«Сбер» остановил переводы в Казахстан по номеру карты Visa и Mastercard через день после запуска — Frank Media Статьи редакции
Большинство опрошенных казахстанских банков не принимают деньги из-за санкций.
- Об этом сообщает Frank Media. Банк начал возвращать клиентам средства, переведённые на казахстанские карты, — деньги на них не зачислились.
- 5 сентября издание заметило, что «Сбер» запустил переводы в Казахстан через Visa и Mastercard по номеру карты. В банке подтвердили наличие услуги.
- Теперь при попытке отправить средства появляется уведомление, что такой перевод недоступен. При этом на сайте «Сбера» по-прежнему указано, что можно перевести деньги таким способом.
- Корреспондент Frank Media смог перевести средства, но они не «дошли» до получателя. Служба поддержки «Сбера» ответила, что переводы вернут «с комиссией», сроки возврата составляют пять рабочих дней. На вопрос о причине возврата специалист рассказал, что деньги не принял банк-получатель.
- В службе поддержки «Сбера» также добавили, что у них нет списка банков, которые принимают переводы из России, и клиент должен сам уточнять у банка-получателя, может ли тот принять деньги.
- В службе поддержки Forte сообщили, что в их банке «не проходят» переводы из России и в Россию, так как «стоят запреты на Visa и Mastercard». В «ЦентрКредит» рассказали, что тоже не принимают переводы из «Сбера», только из неподсанкционных банков через банк-корреспондент.
- В службе поддержки Kaspi, напротив, сказали, что с их стороны «нет ошибки», и порекомендовали обращаться в банк-отправитель — то есть в «Сбер». В Freedom Finance заверили, что на входящие переводы ограничений нет, но не смогли ответить, принимают ли они переводы именно из «Сбера».
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@vc.ru сделайте уже автопроигрывание у этой гифки! Невозможно постоянно кликать плэй!!!
Поддерживаю!
Ха-ха-ха! Спасибо! В тему как всегда!!!
Блин жаль конечно, неудача какая-то произошла. Но ничего, ещё всё обязательно получится, верю, точно получится у ребят под блокирующими санкциями в международные переводы поиграть. Как говорится, бизнес везде найдёт лазейку, осталось только ждать.
Эксперимент, очевидно, неудачный
Ага. Сберлогистикой будут пересылать
Кто не успел , тот Опоздал
С нашей стороны пули вылетелиВ службе поддержки Forte сообщили, что в их банке «не проходят» переводы из России и в Россию, так как «стоят запреты на Visa и Mastercard».
Никто не мог и предположить такое!
Лавочка прикрыта. Теперь каждая страна СНГ должна определиться, и скорее принимает решение о не сотрудничестве с РФ, чем подставлять свою экономику.
О как бля....
Круто
Недолго музыка играла..
Казахи как всегда , им лицом они очком. То параллельный импорт руинять то еще какая нибудь херня , теперь от переводов своим же гражданам отказываются 🤣🤣🤣
Даже не зачислили. Ну пусть посидят без переводов, что ж теперь.
Насильно мил не будешь 🤷🏼♂️
«Ну не шмогла я»
"не принимают деньги из-за санкций"
Это чего? Сбер не знал про санкции?
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