстан по номеру карты Visa и Mastercard через день после запуска

.

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Vasiliy coconut

Кто не успел , тот Опоздал

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Бом Бом

Опёздал

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Mr. xXx

Лавочка прикрыта. Теперь каждая страна СНГ должна определиться, и скорее принимает решение о не сотрудничестве с РФ, чем подставлять свою экономику.

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Андрей Комягин

где же им теперь работать то и главное зарабатывать? если даже в той же Армении армян меньше чем в РФ) локальная экономика в этих странах - это одно название

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Blisk
где же им теперь работать то и главное зарабатывать?

На аутсорсе.

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Андрей Комягин

ок. всех армян, которые занимаются асфальтированием дорог и продают помидоры на рынке посадим на аутсорс) найс

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Вадим Д.

Даже не зачислили. Ну пусть посидят без переводов, что ж теперь.
Насильно мил не будешь 🤷🏼‍♂️

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Премудрый пискарь

"не принимают деньги из-за санкций"
Это чего? Сбер не знал про санкции?

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xwsnt

зайца с флагом нету
или мне не сюда..

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Alex Lee

В ВТБ такая опция уже давно была, но тоже не работала. Деньги вернулись, но комиссию сняли. Делал перевод в тенге.

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DM Group
Служба поддержки «Сбера» ответила, что переводы вернут «с комиссией», сроки возврата составляют пять рабочих дней...

и вы теперь у нас на карандаше.

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Blisk

Цифровая шарага Сбер снова облажалась. Ну и ладно. Главное инфоповод чтобы еще раз чихнуть про сбер-кассу.

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Жопэ Депардье

Интересно, а это тестили вообще как-то. Или просто разбирайтесь сами

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Юрий Б.

Не ну первые 50-60 переводов прошли, пока на той стороне у комплаенса красная сирена не загорелась

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Milton Fridman

А так все красиво начиналось)

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Петров Иванов

О как бля....

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Евгений Третьяков

Круто

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Kristina Kaparulina

Перевод в Джусан со Сбера попробуйте. Вчера работало

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Сергей Я

А комиссию вернут?🤣💩

UPD: увидел, вернут

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Rafa Ramazanoff

Надеюсь с комиссией

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